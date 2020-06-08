iPhone 13開發機3D原型現身！瀏海消失邊框收窄之外更有新設計？

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【iPhone 2021／iPhone 13傳聞／消息／情報】儘管iPhone 12還有大約半年才發佈，預計在2021年秋季面世的iPhone 13（暫名）的消息都開始熱傳。最近有日媒從阿里巴巴入手據稱是iPhone 13開發機的3D原型模型，最大特色模過於iPhone X系列起採用的前置鏡頭組「瀏海」消失、邊框大為收窄，變成真正全螢幕模樣了。

日本網站Mac Otakara日前爆料，分享一個5.5吋的iPhone 3D打印模型，據稱是從「阿里巴巴來源」入手的外洩iPhone 13開發機原型。新手機或於2021年上市。這個模型可能是建基於外洩的規格和謠言。這些情報來源未清。（點擊放大圖片細睇詳情）：

這個iPhone 13開發機原型或是今年推出較細小的5.4吋iPhone 12的後繼型號。（Mac Otakara）

這個iPhone 13開發機原型或是今年推出較細小的5.4吋iPhone 12的後繼型號。如果準確的話，很可能是2021年新iPhone系列陣容中的入門級裝置之一，與過往最大分別的設計是螢幕提供更大顯示空間，相機鏡頭組所在「瀏海」區域消失了，而且採用超窄邊框拉到最盡，達致真正全螢幕（點擊放大圖片細睇詳情）：

上圖可見，TrueDepth相機的凹槽「瀏海」移除了。Mac Otakara認為，iPhone 13可以使用Samsung的面板下傳感器技術（UPS）；OPPO亦曾公布將相機鏡頭放置在螢幕底下的技術。但目前未有任何手機已採用類似技術並正式量產，iPhone 13採用屏下鏡頭可能性成疑。

此外，後置相機鏡頭部份，呈十字形排列上有5個點的孔洞，看起來像一個模塊接頭，用於測試各種相機模組。其實早前爆料人Fudge（Twitter@choco_bit）已爆出iPhone 13後置相機鏡頭呈「四筒」的消息，看來Mac Otakara手上的模型未必無因？（點擊放大圖片細睇詳情）：

必睇相關文章：iPhone 12未出13代已曝光？「四筒」相機佈局使用超高像素鏡頭？

這個iPhone 13 5.5吋3D原型顯示另一個重大的設計改變，就是使用了USB-C（Type C）插口而非Lightning插口。多年來，一直有傳言稱Apple的新iPhone會轉換成Type C。Mac Otakara表示由於他得到的iPhone 13模型屬於開發機階段，因此它採用目前通用的USB-C連接埠絕不為奇，但認為最終iPhone 13成品也可能會改用Type C。

只是，爆料人Fudge、Jon Prosser和郭明錤都同聲指出iPhone 13將會是Apple首部無插口的iPhone（點擊放大圖片細睇詳情）：

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根據著名Apple分析師郭明錤的預測，全無線iPhone將會是 2021 年的旗艦型號。不過Apple要將有關計劃付諸實行，首先要解決無線充電速度的問題，畢竟就算是有線快充的技術，iPhone系列現時實在是稍為落後於Android陣營。

Mac Otakara亦表示，此模型只描述了一個正在開發的原型，Apple的計劃最終可能會有變化。將採用無孔設計、Type C還是繼續採用Lightning，還是有待觀察吧。

Mac Otakara「iPhone 13 5.5吋3D原型模型」影片：

資料來源：Mac OtakaraMacRumors

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