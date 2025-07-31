Cine Fan夏日國際電影節SummerIFF 2025 Urbtix搶票攻略｜連結

Cine Fan夏日國際電影節SummerIFF 2025 Urbtix搶票購票攻略｜附連結｜Cine Fan 夏日國際電影節 (SummerIFF) 每年八月放映各地約 30 部出色電影，由人氣亞洲新片、修復經典名作。各場電影將於7月31日早上正式開售，早上10時於Urbtix公售，各位fans就不要錯過，想了解如何搶購，以及想成功搶購一定要留意以下攻略。



Cine Fan 夏日國際電影節 (SummerIFF) 於2006年首辦，每年八月放映各地約 30 部出色電影，由人氣亞洲新片、修復經典名作，以至世界級影展的得獎話題作，為戲迷帶來清新難忘的觀影經驗之餘，同時向電影大師致敬。SummerIFF 提升年輕人對光影藝術的興趣，持續為電影節帶來新觀眾，電影場次經常錄得全院滿座。夏日國際電影節2025將於8月13日至25日舉行。

Cine Fan夏日國際電影節SummerIFF 2025 電影一覽

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Cine Fan夏日國際電影節SummerIFF 2025｜電影門票公售

開賣時間：2025年7月31日早上10時

開賣連結：Urbtix 連結

👇Urbtix購票流程參考👇

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👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括姜濁、Anson Lo、Jer Lau、Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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記者亦成功搶購LE SSERAFIM門券

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Cine Fan夏日國際電影節SummerIFF 2025｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Urbtix，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時11時讓用家選擇進入購買「Cine Fan夏日國際電影節SummerIFF 2025」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

記者通常會同時打開天文台時鐘，準時10點入閘。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。