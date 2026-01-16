東京Omakase 10大｜Tabelog高評分／銀座築地都有／人均$215起

東京Omakase｜日本是港人最愛的旅遊國家之一，當中東京和大阪更是熱門地區。到訪東京就不得不試Omakase，平時在香港壽司店想吃Omakase，動輒要HK$2,000，然而在日本就可以用平價食到米芝蓮質素的Omakase。《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合了10間高性價比的東京Omakase餐廳，清單涵蓋了由資深職人主理的隱世名店，以及適合新手的入門選擇。最驚喜的是，午市套餐最平只需$215起！立即收藏這份美食地圖啦！



Omakase意思

Omakase即廚師發辦，又稱為無菜單料理。Omakase是源自日文「お任せ」，是信任的意思，即非常信任對方的專長，所以才願意交付於那個人。

因此Omakase代表著顧客將餐點的選擇權交給廚師，由廚師根據當天最新鮮的食材為顧客準備料理。在東京，Omakase體驗無疑是每位美食愛好者不可錯過的。以下介紹的9間東京Omakase，全部都高性價比，喜歡壽司的你不要錯過。

東京Omakase推介【1】新宿 鮨 はつめ——17貫$374

「新宿 鮨 はつめ」是東京新宿區近年備受矚目的Omakase壽司店。該店起源於惠比壽的人氣店「鮨 はつめ」，並於2025年2月正式進駐新宿，以極高性價比與創意江戶前壽司為亮點，迅速成為社交媒體上的話題店！以午餐17道菜品為例，價錢只是7,590日元（約$374），菜品包括前菜、湯品、壽司、燒物、甜品等。

新宿 鮨 はつめ

地址：東京都新宿区西新宿7-10-10 西村ビル B1F

營業時間：17:00－22:00（星期一至五）／11:00 - 14:00＆17:00－22:00（星期六日）

人均消費：$374起

交通：新宿站西口步行7分鐘／都營大江戶線新宿西口站步行1分鐘



東京Omakase推介【2】まんてん鮨（Manten Sushi）

「まんてん鮨」是東京著名的壽司店，在東京有多間分店。（圖片來源：まんてん鮨官網）

「まんてん鮨」是東京著名的壽司店，Tabelog評分3.62。店內的午市Omakase只需4,400日圓，約港幣$215，選用當季新鮮食材，製作金目鯛壽司、刺身、海膽、茶碗蒸等精緻料理。晚市亦只是8,800日圓，約港幣$430，就能吃到20多款當季精緻日本料理，性價比超高。不過要留意，午市Omakase只限現場排隊，不設預約；晚市則可以透過官網預約。若大家想體驗Omakase預算又不高，這家便十分適合。預約按此

まんてん鮨（Manten Sushi）

地址：

丸の内店：東京都千代田区丸の内2-6-1 丸の内ブリックスクエアB1F

日本橋店：東京都中央区日本橋室町２丁目３−１ コレド室町2

日比谷オクロジ店：東京都千代田区内幸町１丁目７−１ 日比谷オクロジ

營業時間：11:00－15:00＆17:00－23:00（星期一至六）／11:00－15:00＆17:00－22:00（星期日）

人均消費：$215起



東京Omakase推介【3】Sushi Tokyo Ten

「Sushi Tokyo Ten」在東京擁有3間分店，主打平民Omakase，Tabelog評分3.53。（圖片來源：Sushi Tokyo Ten官網）

「Sushi Tokyo Ten」在東京擁有3間分店，主打平民Omakase，Tabelog評分3.53。店內Omakase只需日圓9,900，即港幣約$488，提供共25款菜式及壽司，有齊海膽、鮑魚、拖羅及龍蝦等，食物依季節而定，採用當季的食材而製，因此壽司鮮味十足。由於「Sushi Tokyo Ten」性價比十足，因此經常滿座，建議大家先到官網預約留座。

Sushi Tokyo Ten

地址：

新宿店：東京都渋谷区千駄ケ谷５丁目２４－５５NEWoMan 新宿

涉谷店：東京都渋谷区渋谷３丁目２１－３渋谷ストリーム

六本木店：東京都港区赤坂９丁目７－４東京ミッドタウン

營業時間：午市：11:00-15:00、晚市：17:00-23:00

人均消費：$488起



東京Omakase推介【4】鮨 銀座おのでら（Ginza Onodera）

「鮨 銀座おのでら」主打江戶前手握壽司，Tabelog評分3.69。（圖片來源：鮨 銀座おのでら官網）

「鮨 銀座おのでら」主打江戶前手握壽司，Tabelog評分3.69，在海外亦設有多間分店，美國紐約店更獲得米芝蓮二星，廚師均是由日本總店訓練外派的，因此不用去美國，在東京就能品嘗到星級Omakase。

午市有不同價位選擇，最低只需日圓8,800，即約港幣$433，就可以吃到12貫壽司。店內食材均是每天由豐州市場及北海道新鮮運送，經過廚師料理過後可品嘗出食材的鮮甜。

鮨 銀座おのでら（Ginza Onodera）

地址：東京都中央区銀座5-14-14 サンリット銀座ビルⅢ B1F・2F

營業時間：11:00－12:45／13:00－14:45／17:00－22:00

人均消費：$433起

預約方式：線上預約按此 交通：自東京地鐵至東銀座駅徒步1分鐘可達

東京Omakase推介【5】鮨おにかい（Sushi Onikai）

「鮨おにかい」Tabelog評分3.61。（圖片來源：鮨おにかい官網）

「鮨おにかい」Tabelog評分3.61，店內只提供一個價位的Omakase套餐，價值日圓11,000，約港幣$542。店內最出名的是天婦羅海蝦手卷，是出自一樓的米芝蓮一星天婦羅名店天婦羅みやしろ。

