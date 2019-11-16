荷蘭設計師推3D Print洗眼神器抗催淚彈？港人開發改良版免費下載

香港近日空氣污染問題好嚴重，市區常有刺激性氣體令人眼部發麻發痛，淚流不止，市民出入經常有洗眼需要。早前有荷蘭設計師設計出「洗眼神器」並將模組擺上網公開予人免費下載、以3D Printer印製使用。

網民「淡月微雲」於「連登」討論區 LIHKG出帖《外國勢力設計咗【洗眼神器】俾大家！！》，表示荷蘭有設計師設計出一「洗眼神器」，只要將之當樽蓋3D Print打印出來，便可以配合塑膠水樽使用，清洗眼睛。

洗眼器是為應對催淚煙或CS催淚性毒氣而設。（sendittoyourfriends.com）

設計師於網頁表示，此洗眼器是為應對催淚煙或CS催淚性毒氣而設。洗眼神器與有點像市面上的洗眼水杯，它可直接充當樽蓋扭上樽裝水，向眼睛噴水以沖走刺激物。

洗眼神器與有點像市面上的洗眼水杯，它可直接充當樽蓋扭上樽裝水，向眼睛噴水以沖走刺激物。（sendittoyourfriends.com）

由於可以配合市面上大部份樽裝水，洗眼神器可靈活應用。在街上突發遇上刺激氣體飄散，用家即可將神器安裝水樽上，以打橫90度方式將眼睛按貼在洗眼杯，再按壓水樽擠出水來清洗異物。

有3D Printer的朋友可到設計者網站，輸入電郵以接收3D打印素材的郵件。但記者試過不行，宜從網站的直接下載連結接收。

電腦資訊媒體網站「XFastest HK」團隊嘗試利用原設計師的素材檔案印刷，但可能外國的塑膠水樽與香港大部份的設計不一樣，所以無法完全穩固在塑膠水樽上，有些許漏水情況。

網民Adrian Li為洗眼神器設計出Ver 3.0，名為「STAND WITH HONG KONG 緊急眼睛清洗器 eye washer」。他嘗試修改原檔，將內牙的設計修正為合適香港塑膠水樽使用。排水口及內部結構重新設計，更方便一般家用打印機，無需高精度，減少支撐，可以用快速模式列印。新版本能夠套用香港不少飲品膠水樽（即PCO1881蓋口型號）上，已測試適用於津露、UCC 咖啡膠水瓶；然而不適用於維他蒸餾水。

原設計1.0 版本：

3.0 版本：

3.0 版本實物：

1.0版（左）及3.0版（右）STL物件模組比較：

洗眼神器套上塑膠水瓶後只要對準眼睛，並高舉至水平及按壓瓶身，即可沖出液體並沖洗眼睛，清洗後的污水會後另一個小孔流出。XFastest團隊說明，此工具始終並非認可醫療工具，使用前亦先注意衛生及安全。

洗眼神器3.0版「STAND WITH HONG KONG 緊急眼睛清洗器 eye washer 」使用方法。（patreon.com/aforadrian）

洗眼神器3.0版「STAND WITH HONG KONG 緊急眼睛清洗器 eye washer」的3D Print素材可於Adrian Li的Patreon專頁免費下載。