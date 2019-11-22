中國母親掛住孩子大頭相開電單車？Twitter網民驚爆原來是淘寶貨

最近不少朋友都在煲小島秀夫新作《死亡擱淺》（Death Stranding），「箭佬」所飾演的末世速遞員Sam胸前掛着的膠囊有BB在內協助偵察敵人，這個鮮明的人物設定也成為了網絡meme。沒想到有個「陰森靈堂版」突然冒出，使Twitter日本網民為之吃驚瘋傳：貌似中國媽媽的女士胸前掛着女兒的大頭相遺照駕駛綿羊仔，究竟所謂何事？

中國大媽掛個女張大頭相喺心口揸綿羊仔？係咪有乜嘢冤情需要上訪？講緊的是日本Twitter網民「台湾ラノベ翻訳姫VT」（@harakoatom）分享一張媽媽坐在電單車上拿著小孩遺照的不祥陰森照片。「我不知道來這款親子一起使用的電單車雨衣是來自台灣還是中國大陸，但它只能被視作是一個令人恐懼心寒的人，帶著孩子的遺照像奔馳。」這位網民說。

原帖內容及回應：

不少日本網民都覺得這件親子電單車防寒防風罩瘋狂、心寒得來很幽默，紛紛以Death Stranding主角Sam和《忍者龜》的反派「大腦腰帶」克朗（Krang）回應。事實上這款商品在淘寶上稱為「兒童親子款電動摩托車擋風被冬季加絨加厚電瓶防寒罩秋冬天母子款」，售價66.9人民幣（約港幣74.4元）。

在中國大陸北方的冬日中駕駛電單車外出，寒風刮面確是辛苦，大人頂得住小朋友也吃不消。親子款式的擋風防寒罩是有市場的，只是淘寶此款窗口位像似大頭相未免太過奇葩，令人一見難忘。商品主要分PU款同防水布款，前者得3隻單色揀；後者有成8隻圖案。由示範圖片可發現，不單只在PVC膜窗口的女兒是同一張照片重複使用而產生「大頭相」觀感，就連阿媽的model也不是張張真人上演，很多張呈現的不自然似乎是利用Photoshop key個頭上去。

全部花款一覽（點擊放大圖片細睇）：

+ 15 + 14 + 13

仲有小孩內向式設計，更像「陀B」 ?

小孩窗口以PVC膠膜隔：

「兒童親子款電動摩托車擋風被冬季加絨加厚電瓶防寒罩秋冬天母子款」在淘寶上的評分有成4.8，好接近滿分「非常滿意」。不過見顧客評價內容大同小異甚至重複，水份應該有。點都好，香港地冬天寒極都不及中國北方，而且本地畢竟少家長以綿羊仔代步，應該要用到這件商品？