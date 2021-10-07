iPhone 13 Pro Max成最靚屏幕手機　DXOMARK分數超越華為P50 Pro

撰文：中關村在線
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DXOMARK 公布蘋果iPhone 13 Pro Max屏幕顯示評測結果，得分 99 分，目前排名第一，高於第二名華為 P50 Pro（93分）以及第三名三星 Galaxy S21 Ultra 5G（91分）。

iPhone 13 Pro Max的總分為 99 分，其瀏覽時的流暢性和準確性、出色的色彩保真度和出色的 HDR10 渲染，躍居屏幕數據庫第一名。

DXOMARK也指出了iPhone 13 Pro Max的缺點：在其默認設置下不夠亮，無法舒適地夜間閲讀；當藍光過濾器打開時，顯示器具有強烈的橙色偏色；遊戲時設備可以更流暢。

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【本文獲「中關村在線」授權轉載。】

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