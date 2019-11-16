Black Friday 2019 Amazon 送香港免運費　即睇優惠訂貨教學

年底堆滿網購優惠日。中國雙11剛過，海外Black Friday（黑色星期五）又至。2019年的Black Friday為11月29日，雖然還有十幾日，Amazon率先有促銷優惠。只要符合價錢要求並由Amazon運送的商品訂單，即可「免費送貨至香港」！即睇攞優惠的條件。

Amazon免運新優惠！只要購買一或多項符合要求的商品，且總訂單價超過$49美元，即可免費送貨至香港。

（Amazon擷圖）

如何享有香港免運優惠，方法非常簡單。步驟如下：

1. 將送貨地址設定為香港

2. 符合要求並由Amazon運送的商品，價格旁會顯示「免費送貨至香港」

3. 檢視購物車，看訂單能否享有免運優惠

4. 如果訂單符合要求，結帳時將會預先選擇「免費AmazonGlobal標準配送」

部份免運費優惠商品。（Amazon擷圖）

簡單歸納，如果訂單總額達到 $49 美元的最低訂單起點，運送至香港的商品便可享國際免運費服務。當然，並非所有商品都符合免運費要求。在購物時要搜尋「免費運送至香港」，或「此商品可享受訂單滿 $49 美元可免費運送至香港」。買家也可以前往 Amazon 商店 選購符合免運費要求的熱門商品。若購物車內有符合條件的商品，且金額超過促銷活動起點，就會在結帳時看到「免運費」選項。

單件商品價格已超過$49美元，自動享有免費香港優惠：

單件商品價格未夠$49美元，便要湊夠數：

如果買家的訂單內容包含符合資格的商品且達到訂單免費配送的最低金額，而且是配送到符合資格的國際配送地址，可以在結帳時選擇「AmazonGlobal 免費標準配送」選項。產品詳細資料或搜尋結果頁面中標明「免費配送」字樣的商品均符合免費配送資格。取消商品、合併訂單或變更配送地址、速度或偏好可能會影響訂單的免費配送資格。以下資格亦適用（詳情可到「免費國際配送訂單」專頁瀏覽）：

1. 僅能將商品配送到符合資格之國際目的地的配送地址。

2. 只要每個地址均符合免費配送要求，就能配送到多個配送地址。

3. 免費配送訂單最低金額依國家/地區而有所不同，且均以美元 (USD) 計算。

4. 如果買家使用亞馬遜貨幣轉換器，則當地貨幣金額會反映相當於購買時的美元價值。

如果買家要配送到符合資格的國家/地區的地址，按照以下步驟操作可享有免費配送服務：

1. 在購物車中加入最低金額的合格產品。由亞馬遜負責配送的所有商品中，若產品詳細資料或搜尋結果頁面中標明免費配送，則這些商品金額會計入免費配送訂單之最低金額。

2. 開始結帳。

3. 買家的商品會配送到符合資格的國家/地區之國際配送地址。

4. 如果買家客戶符合資格，系統會自動選擇「AmazonGlobal 免費標準配送」選項。

5. 下單即可享有免費配送服務。買家的預計送達日期將列在訂單摘要頁面上。

結帳過程示範（點擊放大圖片細睇）：

是次香港免運優惠條款細項。（Amazon擷圖）

有興趣的讀者，可即前往Amazon官網了解。