SSD平價一定慢？揭開「借用記憶體」提速真相　一般玩家選它就夠

在選購固態硬碟時，我們常會聽到「有緩存」和「無緩存」兩種方案。傳統認知中，有緩存固態硬碟性能更好，但價格更高；無緩存固態硬碟價格親民，但性能可能打折扣。



不過隨着HMB技術的出現，這個格局被徹底打破，無緩存固態硬碟也能提升性能，給用戶提供了更好的體驗。

無緩HMB固態硬碟能買嗎？（中關村在線；01製圖）

要理解HMB的價值，首先需要了解固態硬碟中「緩存」的兩個不同概念。一種是DRAM緩存，用於存放FTL（閃存轉換層）映射表；另一種是SLC Cache，通過將TLC或QLC閃存模擬為高速SLC閃存來提升寫入性能。

DRAM緩存如同固態硬碟的導航系統，幫助主控快速定位數據存儲位置。沒有它，主控就需要頻繁訪問速度較慢的NAND閃存來查表，導致延遲增加和性能下降。

傳統無緩存固態硬碟將所有映射表存儲在NAND閃存中，導致性能受限。HMB，全稱為Host Memory Buffer，意為主機內存緩衝區，也就是通過PCIe通道借用一部分系統內存作為緩存使用，讓無緩存固態硬碟也能擁有類似有緩存硬碟的性能表現。固態硬碟佔用內存的大小一般為64MB，所以不用擔心影響內存的容量。

每次開機時，固態硬碟會向系統申請一部分內存空間來存儲FTL映射表，當主控需要查找數據時，直接通過高速PCIe通道從系統內存中獲取訊息，這種機制大幅減少了訪問延遲，特別是在小文件隨機讀寫場景下，性能提升尤為明顯。

對比HMB和無緩存方案，有緩存固態硬碟在絕對性能上仍佔優勢。板載DRAM緩存可以提供更穩定的性能表現，尤其在高負載應用場景下更為明顯。

在實際使用中，大多數普通用戶很難察覺HMB和有緩存固態硬碟之間的差異。除非進行大規模文件傳輸或運行專業級應用，否則HMB方案已能滿足絕大多數需求。可以說，HMB方案平衡了固態硬碟的性能與成本。

不過，HMB的侷限性在於，經過USB橋接的固態硬碟（如移動固態硬碟）通常無法使用HMB技術。另外還值得警惕的是，數據非常重要的場景不建議用HMB固態，比如微軟今年8月發布的KB5063878更新就導致了少部分HMB固態數據丟失，且無法找回，這樣的損失是非常嚴重的，有這樣擔心的玩家建議不要隨意進行系統更新。

對於大多數普通用戶和遊戲玩家來說，HMB固態硬碟是性價比最高的選擇。日常使用、辦公應用和遊戲加載對固態硬碟的性能要求並不極端，HMB方案足以勝任，玩家可以享受到更低價格下的大容量和高速性能。

另外，輕薄筆電用戶也建議使用HMB固態硬碟，沒有緩存意味着功耗和發熱量更少，對於手提電腦來說顯然更加友好。

對於內容創作者和專業用戶，如果經常進行大規模文件傳輸或運行高性能應用，有緩存固態硬碟則更為適合。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】