澳門網絡安全法下月實施手機用戶須實名登記　警察資料卻可保密？

正當世人對智能手機私隱安全問題越趨關注之際，澳門特區政府卻推行《網絡安全法》，規定所有手機用戶需要實名登記。換言之，澳門政府將集中掌握使用者的個人資料。

澳門《網絡安全法》由下月22日開始實施，手提電話用戶要實名登記。澳門同時成立「網絡安全委員會」等3個機構的法規亦會實施。委員會將由澳門特區行政長官擔任主席、保安司司長做副主席，負責訂定網絡安全方針、目的及策略。

澳門《網絡安全法》由下月22日開始實施，手提電話用戶要實名登記。（資料圖片）

為配合《網絡安全法》生效，澳門特區政府建議一份《修改司法警察局》法律草案，將涉及資訊網絡安全和國家安全犯罪列入司警權限。

為配合《網絡安全法》生效，《修改司法警察局》法律草案建議將涉及資訊網絡安全和國家安全犯罪列入司警權限。司法警察局更將新增多個新部門。（Wikipedia）

司警局將新增「保安廳」、「國家安全情報工作廳」、「國家安全罪案調查處」、「恐佈主義罪案預警」及「調查處等特定附屬單位」。

澳門特區行政長官可豁免公布5個新部門的特定司警人員晉升、開考、任用等名單，原因是工作性質敏惑。（資料圖片：澳門司警網頁）

澳門特區行政長官可豁免公布這些特定司警人員晉升、開考、任用等名單，原因是其工作涉及跟蹤犯罪分子，或部分工作內容慣常需秘密偵查，修改相關內容是希望可保障這些特定司警人員之人身安全。

澳門政府表示，新部門特定司警工作涉及跟蹤犯罪分子，或部分工作內容慣常需秘密偵查。（資料圖片）

根據資料顯示，至今年6月澳門共有1266名司警人員，預計未來7年會逐步擴大編制至約1600人。