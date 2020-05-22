Samsung Galaxy S20 推美軍專用版TE　強化軍事功能有錢都買不到

Samsung Galaxy S20 本年3月在香港上架，實裝 5G 和多工能力，令不少 Android 用家感興趣。但原來除了現有的三款 S20 外，Samsung 更打算推出戰術版 S20（Tactical Edition），並專門為美軍而設的軍事手機，加入很多普通版有的戰術性機能，而且 S20 TE 將不會公開發售，到底這款手機有什麼特別呢？

Galaxy S20 Tactical Edition

Samsung 強調 S20 TE 是為美國政府和國防部運營商的需求而設計的手機，當中加入不少軍事用途的功能，這也是 Samsung 以往手機中沒有的內容。為了確保美軍內容的資料﹑戰隊對話和數據的安全，加入 DualDAR 架構，擁有 NSA 標準的的雙層數據加密技術，機密通訊的內容也難以入侵，成為美軍軍事機密的最強保護（手機上）。

Samsung Galaxy S20美軍專用版（Samsung 圖片）

Samsung Galaxy S20（Samsung 圖片）

在執行任務時，就算士兵戴上夜視鏡也能透過 S20 TE 的「 Night vision mode 」，清楚看到手機螢幕上的內容；而進行秘密行動時，也能使用隱形模式即時中斷 LTE 網絡和無線電，令敵人的難以搜索。其中一個筆者認為頗吸引的功能是，可使用橫向模式快速解鎖手機螢幕，並做到一鍵打開常用 App，方便士兵在執行任務時使用。

S20 TE 配合一個軍事外殼推出，除提高手機的耐用度和防撞外，更可以扣在戰術背心上，一打開就能在胸口的位置使用手機（配合橫向模式快速解鎖）。美軍的士兵使用旗艦手機下，應能提升執行任務的效率。而 Samsung 預計 S20 TE 將在第 3 季推出，正如上文所說，只為美軍所用，不會公開發售，不過應該有很多軍事迷心動。

資料來源：Samsung

↓↓↓相關圖輯：Galaxy S20「智能彈出視窗」實際使用↓↓↓