iPhone 13 Pro Max成最靚屏幕手機　DXOMARK分數超越華為P50 Pro

DXOMARK 公布蘋果iPhone 13 Pro Max屏幕顯示評測結果，得分 99 分，目前排名第一，高於第二名華為 P50 Pro（93分）以及第三名三星 Galaxy S21 Ultra 5G（91分）。
iPhone 13 Pro Max的總分為 99 分，其瀏覽時的流暢性和準確性、出色的色彩保真度和出色的 HDR10 渲染，躍居屏幕數據庫第一名。
DXOMARK也指出了iPhone 13 Pro Max的缺點：在其默認設置下不夠亮，無法舒適地夜間閲讀；當藍光過濾器打開時，顯示器具有強烈的橙色偏色；遊戲時設備可以更流暢。
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