陳柏宇Jason Chan 2026紅館演唱會｜優先及公售攻略｜座位表+連結

陳柏宇Jason Chan 2026演唱會｜Cityline優先及公售攻略｜附座位表+連結｜Jason Chan Live in Frames 20週年演唱會正式公布！一齊來現場見證這個重要時刻啦！7月18-19日，陳柏宇於紅館佔據你人生最動人的一格，紅館見！！即將在4月27日優先發售。想了解如何搶購，以及想成功搶購一定要留意以下攻略。



Jason早前宣布開show喜訊之餘，更分享了今次「Live in Frames」演唱會名字的由來：以人生四格代表Jason入行20年來的喜怒哀樂瞬間，而Jason亦將會在演唱會上與大家分享每一個重要時刻。其實自出道作〈固執〉一曲開始，Jason唱盡你我的人生中經歷過的不同階段，不論暗戀、失戀、曖昧、結婚生子，都總有一首Jason的歌陪伴左右。據統計，Jason已推出超過150首作品，經典歌多不勝數，其中一首當然要數〈逸後〉，雖然歌曲從未派台，但卻因為樂迷的熱愛，而成為大家心目中經典中的經典。一齊見證出道 20 週年呢個重要時刻！想親身感受Jason的震撼演出，就要記得mark實購票詳情！

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陳柏宇Jason Chan 2026演唱會｜東亞銀行信用卡優先發售門票

開賣時間：2026年4月27日上午11時

開賣連結：Cityline連結1、Cityline連結2

票價分為 $999、$799、$599



陳柏宇Jason Chan 2026演唱會｜公開發售

開賣時間：2026年4月30日上午10時

開賣連結：Urbtix

陳柏宇Jason Chan 2026演唱會 門券、座位表及價錢資訊

官方公布「陳柏宇Jason Chan 2026演唱會」座位表及門券價錢為 $999、$799、$599

陳柏宇Jason Chan 2026演唱會 演出日期

陳柏宇Jason Chan 2026演唱會 演出日期為2026年7月18-19日，只演2場。

陳柏宇Jason Chan 2026演唱會 公開發售資訊

早前公佈了陳柏宇Jason Chan Live in Frames 20週年演唱會 東亞信用卡優先預售門票於4月27日上午11時於Cityline發售；正式公售則在4月30日上午10時於Urbtix發售。

優惠受條款及細則約束。

👇陳柏宇Jason Chan 2026演唱會 座位表👇

👇Cityline購票流程參考👇（以早前五月天優先售作示範）

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括姜濁、Anson Lo、Jer Lau、Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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記者亦成功搶購LE SSERAFIM門券

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陳柏宇Jason Chan 2026紅館演唱會 何時舉行？如何搶購？ 陳柏宇Jason Chan 2026紅館演唱會 即睇購買連結及心得 陳柏宇Jason Chan 2026紅館演唱會 於哪個場地舉行？ 紅磡香港體育館 舉行 陳柏宇Jason Chan 2026紅館演唱會 門券詳情？ 價格為 $999、$799、$599

陳柏宇Jason Chan 2026紅館演唱會｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Cityline，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時11時讓用家選擇進入購買「陳柏宇Jason Chan 2026紅館演唱會」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

記者通常會同時打開天文台時鐘，準時10點入閘。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。