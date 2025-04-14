微信新版本強勢來襲　Windows、Mac等同步更新　多聊天轉發超方便

微信真的是更新界的狂魔，一更就根本停不下來。除了更新手機外，電腦的更新也沒有落下。



據「微信」官網消息，近日，微信在多平台上線新版本。據了解，此次體驗大幅更新Windows、Mac等多端統一。

微信新版本功能更豐富

該版本主要更新如下：

1、支持調節字體大小

2、支持深色模式

3、聊天記錄支持分類搜索

4、支持微信運動

5、支持分享文字、鏈接和文件到微信

6、支持長按識別網頁中的二維碼圖片

7、支持把聯繫人推薦給朋友

8、支持轉發給多個聊天

9、支持掃碼添加企業微信聯繫人

10、長按消息支持收藏

11、消息撤回後支持重新編輯和發送

12、支持平板和手機同時登錄

13、完善更多消息類型

14、一些已知問題的修復



微信更新後，使用起來更方便。（unsplash@nathan-dumlao）

具體的我們一起來看看

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這次的更新真的很炸，不得不說！微信就是「更新界」的卷王！

大家還想微信更新哪些功能？（說不定開發員下次就願了你的夢！）

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