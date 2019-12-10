USB都有「安全套」？公眾充電座阻截數據、防黑客病毒入侵手機

【USB 裝置 手機 防病毒黑客 保安措拖】用家將流動裝置如手機等連接至任何公共場所設施，不論是無線、有線網絡還是USB電源充電站，最好假設它們不安全。即使有多種方式保護個人私隱資料，好像連接到公共或不受信任的網絡的情況下使用VPN，但總會百密一疏，公眾USB充電站就是一個容易中伏的地點。

上個月，美國洛杉磯地區檢察官辦公室提醒旅客使用公共USB插口具有潛在危險，因為這些USB插口可能淪為「榨汁攻擊」（Juice Jacking）的途徑。榨汁攻擊會讓黑客得以竊取數據，或以病毒、惡意程式感染那些插入了有問題USB電源中的裝置。該區檢察官辦公室建議旅客不要使用公共USB充電器，應該使用交流電源插座、便攜式充電器（尿袋）或汽車中的設施充電。

目前類似的產品於Syncstop有售，最基本外露版定價6.99美元（港幣54.5元）。（Syncstop）

雖然上述代替品都是合理建議，但有時面前只有公眾USB充電座，難道不用?「USB安全套」便派用場。所謂USB安全套是一種連接到充電線的配件，在裝置的充電線同公共USB充電站之間充當屏障。當用家的手機或其他流動裝置通過USB線插入公共電腦或USB充電站時，原始USB安全套能防止意外數據交換：阻塞USB線中的數據引腳（data pins），只容許電流輸送，實現保安目的。

Syncstop

簡單而言，此配件令數據無法流動，卻不會影響充電功能，因此裝置可以如常充電。對於經常出差的朋友，不時使用公共USB充電站，這可能種個有用的安全措施。目前類似的產品於Syncstop有售，最基本外露版定價6.99美元（港幣54.5元）；有殼版則賣12.99美元（港幣101.3元）。英國公司PortaPow亦提供類似的Data Blocker配件。