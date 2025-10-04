FUJIFILM GFX100S II青海美景實拍　中畫幅相機花海雪山細節完勝

年寶玉則地處青海久治縣境內，屬於巴顏喀拉山脈的東段，主峰海拔5369米，周圍環繞着數十座海拔4000米以上的山峰，山間鑲嵌着仙女湖、妖女湖等眾多翡翠般的湖泊。這裏被譽為「天神的後花園」。在年寶玉則，既能觸摸到雪山的聖潔與巍峨，又能沉醉於湖泊的湛藍與靜謐，更能感受到草原的廣袤與生機。2025年7月下旬，我和小夥伴們一起來到了年寶玉則進行了多日的風光攝影創作。這裏的雪峰、湖泊、花海、冰川構成了一幅幅絕美的畫卷，吸引着無數人前來捕捉它的極致之美。



年寶玉則屬於典型的高原山地氣候，夏季短暫溫涼，多陣雨，7月山區氣溫大致在5-18攝氏度之間，徒步拍攝需注意保暖防雨，所以這次的拍攝行程特意備足了防風防雨裝備。

帶着Fujifilm GFX100S II到青海實拍美景（fujifilm）

這次我選擇的器材是FUJIFILM GFX100S II，這台重量僅883克的中畫幅無反相機甚至比一些全畫幅相機還要輕便，極大地減輕了我在高原徒步時的負擔，讓我能夠更加專注於捕捉那些稍縱即逝的美景。

此外，由於高原地區多雨的氣候，好在FUJIFILM GFX100S II具備優秀的耐候性能，其防潮表現尤為突出，確保了這次拍攝完全沒有受到多變氣候的干擾，讓我能夠全身心地投入到拍攝中，用鏡頭記錄下這片高原秘境的每一處壯麗與細膩。

當然，我選擇FUJIFILM GFX100S II作為我這次旅行的拍攝器材的核心理由主要還是看中了它的畫質表現。FUJIFILM GFX100S II這塊1.02億像素中畫幅傳感器的尺寸達到了43.8mm×32.9mm，是一般全畫幅傳感器的1.7倍。「俗話說」底大一級壓死人，所以FUJIFILM GFX100S II在畫質、解析力等方面也自然會有着更大的優勢。

FUJIFILM GFX100S II能夠拍攝分辨率為11648×8736的圖片，特別是在手邊沒有長焦鏡頭的時候，我們可以充分利用GFX100S II1.02億超高像素的優勢來對照片進行二次構圖，將全景畫面裁切成特寫畫面。同時，經過大範圍裁切的畫面也依舊保持着不錯的畫面清晰度，方便我們進行後續傳播。

Fujifilm GFX100S II相機拍攝畫面經過大範圍裁切後依舊保持優秀的影像品質👇👇👇

我也在同一場景、時間使用相同的焦段使用FUJIFILM GFX100S II和同行小夥伴的全畫幅微單相機進行了對比，來看看全畫幅與中畫幅的差距究竟如何。

現場拍完從相機回放查看時感覺兩台相機並沒有明顯的差別，但後期在電腦上打開兩張照片並查看細節後發現，當面對傳感器面積是其1.7倍的FUJIFILM GFX100S II時，以畫質為賣點的全畫幅微單相機，畫質差距非常的明顯。其1.02億像素中畫幅傳感器帶來的細節表現，是全畫幅相機無法比擬的。

年寶玉則的風是有記憶的，它掠過雪峰時攜來千年的寒意，拂過湖面時又揉碎滿池的星光。當腳步踩在酥軟的草甸上，彷彿能聽見大地的呼吸，在這裏，每一縷陽光都帶着虔誠，把雪峰染成金紅時，連心跳都會跟着慢下來。湖水漫過指尖的剎那，所有的喧囂都沉進了湖底，只剩下靈魂與天地的對話。

由於地處青藏高原腹地，年寶玉則有着變幻莫測的高原氣候，但此次我的運氣極佳，有幸捕捉到了日照金山的壯麗景象。拍攝日照金山這類大光比場景非常考驗相機的寬容度表現，拍攝照片時是清晨，太陽剛好照射在山峰之上。從未經調整的原圖可以看到山脈上的高光區域整體已經有了過曝的跡象。但好在我們可以在後期時通過Lightroom、Camera RAW等後期軟件輕鬆還原。

Fujifilm GFX100S II相機拍攝還原日照金山和星空景象👇👇👇

FUJIFILM GFX100S II優秀的寬容度表現對於風光攝影至關重要，在面對複雜的光線場景時也能帶給攝影師極大的創作信心。

由於長時間的戶外徒步，無法時刻使用三腳架來進行拍攝，所以非常考驗相機的防抖性能，FUJIFILM GFX100S II具備最高8檔的圖像防抖效果，可以有效地消除拍攝時因抖動而產生的影響，大幅提升出片效率。

這張日照金山與花海的圖片是我在日落時分低角度手持拍攝的，快門速度為1/15秒，拍攝的成片具備非常清晰的細節，這也意味着我們在手持使用FUJIFILM GFX100S II進行拍攝時可以使用更低的快門速度、更低的感光度帶來更加純淨的畫面，為攝影師帶來更高的成片率以及更好的攝影體驗。

高原環境本身也是拍攝星空的聖地，既然來了那自然也不能錯過。作為青藏高原東部的秘境之地，這裏光污染極低，夜空澄澈通透，每年的5月至10月，當夜幕降臨，璀璨的銀河便會如銀色絲帶般橫跨天際，成為攝影愛好者的理想取景地。拍攝銀河對相機的高感成像有着嚴苛要求，畢竟要在極致暗光環境下，用高感光度捕捉繁星的細節，同時兼顧長曝光下星點的鋭利與地面景物的層次感，才能定格出銀河深邃磅礴的姿態。

可以看到，在將感光度設定為ISO 6400的情況下，FUJIFILM GFX100S II也依舊可以拍攝出較為純淨的畫面，足以證明中畫幅相機在控噪能力上也具備非常大的優勢。在這裏也簡單分享下拍攝星空的小技巧，由於單純的拍攝星空會顯得畫面過於單調，這時我們可以利用身邊資源為畫面製造前景，這樣可以讓畫面更加生動。

由於高原地區獨特的地貌條件，單張照片往往無法實現全景深覆蓋，此時，景深合成是常用解決方案。FUJIFILM GFX100S II內置的「對焦包圍」功能簡化了這一流程，通過拍攝若干張不同焦點的圖片並在後期時通過軟件進行堆棧處理，就可以獲得一張全景深的風光攝影作品。這次在年寶玉則我也利用該功能拍攝了一張攝影作品。

Fujifilm GFX100S II相機內置「對焦包圍」功能並通過後期處理能實現攝影畫面全景深覆蓋👇👇👇

年寶玉則的高原秘境風光是其最動人心魄的所在。這裏有着聖潔的雪峰、廣袤的草甸和絢爛的花海，每一處景緻都讓人沉醉不已。FUJIFILM GFX100S II卓越的細節捕捉能力和出色的高感表現，讓我定格下了年寶玉則途中震撼的畫面，成為了旅途裏一段珍貴的回憶。相信不論是攝影發燒玩家還是專業攝影師，FUJIFILM GFX100S II都可以完全滿足大家的使用和拍攝需求。

