【武漢肺炎】口罩近日成為香港人瘋搶對象，大型藥店一到貨，為求一盒萬人空巷排長龍，上網買/賣口罩成為熱門網絡事。有網民眼利發現，冬季奧運日本男子花式滑冰金牌選手 羽生結弦 （Hanyu Yuzuru / はにゅうゆづる）經常出入機場及交通工具時着用的口罩，除了成為其fans必追的潮物外，原來該款口罩更有現在全城追捧的防飛沫、隔絕PM2.5功能，亦有一項不為人知的「特異功能」！

日本男子花式滑冰萬人迷羽生結弦經常被拍到戴上口罩，成為近期Fans追捧潮物之一。 【網上圖片】

羽生結弦着用的原來是日本「超級口罩」：次世代口罩ボービ（bo-bi），為何說是「超級」？現時香港人搶購中的一般醫用外科口罩，以三層過濾空氣中95%以上細菌及PM2.5致病源，而這款次世代口罩聲稱能過濾空氣中99%包括病毒、PM2.5、花粉，最重要是防止99%透過飛沫傳播的細菌，以10層密度不同的過濾棉，同時過濾病菌、吸水並有保濕、消臭、透氣等功效；過濾棉可更換，外層的口罩能防止化妝粉底黏附及防止戴眼鏡時鏡片起霧等。這款口罩更能手洗達100次重用，如此多功能，難怪售價比一般即棄式口罩貴幾百倍！

日本bo-bi口罩原來就是一直被羽生fans追捧的着用口罩，售價由15,290至18,260日圓不等（港幣1090至1302元）。【Nippon Clever】

次世代口罩ボービ bo-bi功能介紹【Nippon Clever網站圖片】

生產商 株式会社くればぁ 亦拍攝影片，為ボービ bo-bi進行一次PM2.5至PM0.5過濾實驗，證明ボービ 能過濾體積更細的致病源。

口罩能減肥？

最有趣的是，除了以上過濾病源的能力外，株式会社くればぁ（Clever）更聲稱 次世代口罩ボービ bo-bi 能讓使用者在呼吸時比沒有戴上口罩時多用3倍熱量，有助修身減肥，更在日本電視節目「林先生が驚く初耳学」中實試減肥效果；至於減肥功效如何，信不信由你！

次世代口罩ボービ bo-bi 現時仍可以在Clever官網、日本Yahoo！購物、日本樂天購物網、日本Amazon購買，但因應中國武漢肺炎於亞洲爆發期間，Clever已宣布出貨期長達一個月，相信對心急的香港人或者太耐，但有備無患並可能作為長期衛生必須品，ボービ 亦值得期待。

佩戴口罩6大注意點

買到口罩也要知道正確使用方法，否則得物無所用，以下6點大家記得留意！

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