超輕便Apple Watch充電器　USB Type-C直插iPad或MacBook即充電

數碼生活
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Apple Watch附送的充電器好多時條USB線都太長。不過近日網上出現一款「手指型」Apple Watch充電器，可直接插入iPad或MacBook的Type-C插口使用。

Apple Watch有官方充電器，只是這隨錶送的是USB-A頭，在Type-C掘起的新時代都幾蝕底。款式價錢如下（點擊放大圖片細睇詳情）：

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Apple或者明白問題，也新近推出了USB-C型的Apple Watch充電器。款式價錢如下（點擊放大圖片細睇詳情）：

只係Apple官方不論何頭的Apple Watch充電器最短款都有0.3米。用家或者不需要用到如此長的線材。Satechi的Apple Watch USB-C充電器就頗為奇特，有幾奇可以自己睇（點擊放大圖片細睇詳情）：

相信都好清楚Satechi的Apple Watch USB-C充電器就像一隻手指，只要隨身有Type-C裝置予以攞電，即可去到邊插到邊，不用外接線材。當然也不用如此一刀切（點擊放大圖片細睇詳情）：

公母線有時都幾緊要。Satechi條接線勝在不長。成個Apple Watch充電器套裝規格同價錢如下。

當然，對於有興趣的讀者，更多詳細資料可瀏覽官網

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