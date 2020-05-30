iPhone 12或遲大到！新冠肺炎影響產量不足要到2020年底先上市？

【iPhone 12 再延期？】iPhone 12據傳是Apple首部5G手機，因新冠肺炎（COVID-19）瘟疫關係而無法遁例於每年9月的秋季實體發佈會登場。早前有消息指新機或延後至10月發表，但現在又有新分析指可能要再推遲？

據Cowen投資銀行發表的最新報告，Apple 2020年的iPhone 12系列可能延後上市，至少得要到11月底，果迷才有機會入手新機。重溫早前10月發表報導（點擊放大圖片細睇詳情）：

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照慣例，Apple素來於9月秋季發佈會推出全新iPhone。今年因受到新冠肺炎（COVID-19）瘟疫影響，不少跡象顯示iPhone 12 系列無法如期出貨，發表日期亦被官方延後。

Cowen報告亦表示，2020年第二季iPhone總產量達3,500萬部，比去年同期下跌13%。Apple將推出四款iPhone 12手機，將支援5G網路，使用瀏海縮細的OLED螢幕，機身尺寸介乎5.4（mini）至6.7吋之間，其中一款為6.1吋。重溫iPhone 12系列大小報導（點擊放大圖片細睇詳情）：

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預計iPhone 12系列新處理器A14晶片將採用台積電（TSMC）最新的5nm工藝，記憶體容量最少4GB，6.1及6.7吋型號或擁有6GB記憶體，並提供最高512GB內置儲存容量，另有說法認為iPhone 12系列儲存容量最少128GB，表示iPhone 12或將不再提供64GB。

資料來源：自由時報

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（EverythingApplePro）