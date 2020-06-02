iPhone 12 6.1吋率先於7月開始量產　早過其他型號原來關螢幕事？

【iPhone 12消息／情報／傳聞】根據台灣傳媒DigiTimes報導，Apple即將推出的6.1吋iPhone 12將於7月至8月開始量產，提前於其餘iPhone 12系列產品。據知是6.1吋 iPhone 12螢幕跟其餘型號螢幕技術不同所致。

早前有傳言指，Apple或將於9月至10月的時間範圍內推出四款新iPhone 12。但新冠肺炎（COVID-19）瘟疫打擊全球供應鏈，在供應緊張和產量延遲恢復下，可能會導致新iPhone更遲上市。重溫iPhone 12系列或於11月發表報導（點擊放大圖片細睇）：

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今年即將發布的四款新機中，有傳言指Samsung三星將為其中三款型號提供螢幕，它們是5.4吋入門級‌‌iPhone 12（即mini）‌‌以及6.1吋iPhone 12‌‌ Pro和6.7吋的‌‌iPhone 12‌‌ Pro Max。第四款型號為6.1吋的iPhone 12（即Max），其規格跟5.4吋入門級的iPhone 12 mini相似。據稱BOE和LG將為6.1吋iPhone 12 Max提供螢幕。重溫iPhone 12系列大小報導（點擊放大圖片細睇詳情）：

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兩款6.1吋型號之所以有更早的生產時間表，是因為它們將使用額外的觸摸模塊（touch modules ），需要從Apple其他的供應鏈合作夥伴外包。Samsung提供予5.4吋和6.7吋iPhone 12的OLED面板，將附帶面板製造商的Y-OCTA Touch技術。Samsung的Y-OCTA柔性顯示技術，將觸摸傳感器直接放置於OLED面板上，而無需單獨的觸摸層。

DigiTimes是次報導，跟顯示器分析師Ross Young上月中發表的報告吻合。Young詳述了Apple即將推出的All-OLED ‌iPhone‌系列（即iPhone 12系列）的解像度和功能（點擊放大圖片細睇詳情）：

顯示器分析師Ross YoungYoung詳述了Apple即將推出的All-OLED ‌iPhone‌系列（即iPhone 12系列）的解像度和功能。（MacRumors）

由上表可見，兩部6.1吋iPhone 12型號「iPhone 12 Max」和「iPhone 12 Pro」雖然螢幕面板供應商分別是BOE/LG和Samsung，但Touch Film觸控膜都列明是「附加」（Add-on）。Ross Young的報告還稱，新款2020年iPhone組件面板的生產將於7月底開始，不過就沒有透露具體型號，亦無提及這型號比其他型號提前投產的消息。

資料來源：DigiTimes、MacRumors（1／2）

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（EverythingApplePro）