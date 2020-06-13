WWDC2020 Apple轉戰網上 Keynote發布2千萬人歷來最大

【Apple WWDC 2020】今年是蘋果全球開發者大會WWDC踏入31周年。或因着肺炎瘟疫，蘋果以虛擬方式把全球聯繫超過2,300萬名Apple開發者。將有keynote發佈會、Platforms State of the Union等多個活動協助開發者了解iOS、iPadOS、macOS、tvOS和watchOS發展趨向，以及跟Apple工程師交流。

今年WWDC20的特別活動「Keynote發佈會」會介紹今年下半旬登陸所有Apple平台的創新之處。於Apple Park舉行的Keynote發佈會主題演講將透過apple.com、Apple Developer app、Apple Developer網站、Apple TV app和YouTube串流直播，直播結束後亦提供自選播放。

暫時估計iOS 14、watchOS 7等新系統都會在今次WWDC Keynote登場，不過究竟有沒有什麼硬件推出呢？或許最有可能便是轉用ARM自家處理器的iMac主機，而新版iPad或有機會現身。

Keynote發佈會直播開始時間為香港時間6月23日01:00，各位果迷bookmark定時間一齊睇直播吧。此外還有其他教學活動和交流環節（點擊放大圖片細睇詳情）：

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