國產4大影相手機對決　華為/OPPO/vivo/榮耀技術核心與體驗比拼

在當下的智能手機市場，影像能力已不再是「加分項」，而是決定產品差異化競爭力的核心。回顧智能手機發展的歷程，從最初「拍照只是個附屬功能」，到如今成為用戶選購手機時最關注的指標之一，手機影像已完成從「能拍」到「拍得好」再到「拍出風格」的躍升。從硬件堆料到計算攝影，再到如今整合自研技術構建獨立影像品牌，各大廠商不斷重塑用戶對「手機影像」的認知邊界。



尤其近兩年，華為、OPPO、vivo、榮耀等主流品牌紛紛推出專屬影像子品牌，不僅技術體系愈發完善，背後的美學理念和用戶思維也更加成熟，移動影像正進入一個全面進化的新階段。本文將帶你快速了解這些影像品牌的技術核心與體驗差異，看清它們各自的獨特價值。

華為XMAGE

華為是最早打造專屬影像品牌的手機廠商之一。早在2022年，華為便將多年在移動影像領域的技術積累與創新成果加以整合，正式推出移動影像品牌——華為影像XMAGE，將行業目光從「參數堆砌」引向對「美學體系」的探索與構建。

2024年，XMAGE品牌理念「影像力量」全新升級：以極致的影像技術和體驗，激發消費者的想象力、創造力、鑑賞力，讓每一張影像作品呈現超越表象的力量感。

華為是最早打造專屬影像品牌的手機廠商之一（中關村在線提供）

技術創新始終是XMAGE不斷前行的底色。無論是早期引入黑白彩色雙攝系統，率先實現潛望式長焦鏡頭商用，還是自研RYYB超感光傳感器與100倍雙目變焦技術的落地，華為始終在用一次次技術突破，推動移動影像不斷刷新上限。

在最新Pura 80系列機型中，Pura 80 Pro+搭載1英寸高動態主攝，配合紅楓原色攝像頭的像素級色彩校準，明暗細節清晰，色彩還原精準。Pura 80 Ultra首發1英寸超高動態主攝，通過三重即時融合技術，實現超高動態視頻能力，高光細節盡顯，暗部深邃清晰。此外，Pura 80 Ultra還首創一鏡雙目超大底雙長焦，超大底與雙長焦出色結合，遠近隨心，清晰盡現。3.7x焦段拍人像，人景融合更自然，畫面更具故事感；10x焦段拍特寫，拉近遠方景緻與人物距離，帶來極致的空間壓縮感。同時，華為影像XMAGE還推出了全新個性色卡，帶來膠片、電影、動漫三種預設風格，配合調色盤拍前拍後可自定義拍攝參數，輕鬆打造專屬的色彩配方，為用戶提供了更具自由個性的影像創作方式。

華為在移動影像上的每一次技術革新，不只是對拍攝能力的突破，也為用戶打開了更廣闊的創作空間。而XMAGE所傳遞的，不止於影像技術本身，更是一種以畫面記錄生活溫度、人性光芒與向上力量的影像理念。這份真摯而普世的情感表達，正逐漸成為全球用戶共鳴的影像文化。

OPPO LUMO凝光影像

今年4月，深耕高端影像多年的OPPO正式推出自有影像品牌——LUMO凝光影像，宣告移動影像進入一個光學硬件與計算攝影融合並進的新階段。

LUMO凝光影像由三大核心技術構成：超光感計算光學系統、超感知數字成像引擎以及全鏈路原彩ProXDR。其中，超光感計算光學系統覆蓋15-135mm全焦段，結合超高速對焦、多模態色彩和景深採集能力，讓手機在複雜光線下也能精準還原環境細節。超感知數字成像引擎則通過空間計算、漸進式渲染與立體光斑控制，實現像素級的邊緣處理與高精度深度重建，讓虛化效果更接近專業相機的光影質感。而作為全球首個手機端的HDR全鏈路方案，全鏈路原彩ProXDR支持16-bit RAW與三通道數據處理，從拍攝到分享全流程保留更真實的動態範圍與現場氛圍。

