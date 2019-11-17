Black Friday 2019日本Amazon買書免運費！超筍優惠有特定條件！

離歐美網購節日Black Friday 黑色星期五 2019（11月29日）雖然還有十幾日，各大品牌網店或網購平台已推出不同促銷優惠，眼花繚亂。沒想到日本Amazon也趁勢再次推出「買書免運費」激筍優惠！針對海外顧客消費群，當買足指定數量書籍 並 滿足特定條件即可享有！

日本Amazon買書香港免運費優惠其實半年前都推過，海外顧客（現時僅限香港、台灣和韓國；美國和新加坡優惠期已過）要享用的話，必須滿足「最低購買條件」。這些條件亦比半年前的優惠期有所更改，如下：

1. 每張訂單書籍數量5本或更多

2. 總金額為2,500日元或更多

3. 選擇AmazonGlobal 海外運輸（經濟）（AmazonGlobal 海外配送(エコノミー)​）

日本Amazon Black Friday 2019買書免運費優惠，香港、台灣和韓國顧客只要一張單買夠5本書兼輸入優惠碼，即可享用免費國際運送！（Amazon.co.jp）

此優惠不包括AmazonGlobal 海外運輸（Premium）（AmazonGlobal 海外配送(エコノミー)）。顧客滿足上述條件後，更須輸入優惠碼「5BOOKS」，即可享有免費送貨至香港、台灣和韓國（免費送貨將在訂單確認屏幕上自動扣除）。

點圖放大睇條款詳情：

活動章程跟半年前大同小異，一些細則仍是令人扼腕痛心：可能違反進出口法律的Kindle電子書、成人書籍和刊物不在是次免費國際航運促銷活動的範圍內。是次活動也排除第三方商家例如Marketplace的產品。 換言之，想購買18禁成人漫畫雜誌、同人本子或清涼裸露寫真的紳士朋友們，就會失望啦，只可以選購其他「正常」、「健全」之書籍刊物。

國際免運費優惠推廣期書種和分類（點擊放大看詳情）：

要注意的是，顧客落單購買前，須檢查總金額是否超過2,500日元。總金額不包括運費、雜類款項如關稅和手續費等。是次活動的推廣優惠期未有公佈期限，不過日本Amazon隨時可以在沒有任何事先通知的情況下被更改或終止。一直有心水日版書留在希望清單的朋友們，今次不可錯過入手機會了。（活動詳情按此）