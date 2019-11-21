澳門網絡安全法下月實施手機用戶須實名登記　警察資料卻可保密？

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

正當世人對智能手機私隱安全問題越趨關注之際，澳門特區政府卻推行《網絡安全法》，規定所有手機用戶需要實名登記。換言之，澳門政府將集中掌握使用者的個人資料。

澳門《網絡安全法》由下月22日開始實施，手提電話用戶要實名登記。澳門同時成立「網絡安全委員會」等3個機構的法規亦會實施。委員會將由澳門特區行政長官擔任主席、保安司司長做副主席，負責訂定網絡安全方針、目的及策略。

澳門《網絡安全法》由下月22日開始實施，手提電話用戶要實名登記。（資料圖片）

為配合《網絡安全法》生效，澳門特區政府建議一份《修改司法警察局》法律草案，將涉及資訊網絡安全和國家安全犯罪列入司警權限。

為配合《網絡安全法》生效，《修改司法警察局》法律草案建議將涉及資訊網絡安全和國家安全犯罪列入司警權限。司法警察局更將新增多個新部門。（Wikipedia）

司警局將新增「保安廳」、「國家安全情報工作廳」、「國家安全罪案調查處」、「恐佈主義罪案預警」及「調查處等特定附屬單位」。

澳門特區行政長官可豁免公布5個新部門的特定司警人員晉升、開考、任用等名單，原因是工作性質敏惑。（資料圖片：澳門司警網頁）

澳門特區行政長官可豁免公布這些特定司警人員晉升、開考、任用等名單，原因是其工作涉及跟蹤犯罪分子，或部分工作內容慣常需秘密偵查，修改相關內容是希望可保障這些特定司警人員之人身安全。

澳門政府表示，新部門特定司警工作涉及跟蹤犯罪分子，或部分工作內容慣常需秘密偵查。（資料圖片）

根據資料顯示，至今年6月澳門共有1266名司警人員，預計未來7年會逐步擴大編制至約1600人。

湖南長沙住宅人工湖落成一滴水都無！發展商：是景觀未說過建真湖
iPhone 11系列智慧電池殼現身 續航力增50% 免解鎖快門掣一按即拍
5G並非更安全？研究員發現11個5G漏洞　黑客可輕易獲取私隱資料
電子煙致命日多　App Store下架相關應用程式　憂影響公眾健康？
Samsung Galaxy Note 10+推STAR WARS特別版　紅黑設計勁有型
深圳智能公廁超時會自動開門？管理員稱誤會　超時其實會這樣…
傳警轉用中國製催淚彈後首次　環保署終公布10月二噁英數據
【煙霧之城】3M口罩＋濾罐大特價兼免運費！Amazon有得賣兼送港
MacBook Pro 16 吋拆解　電池鍵盤設計維修難易度徹底剖析
高達手機 OPPO Reno Ace Gundam 40周年版水貨到港　配件足賣靚價
美國 Black Friday／Cyber Monday 2019 集運攻略、優惠全集
抖音 出 ByteDance 串流音樂 App　挑機 Apple Music 同 Spotify
Adobe限時優惠Creative Cloud全套6折訂購【Black Friday 2019】
Apple蘋果宣布12月2日有神秘活動發布會　是說這些嗎？
用Mac員工表現勝PC？IBM研究：成本及離職率更低
Apple蘋果急推iOS 13.2.3更新　修正郵件等4大問題（附更新教學）
名校體育課結合AR技術　上堂玩手機第一身射擊遊戲分隊追逐練體能
Android 平價機預載 Apps 現大量漏洞　美國國土安全部爆大鑊
新加坡傳取消港人免簽待遇？其實「部份人」一直都要申請簽證
小米投影儀青春版、空氣淨化器3、米家料理機、小黑板　香港登場
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。