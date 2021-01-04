鬼滅之刃名場景免費Wallpapers｜《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》上周錄得逾317億日圓票房，超越吉卜力宮崎駿《千與千尋》掃新紀錄成為日本史上票房第一電影。 《鬼滅》TV動畫製作團隊ufotable早前免費送作品中的6大名場景電腦桌面壁紙。近日或者有見擁躉們「餓戲」辛苦，又再度在Twitter宣佈再次開放這些大張高清Wallpapers賣大包益街坊！

ufotable又再度送出柱合會議、無慘基地無限城、鬼殺隊新人最終選拔等6大名場景，動畫迷想必認得晒？WFH用來做Zoom開會背景可以話係一流。即睇：

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資料來源：SoraNews24、ufotable公式Twitter+官網

《鬼滅》跨界合作都有睇頭！《銀魂》作者空知英秋早前為動畫電影《銀魂 THE FINAL》特典親繪的《鬼「魂」之刃》公開第一張「炭治郎」圖卡後，大量觀眾也很期待未公開的鬼滅… 應是「鬼魂之刃」圖究竟會有幾搞笑！12月19日JUMP FES 2021線上發布會中，《銀魂 THE FINAL》再展示了「炎柱」煉獄杏壽郎，和「蟲柱」胡蝶忍在的空知英秋筆下的模樣：

👇👇👇【相關圖輯】《銀魂》作者空知英秋親繪《鬼「魂」之刃》圖👇👇👇

空知英秋筆下的「炭治郎」、「炎柱」和「蟲柱」出奇地正經。官方Twitter表示鬼滅… 應是「鬼魂之刃」的角色圖總共10張，不知餘下7位角色係邊位、其人設會否「暴走」呢？

繼續瀏覽完整全文👉👉👉鬼滅之刃推新動畫《柱合會議・蝶屋敷篇》 某位大哥電視再現風采

同場加映👍：《鬼滅》第2季「吉原遊郭篇」音柱做主線？

【《鬼滅之刃 吉原遊郭篇》2021年推出？】電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》上映73天，累積票房達317.2億日圓（約$23.7億港元），刷新了《千與千尋》保持18年的紀錄。

《鬼滅：無限列車篇》主角炎柱已成為日本最賣座男主角：人稱「300億之男」。2021年音柱可以接力成為下一位票房「大哥」嗎？（香港01美術部製圖）

近日網上更開始流出2021年ufotable將繼續製作「音柱」大顯身手的《吉原遊郭篇》！

《吉原遊郭篇》出自漫畫第8至11卷，共28話。

👇👇👇《吉原遊郭篇》5大看點！炭治郎扮女人👇👇👇

以上只講了《吉原遊郭篇》1個看點！想知第2季仲有乜睇頭？請繼續瀏覽完整全文👉👉👉《鬼滅之刃》第2季要來了？「吉原遊郭篇」音柱主線5大看點率先睇

同場再加映👍：《無限列車》炎柱亂入《千與千尋》

《鬼滅之刃 無限列車編》上映引發熱潮依然未減退，日前日本票房數據顯示，《鬼滅之刃 無限列車編》已突破 302 億日圓，直迫長居榜首的《千與千尋》。

（香港01美術部製圖）

日本 Twitter 有網民就把《鬼滅》亂入到不同的作品中，惡搞票房榜上的經典，最爆笑的是保留「炎柱」煉獄杏壽郎在電影中的對白。

👇👇👇杏壽郎﹑猗窩座亂入《千與千尋》﹑《你的名字》👇👇👇

《千與千尋》高清劇照（吉卡力官網圖片）

《鬼滅之刃 無限列車編》票房能否打破《千與千尋》的多年紀錄，由電視上映開始就成為討論主題。本來《無限列車編》302億的票房差唔多追到《千與千尋》的308億，但沒想到片商東寶近日調整《千與千尋》票房至316.8億日圓，把疫情時重新上映的票房加到紀錄當中，最終《無限列車》能否打破紀錄呢？

相關圖輯：以下Cosplayer雖然都走特色路線，非常有喜感，真係望一眼都會即刻記得！👇👇👇【點圖放大睇】12個最嘔心的鬼滅Cosplay👇👇👇

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想睇更多內容？請繼續看完整全文👉👉👉Twitter網民惡搞鬼滅《無限列車》炎柱亂入《千尋》《你的名字》