值得一提的是，LUMO也帶來了對人像影像的一種新理解——從「突出主體」邁向「描繪環境」。首發機型Find X8 Ultra搭載OPPO自研的丹霞原彩鏡頭，這是一枚支持畫面色溫分區域採集的創新鏡頭，結合自研的色溫感知與還原算法，在如演唱會、夜市等複雜光線環境下，既能呈現絢爛背景，又能保持人物膚色自然、輪廓清晰，真正實現「景美人也美」的人像表達。

vivo藍圖影像

vivo藍圖影像匯聚了vivo自研的傳感器技術、算法、影像晶片等影像技術，致力於為用戶提供更高質量的拍攝體驗。全新的自研藍圖影像算法矩陣從超清畫質、臻彩還原、算力加速多個子模塊，構建起vivo底層基礎算法能力。同時，vivo還和供應鏈頂級廠商深度聯合研發Sensor、模組等核心器件，以提升影像效果。

以vivo X200 Ultra為例，vivo推出與蔡司聯合研發的三大定焦大師鏡頭方案，即14mm「鷹眼」超廣角、35mm「人文之眼」以及第二代85mm蔡司APO 2億像素超級長焦鏡頭。三顆鏡頭均配備藍圖 × 索尼LYT818 1英寸超大底傳感器，解決行業「主攝一枝獨秀、副攝不堪大用」的痛點。

另外，vivo X200 Ultra首創 「藍圖影像雙芯」 架構，由V3+與新一代VS1晶片協同工作，VS1作為vivo首款前處理大算力AI ISP影像晶片，實現超低延時內部數據處理通路，可運行復雜神經網絡算法，平衡性能與功耗，提升清晰度、改善噪聲表現。V3+晶片則專注於圖像後處理環節，利用強大算法與算力實現更精細畫質優化。

在算法矩陣層面，vivo藉助藍圖算法矩陣賦予10億參數到vivo視覺大模型，使其成為手機端側較大的視覺生成模型。該模型在長焦望遠、夜間等拍攝場景中優勢顯著，能清晰還原細節。

在人像拍攝上，vivo不斷改進算法，從X70時代的蔡司人像鏡頭，發展到現在全焦段、全場景的人像解決方案。比如vivo X200 Ultra採用了全焦段5000萬像素高清人像方案，還首次在安卓手機中實現了變焦閃光燈，配合自主研發的算法和6.5T算力模型，提升了夜景人像的拍攝效果。

榮耀AiMAGE

榮耀在2025年世界移動通信大會上推出了全新影像品牌AiMAGE，其最大的特點就是將AI深度融入影像全流程。其端雲協同的AI KERNEL技術，簡單來說，它在設備端和雲端都有着強大的能力。在設備端，端側模型能夠進行高達13億參數的運算。照片會變得更加清晰鋭利，細節滿滿。而在雲端，因為有着更龐大的計算資源，雲側模型能夠支持124億參數的運算，這對長焦攝影幫助極大，大幅增強了長焦圖像的畫質。

除了端雲協同的技術，AiMAGE還有完整的AI生態系統 。榮耀通過和谷歌雲等合作伙伴緊密合作，在手機中深度融入更多AI功能，讓影像產品變得更加多樣。總的來說，榮耀的AiMAGE影像品牌，就是通過先進的端雲協同AI以及豐富的AI生態系統，全方位提升大家在各種場景下的拍攝體驗，不管是日常隨拍、人像攝影，還是長焦拍攝等，都能輕鬆應對，讓每一個人都能更輕鬆地拍出滿意的照片。

最後：

從華為XMAGE的「影像力量」，到OPPO LUMO對光影與場景的深度描繪，再到vivo藍圖影像對底層算法與硬件協同的重塑，以及榮耀AiMAGE以AI為核心的全面革新，我們看到的，不只是手機拍照能力的一次次技術突破，更是一場場關於「影像本質」的深度思考與創新競賽。

這些影像品牌的誕生，意味着智能手機影像正在從「參數競爭」邁向「理念競爭」。未來，哪家品牌能真正讀懂用戶的創作慾望、生活場景與審美需求，就能在這場持續演進的影像變革中走得更遠。而對用戶而言，選擇手機影像品牌，也不再只是選擇一顆鏡頭或一套算法，更是在選擇一套面向未來的創作工具與表達方式。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】