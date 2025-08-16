日本福岡旅遊SIM卡實測2025｜極速上網體驗與流量選擇攻略

日本福岡旅遊SIM卡實測2025｜早前日本地震預言落空之後，開始不少人前往日本「返鄉」旅行，今次記者就帶著幾張不同日本漫遊數據sim卡，實試這些sim卡於福岡表現如何？好讓大家出發前考慮選擇那一款日本旅遊SIM卡。



今次實測這4款，可在深水埗等腦場入手日本漫遊上網sim卡。

於福岡多個熱門地方實測網速，包括圖中的福岡車站前。

UWorld 日本旅遊卡：夠用但上載略慢，流量有限制

UWorld 日本旅遊卡

UWorld 日本旅遊卡提供 10GB 高速流量，使用期限為 5 日，主要支援 Softbank 5G 及 au 4G 網絡，售價約港幣 $35。在福岡多個地點實測，平均下載速度介乎 5 至 8Mbps，上載速度則為 0.5 至 1Mbps。儘管上載速度相對緩慢，但觀看影片、瀏覽 Instagram 等社交媒體應用程式並無明顯延遲，地圖及其他一般上網操作的體感流暢度亦可接受。然而，對於需要頻繁上載影片或大量相片的用家，其較慢的上載速度可能會導致較長的等待時間，若經常透過 Instagram 或 Facebook 等平台分享影音內容，便捷性將會有所下降。此外，此卡提供 10GB 流量，用完即止，並無提供限速無限流量的選項，因此用家需留意流量使用情況，以免超出限制。

JAPAN（櫻花柴犬）SIM卡：速度卓越，適合高速需求者

JAPAN（櫻花柴犬）旅遊卡提供 12GB 高速流量，使用期限為 6 日，主要支援 Softbank 5G 網絡，售價約港幣 $40。此卡在福岡站及天神站周邊的測試中表現卓越，平均下載速度高達 150 至 250Mbps，上載速度亦達到 20 至 30Mbps。無論在車站內外或商場等環境，其上網速度均極為快速，上載影片及相片亦能迅速完成，對於追求極致上網速度的用家而言，無疑是理想的選擇。然而，正因為其速度極快，若用家不慎持續觀看影片、頻繁瀏覽 Instagram 或 Facebook 等應用程式，12GB 流量可能會在不知不覺中迅速耗盡。因此，若計劃充分利用 6 日使用期限，用家需要仔細規劃每日的流量使用量。

JAPAN（櫻花柴犬）SIM卡的網速令人十分滿意

4travelPlus：高流量之選，速度穩定兼備

4travelPlus 旅遊卡提供 20GB 高速流量，使用期限為 7 日，主要支援 Softbank 5G 網絡，售價約港幣 $49。這亦是一款表現相當出色的旅遊 SIM 卡，在實測中平均下載速度達 80 至 130Mbps，上載速度亦維持在 20 至 30Mbps 以上，整體表現優異，不失為一個理想選項。此卡最大的優勢在於其高達 20GB 的流量，對於有大量上網需求或預計會頻繁使用流量的用家而言，儘管價格略高，但其穩定的高速表現及充裕的流量，使其成為一個極具價值的選擇。高流量能夠讓用家更無後顧之憂地享受日本旅程中的網絡便利。

iReborn：速度中規中矩，充值功能添便利

iReborn 旅遊卡提供 5GB 高速流量，使用期限為 5 日，主要支援 Rakuten 5G 及 Softbank 4G 網絡，售價約港幣 $49。此卡在網速方面的表現可謂中規中矩，平均下載速度介乎 25 至 40Mbps，上載速度則為 10 至 20Mbps。雖然其速度並非最為突出，但在多款 SIM 卡中已屬不俗，足以應付日常上網需求。iReborn 最為獨特之處在於其可重複使用的特性，用家無需在流量用盡後丟棄 SIM 卡，而是可以透過線上平台為現有 SIM 卡再次購買流量，甚至充值其他國家的流量包，大大提升了便利性。這項功能省卻了每次出國重新購買 SIM 卡的麻煩，對於經常旅遊的用家而言，實屬一大優點。