曲面屏手機將回歸？傳小米與iPhone將採四曲面全螢幕　定位超高端

過去兩年，手機行業對「曲屏黨」確實不算友好。曾經被當作高端象徵的曲面屏，在經歷了相當長一段時間的普及之後，逐漸從主力旗艦的標配位置退了下來。更直接的體感是，無論旗艦還是中端新品，越來越多產品把屏幕做回了直屏。



原因也不複雜：直屏更好貼膜，邊緣更不容易誤觸，顯示內容更規整，維修和更換成本也相對更可控。曲面屏並不是突然「消失」，而是從「默認選擇」變成了「少數選擇」，更多以微曲或局部曲率的形式存在於少量機型之中。

直屏手機vs曲面屏手機

不過，設計語言這種東西從來不是單向度的。就在直屏風潮看起來已經「坐穩」的當下，關於曲屏的新動向又被翻了出來，而且討論點不再是過去那種左右兩側輕微彎折的曲面屏，而是更激進的「四曲面」——屏幕在四個方向都有彎折，進一步追求「視覺上的無邊框」。

微博博主@數碼閒聊站先後提到「四曲面+屏下前攝」的相關項目，並用「已創建文件夾」形容該方案已進入立項階段，評論區討論也普遍將其指向小米 MIX 系列的後續探索方向。

這裏需要強調的是，這類項目在爆料語境裏更接近「特別項目」或「概念機」路線，而不是要把行業主力旗艦再度全部拉回曲面屏時代。換句話說，它更像是廠商用來探索形態上限、驗證工藝可行性的一條支線。

博主爆料（微博@數碼閒聊站）

曲屏回潮之所以能引發關注，很大一部分原因在於「反差」。直屏剛重新成為行業多數人的選擇，大家的默認預期是：既然直屏解決了不少真實痛點，曲面屏大概率會繼續在邊緣徘徊。可現在的消息卻暗示，一些廠商並沒有把曲屏徹底放進歷史角落，而是在更高定位、更小規模的產品裏繼續試水。

對於一部分用戶來說，這反而是一個「好消息」：至少曲屏沒有被徹底判死刑，而是以另一種方式保留火種。即便最終落地的產品價格不低、受眾更窄，它也可能把一部分設計與工藝成果反哺到未來更主流的機型上，比如更窄的黑邊、更高的屏佔比、更統一的正面觀感。

更讓人意外的，是「四曲面」這條線索不僅出現在安卓陣營的探索項目裏，還被傳與蘋果的長期路線圖有關。多家媒體在 2025 年對「2027 年 iPhone 大改款」的方向做過集中梳理：一個核心關鍵詞是「更完整的全屏」，也就是儘可能減少開孔或挖槽，讓正面更像「一整塊屏幕」。一些報道提到，蘋果可能會逐步把 Face ID 組件、前置攝像頭往屏下轉移，為「全屏 iPhone」鋪路。

博主爆料不僅蘋果在做，國內廠商也在嘗試。（微博@數碼閒聊站）

與此同時，也出現了更具想象力的說法：2027 年恰逢 iPhone 問世 20 周年，蘋果可能會推出更具紀念意味的特別機型，在外觀形態上做出更明顯的變化，比如「曲面玻璃」和更接近無邊框的顯示方案。至於命名層面，也有研究機構相關說法被轉述為「可能跳過 iPhone 19，直接使用 iPhone 20 之類的命名來呼應 20 周年」。

2027年的iPhone有望實現無邊框？（中關村在線提供）

如果把這些線索放在一起看，就能理解為什麼「四曲面」會在這個時間點重新被提起：它並不只是為了「把曲面屏做回來」，更像是為了實現一種更極致的正面觀感。過去幾年，行業追求「更窄邊框」的主流做法，是在封裝、走線、結構強度上不斷擠壓空間，但黑邊收窄到一定程度後，留給跌落緩衝和結構加固的餘地也會更緊張。

過去曲屏手機存在易誤觸、影響觀感等問題。（中關村在線提供）

四曲面的思路相當於是把邊緣「折下去」，讓正面視覺更接近無邊框，同時在結構上用另一套辦法去平衡強度與觀感。這條路並不輕鬆，尤其如果還疊加屏下前攝、屏下人臉識別等目標，對面板、驅動電路、封裝和良率都會提出更高要求。

只是，曲屏當年被直屏「擠出主流」，也確實不是偶然。用戶對曲屏的吐槽主要集中在幾個長期存在的痛點上。

第一是誤觸，尤其在橫屏遊戲、握持拍攝、單手滑動時，掌根和手指更容易碰到邊緣區域，體驗不穩定。

第二是邊緣顯示的觀感問題，曲率帶來的反光、色偏和一定程度的幾何畸變，會讓部分用戶覺得不夠「乾淨利落」，看文字、看錶格時更明顯。

第三是使用與維護成本，曲面屏的貼膜更挑剔，保護殼選擇也更受限制，跌落碎屏後的維修費用往往更高。哪怕微曲已經在一定程度上緩解了畸變和誤觸，但「貼膜難、保護難」的老問題仍然很難完全繞開。



從行業規律來看，「直屏」和「曲屏」的更迭更像是一種在取捨中搖擺的結果：當一個方向的優點被放大到足以覆蓋缺點時，它就會成為主流；當缺點開始影響更廣泛人群，另一個方向就會重新佔上風。眼下直屏回歸，本質上是行業在體驗和成本之間做的一次再平衡。

而四曲面這種更激進的探索，反而說明廠商並沒有停止對「更沉浸、更一體」的正面形態的追求，只是把它從大眾主線挪到了更高定位、更小規模的實驗項目裏。

至於蘋果是否真的會在 2027 年拿出與「四曲面、全屏化」相關的設計，仍需要等待更長期、更確定的訊息來驗證。但可以肯定的是，只要「更高屏佔比、更強沉浸感、更統一正面」仍然是行業共同目標，曲面形態就不會徹底消失，它可能會以微曲、四曲面，甚至其他更復雜的方式反覆出現。

曲屏站在十字路口，並不意味着它註定復興或註定消亡，更現實的結局或許是：它不再是所有人的答案，但會繼續成為一部分產品用來回答「極致形態」問題的選項。

相關閲讀：直屏打遊戲才爽-曲屏易誤觸-盤點3款曲面旗艦級手機-全新體驗👇👇👇

+ 9

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】