福田酒店5間熱門酒店｜端午節落雨都不怕　免費穿梭巴士+地鐵直達

福田酒店住宿2024｜6月10日就是端午節，適逢周末有連續3天的「端午小黃金周」假期，很多港人都會趁著這個短假期北上吃喝玩樂，可惜天文台預料這幾天廣東地區都會有驟雨，為了讓大家能夠玩得盡興，不被雨天影響心情，《香港01》好食玩飛精選了5間鄰近福田地鐵／商場的酒店，即使滂沱大雨亦不怕淋濕！如果利用優惠碼訂房，更可以節省旅費！👉 Agoda優惠碼2024 或 Trip.com優惠碼2024

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深圳福田酒店推介【1】深圳福田皇崗城際酒店（Intercity Shenzhen Futian Huanggang）

於2023年4月正式開業，為德國城際酒店集團（Intercity Hotel）旗下、華南地區首間分店，選址深圳CBD中心區，地鐵7號線皇崗村站出口直達，非常方便！酒店有送免費宵夜券，房間內的飲料也是可以免費飲用。如果有住客生日而有提早通知酒店，酒店會幫忙佈置及送生日蛋糕。

酒店貫徹集團的德式簡約時尚風格，供應超過350間智能客房，空間非常寬敞，隔音做得十分好。另設有健身房、自助洗衣中心等。於Trip.com獲得4.8/5的高分評分，不少網民都表示，新酒店無論在硬件及居住體驗方面都獲得高分，特別交通便利，一出酒店門口即達地鐵，而且晚上9:30後亦提供宵夜時段，令住客有驚喜。

深圳福田皇崗城際酒店

房價：人均HKD$183起（城際高級大床房）

地址：深圳福田區福民路28號

交通：皇崗村地鐵站出口直達

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深圳福田酒店推介【2】深圳硬石酒店（Hard Rock Hotel Shenzhen）

深圳硬石酒店（Hard Rock Hotel Shenzhen）坐落於著名的觀瀾湖國際休閑旅遊度假區，在觀瀾湖內有海洋世界、冰雪體驗館、高爾夫球場等，大朋友小朋友都可以玩得盡興！酒店融合了流行文化元素，客房巧妙融匯音樂創意裝潢和摩登中國元素，空間寬敞舒適，搭配鮮紅、鮮紫色等，營造出奢華的新體驗。酒店亦提供超過160件來自全球知名藝人和音樂偶像的音樂收藏品，更提供親子同樂空間，有不少工作坊及體驗班可以參與，非常特別！

深圳硬石酒店（Hard Rock Hotel Shenzhen）

房價：人均HKD$503起（搖滾尊尚雙床房；小童若與成人共用床鋪即可免費入住）

地址：深圳龍華區觀瀾高爾夫大道9號

交通：福田口岸乘坐地鐵4號線到觀瀾湖站下車轉乘免費穿梭巴士

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深圳福田酒店推介【3】深圳濱河時代亞朵S酒店（Atour S Hotel Binhe Times Shenzhen）

酒店於2016年開業，是亞朵酒店集團旗下酒店品牌，它坐落於深圳市福田區繁華CBD中心標誌性建築京基濱河時代大廈B座，樓下既是時尚購物中心KK ONE，集娛樂、購物、飲食為一體的大型綜合商業體，附近食肆十分多，對於想要放鬆身心、盡情購物的旅客而言相當方便，酒店更有免費早餐提供。

深圳濱河時代亞朵S酒店

房價：人均HKD$297起（高級雙床房）

地址：濱河大道9289號濱河時代大廈B座, 福田區, 深圳

交通：下沙地鐵站步行1分鐘

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深圳福田酒店推介【4】桔子酒店（深圳福田會展中心店）（Orange Hotel （Shenzhen Futian Convention and Exhibition Center））

酒店於2022年開業，位於深圳福田核心商業區，因此酒店周邊的配套十分完善，商場、大型購物中心、遊玩設施一應俱全。而且毗鄰深圳福田口岸、皇崗口岸和福田高鐵站，步行10分鐘即可到達福田會展中心，車程10分鐘即可達到福田口岸、皇崗口岸及福田高鐵站。除此之外，不少旅客在Trip.com留言表示，酒店使用智能家居遙控，十分方便，食物方面亦有多元化的選擇，職員的態度有善，令旅客十分推薦這間酒店。

桔子酒店（深圳福田會展中心店）

房價：人均HKD$224起（大床房；包早餐）

地址：彩田南路2032號海天綜合大廈, 福田區, 深圳

交通：崗夏站步行2分鐘

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深圳福田酒店推介【5】金茂深圳JW萬豪酒店（JW Marriott Shenzhen）

酒店地理位置佳且交通方便，它位於福田商業區中心地段，臨近福田口岸、深圳會展中心和主要旅遊景點步行約200米即可到達深圳四線交匯的車公廟地鐵站（J1出口），交通便利，為商務和休閑客人的優選下榻之所。酒店房間雅緻明亮，更設有獨特的經典行政客房房型，內含多功能的客房延伸空間，特設禪茶、親子、瑜伽等主題。酒店於Trip.com網站中獲得4.8/5的評分，有住客讚賞酒店的設備齊全，床品舒適柔軟，職員態度及其服務品質也相當優秀，而且其地理位置優越，有機會會再次選擇入住。

金茂深圳JW萬豪酒店

房價：人均HKD$436起（豪華雙床房）

地址：深南大道6005號, 福田區, 深圳

交通：車公廟地鐵站（J1出口）步行3分鐘

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