同場再三加映👍：李居明建議睇《鬼滅》抗新冠肺炎！

香港堪輿學家李居明，去年曾建議香港人睇《龍珠》抗疫。2021年即將來到，牛年我們又應該看甚麼作品抗疫？

（香港01美術部製圖）

最近大師接受本地雜誌訪問，他表示已細心研究了人氣動畫《鬼滅之刃》的內容，更將當中元素化為密碼，發現全都有助化解社會中的熱度！即睇解釋：

👇👇👇點解抗疫要睇《鬼滅》？4大元素同你解構👇👇👇

👉跟靈界有關的作品又點止得《鬼滅之刃》，馬上精選10套「靈界動漫」，睇動畫齊抗疫。

👇👇👇10套必睇「靈界抗疫動畫番組」👇👇👇

以上只推介了5套動畫！想睇埋其餘作品推薦、李居明更多抗疫分析？請瀏覽完整全文👉👉👉鬼滅之刃｜李居明：睇《鬼滅》抗新冠肺炎！10套抗疫動畫推介

同場加映之四👍：小學生選2020年最景仰人物《鬼滅》角色佔據Top 10

《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》大熱，日本就有一項由小學生投票的「最仰慕人物」排名，結果得票最多10位人物中，《鬼滅》角色就佔7個之多，其中一個更打低「媽媽」成為冠軍。

（香港01美術部製圖）

日本近日公布了「最仰慕人物」排行榜，由全日本小學生中每5人就有1人使用的函授課程「進研ゼミ小学講座」，就着小學3至6年級、共7661位會員所做的調查。意想不到的是，《鬼滅》熱潮席捲全球下，有多名角色上榜！

👇👇👇日本小學生票選最景仰人物排名+人物介紹+上榜原因👇👇👇

以上只講了第10至8名！想睇埋第7至1名係邊位？請瀏覽完整全文👉👉👉日本小學生選10大最仰慕人物 媽咪只排第2 鬼滅哪4位柱上榜？

同場五度加映👍：氣象專家憑5點神推斷《鬼滅無限列車篇》決戰年月日

日本氣象專家森田正光近日發表一篇《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》考據文章，他憑片中人物服裝、月亮形狀和位置、大霧的天氣線索，跟歷史紀錄交叉比對，神推斷出故事發生的最接近年份、月份、日期同時間，竟然是上個月某日凌晨！

（香港01美術部製圖）

資深天氣預報員森田正光，經營氣象預報公司，也有出書。森田看了《無限列車篇》後，認為作者吾峠呼世晴熟悉天文曆法和陰陽五行。他非常在意戲中出現的月亮，不淨止是惡鬼敵人、「十二鬼月」之一「下弦之壹・魘夢」的名號設定，更被電影夜空中的月亮形狀和位置勾起其好奇心。

日本氣象專家森田正光近日發表一篇《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》考據文章，他分析片中人物服裝、月亮形狀和位置、霧氣等天氣資訊，跟歷史紀錄交叉比對，推算出故事發生的最接近年份、月份、日期同時間。（Yahoo.co.jp擷圖）

森田以電影開頭和結尾出現的下弦月，推斷無限列車上發生死鬥時的月齡為何，繼而縮少範圍、由人物衣著和大霧天氣切入，「藤掕瓜，瓜掕藤」考據故事的確切年月日。換言之，某位極具人格魅力重要角色之死忌也公開了，聞者心酸。本文接下來極嚴重劇透，後果不堪設想，未入場觀影的讀者請斟酌閱覽：

⚠️⚠️⚠️下文涉及嚴重劇透，未入場觀影者宜斟酌閱覽⚠️⚠️⚠️

👇👇👇氣象專家森田正光考據大正年間月齡紀錄！點圖放大睇5點線索推斷《無限列車篇》死鬥發生時間👇👇👇

以上只舉出1點線索！請瀏覽原文看完整分析推斷👉👉👉鬼滅無限列車篇｜氣象專家憑5點神推斷 決戰日期及重要角色死忌