2022 中價抵玩智能手機｜眨眼 2022 又來到最後幾日，今年智能手機市場發展繼續陷於瓶頸，是以中階機種的功能、配置都更趨向全面，在＄3000～＄4000 價位已經可以買到性能不俗、可以撐起絕大部份操作的機款，以下就為各位數數在 2022 年間推出的 10 部中價位抵玩智能手機選擇。



盤點 2022 年 10 大抵玩平價手機

【1】Apple iPhone SE(2022) ：售價＄3,799 起

相信不少準買家都是因為TouchID而考慮選購iPhone SE 3。（歐嘉樂 攝）

如果你是 Apple 用家，而又打算在近期以＄3000 多元的預算入手新機，2022 上半年推出的 iPhone SE 第三代將會是不二選擇，雖然是一眾 iPhone 中最平價的型號，但＄3799 起的 iPhone SE(2022) 的功能都十分齊全，除了內置了與 iPhone 13 系列看齊的 A15 Bionic 處理器，又是系列中唯一仍然加入 TouchID 的機種，在未來不知還要戴多久口罩的日子裡就顯得特別實用。

【2】Nothing Phone (1)：售價＄3,699

2022 年稱得上「破格」的手機不多，由新晉科技公司推出的 Nothing Phone (1) 算是其中之一。Nothing Phone (1) 在香港定價＄3699，提供不俗的拍攝規格以中階處理器，而最重要的當然是機背作為賣點的 Glyth Interface，可以隨用戶自訂鈴聲亮起，同時亦可以當成拍攝時的補光燈使用，稱得上是好玩有型又實用。

【3】Nokia X30 5G：售價＄3,698

在 HMD Global 旗下獲「續命」的 Nokia 品牌，近年以入門機路線為主，出品對香港用家而言欠缺吸引力，但年中上市的 Nokia X30 5G 卻有著截然不同的配置及設計，採用金屬邊框，又有著相當高水平的拍攝硬件，算是過去幾年性價比最高分的 Nokia 品牌手機。

【4】Samsung Galaxy A33 5G：售價＄2,998 起

Galaxy A33 5G 推出四種顏色，分別為黑、白、粉藍、以及新增的桃粉色（圖 Samsung）

Samsung 高階機如 Galaxy Fold/Flip、S22 等等自然是業內索價最高的一群，不過要在平價位尋找，Samsung 亦有不同的優良出品可以選擇，在＄3000 價位就可以考慮一下 Galaxy A33 5G，對比他廠出品並沒有太多突出之處，不過勝在功能齊全、中階規格，Samsung 出品還是有一定的表現保證的。

【5】Google Pixel 6a：售價約＄3,800

Google「親生仔」系列雖然在香港並無行貨，但一樣受 Fans 追捧，其中年中推出的 Pixel 6a 就被譽為最高性價比的 Google 手機，尤其有 Google 自家 Tensor 處理器及算法加持的拍攝功能，更是在同價位機中難尋敵手。

【6】Redmi Note 11 Pro+ 5G：售價＄3,299

小米旗下的 Redmi 品牌向來甚少有售價突破＄3,000 的款式，但年中推出的最高階之作 Redmi Note 11 Pro+ 5G 就打破了這個慣例，無他，皆因身載 1 億像素主鏡頭，而且支援原本只有旗艦機才有的 120W 快速充電，是要體驗這高速充電速度的最平價入門。

【7】Honor 70：售價＄3,699 起

Honor 70 提供三種機身顏色選擇，包括亮黑、亮銀以及墨綠

原本屬於華為系譜的 Honor 品牌今年正式攻港，分別推出了高、中階手機各一，以及一部 Android 平板，位處中階的 Honor 70 就是全球首部採用 Sony IMX800 感光元件鏡頭的手機，在＄3,699 的中價可以得到媲美旗艦機的拍攝水平，著實有著不俗的性價比。

【8】Xiaomi 12 Lite：售價＄3,299

小米 Xiaomi 品牌雖則在定位上傾向更高階，但亦不乏平價選擇，年中推出的 Xiaomi 12 Lite 就以 $3,299 上市，最吸引之處在於機身夠美型、輕巧，而且提供粉色系機身顏色，是小米智能手機中少有地主打女性用戶市場的選擇。

【9】Sony Xperia 10 IV：售價＄3,799 起

21：9 比例的 6 吋屏幕機身拿上手感覺較為窄小，相信會討得不少女性用戶歡心，輕盈的機身內加入了 5000mAh 的大電池。（蔡浩騰 攝）

Sony 今年照舊以三機出品作為 Xperia 系列的主軸，其中最入門的 Xperia 10 IV 就首次加入了 5000mAh 大電，但同時保持纖薄小巧的造型，較值得一提的，是於稍早前的消委會手機測試中，Sony Xperia 10 IV 得以 51 小時以上的使用時間力壓群雄，成為 2022 年最「長氣」手機。

【10】POCO X4 GT：售價＄2,999 起

小米 POCO 系列初推出時旨在於較平價的位置帶來「電競」定位手機，在 2022 年的中階出品不多，惟其中一部 POCO X4 GT 就可以留意一下，皆因其是同價位機中極罕有可以提供 144Hz 更新率屏幕的手機，雖然支援如此高更新率的遊戲／Apps 極為有限，但純粹想在手機上體驗高階電競屏幕的享受，POCO X4 GT 絕對值得一試。