店內另一招牌是吞拿魚混合手卷，配以3款不同烹調手法的吞拿魚，油脂豐富之餘又能帶出不同的層次感。由於「鮨おにかい」不提供現場排隊，只接受預約訂座，所以大家想吃的話記得提前到官網預約。

鮨おにかい（Sushi Onikai）

地址：東京都目黒区上目黒2-18-11‬ 2F

營業時間：午市12:00－14:00／晚市18:00起、20:30起（二部制）

人均消費：$542起

預約方式：網上預約按此

交通：自東京地鐵至中目黑駅徒步約3分鐘可達

東京Omakase推介【6】銀座鮨佑（Ginza Sushi Yuu）

「銀座鮨佑」Tabelog評分3.6，不少日本藝人都前往朝聖。（圖片來源：銀座鮨佑官網）

「銀座鮨佑」Tabelog評分3.6，午市有不同價位的Omakase套餐選擇，最低可以日圓7,500，約港幣$365，就可以品嘗到10貫壽司。店主手塚由裕先生是位擁有22年經驗的壽司職人，曾經在銀座的名店和米芝蓮三星壽司店工作，經驗老到。店內的招牌是使用從豐洲鮪魚專門店進貨的赤身鮪魚和鮪魚中腹肉握壽司，口感豐潤有彈性，搭配精選各縣市的日本酒一起享用滋味更佳。

銀座鮨佑（Ginza Sushi Yuu）

地址：東京都中央区銀座3-14-17コビキス銀座B1F

營業時間：11:30－13:45＆18:00－22:30（星期一至五）／11:30－13:45＆18:00－20:00（星期六）

人均消費：午市$365起、晚市$1460起

預約方式：網上預約按此 交通：自東京地鐵銀座線／丸之內線至銀座駅徒步約5分鐘可達

東京Omakase推介【7】GINZA SUSHI BANYA KAI

「GINZA SUSHI BANYA KAI」店內的裝潢簡約時尚，不論是約會還是輕鬆的聚餐都很適合。（圖片來源：IG@ginza.sushibanya.kai）

「GINZA SUSHI BANYA KAI」Tabelog評分3.46，店內只提供一個價位的Omakase套餐，價值日圓9,570，約港幣$472，就可以品嘗到19道菜式，有海膽、大拖羅和海蝦等。食材是由北海道厚岸漁港創業100年的鮮魚店老舖「五明」進貨，將當天一早競標到的高級鮮魚直送到東京，因此十分新鮮。另外，店內的裝潢簡約時尚，不論是約會還是輕鬆的聚餐都很適合。

GINZA SUSHI BANYA KAI

地址：東京都中央区銀座1-5-10 GINZA 1st.5 BLDG 7F

營業時間：12:00－14:30＆17:00－22:30

人均消費：$472起

預約方式：網上預約按此

交通：自東京地鐵至銀座一丁目駅徒步約1分鐘可達

東京Omakase推介【8】鮨尾嶋（Sushi Ojima）

「鮨尾嶋」主打江戶前握壽司，自開店以來一直人氣高漲，Tabelog評分3.4。（圖片來源：FB@銀座鮨おじまsushi Ojima ）

「鮨尾嶋」主打江戶前握壽司，自開店以來一直人氣高漲，Tabelog評分3.09。午市有不同價位的Omakase套餐選擇，最低可以日圓11,000，即約港幣$542，品嘗到13貫壽司，當中的新鮮嫩煮鮑魚和海膽更是必試之選。這裡的壽司Omakase以當季優質食材為基礎，展現食材最自然的風味和狀態。

鮨尾嶋（Sushi Ojima）

地址：東京都中央区銀座7-8-1銀座梅林ビル8F

營業時間：午市：12:00－14:00、晚市：17:30－22:00／星期一不提供午市

人均消費：$542起

預約方式：網上預約按此

交通：自東京地鐵銀座線／丸之內線至銀座駅徒步約3分鐘可達

東京Omakase推介【9】すし繁（Sushi Han）

「すし繁」店內環境舒適，大家可放鬆享受美食。（圖片來源：IG@sushihan_ginza）

「すし繁」Tabelog評分3.50，店內提供多個午市Omakase套餐，最低可以日圓9,900，即港幣約$488，品嘗到16項菜式，包括8貫壽司。店內使用來自豐洲水產直營店的食材，新鮮度相當高，米飯也是來自具有「白米之鄉」之稱的新潟縣，加上主廚曾於香港壽司店服務，因此大家不用擔心溝通上的問題，可以放鬆享受美食。

すし繁（Sushi Han）

地址：東京都中央区銀座5-9-17 銀座あづまビルB101

營業時間：午市：12:00－14:30、晚市：17:30－22:30／星期一休息、星期日不提供晚市

人均消費：$488起

預約方式：網上預約按此

交通：自東京地鐵銀座線／丸之內線／日比谷線至銀座駅徒步於3分鐘可達

東京Omakase推介【10】秀德元祖（Shutoku Ganso）

「秀德元祖」是築地秀德品牌的元祖壽司店，Tabelog評分3.6。（圖片來源：秀德元祖官網）

「秀德元祖」Tabelog評分3.54，是築地秀德的元祖店。築地秀德原為江戶時代就於築地市場創業的海鮮批發商，憑藉400年經驗拓展業務至壽司店，現有5間分店，各店的海鮮均直接從豐洲或九州購入，因此他們的Omakase套餐價錢十分親民，最低可以日圓4,500，約港幣$220，品嘗到10貫壽司。

秀德元祖（Shutoku Ganso）

地址：104-0045東京都中央区築地4丁目14−16

營業時間：午市：11:00-15:00、晚市：17:00-22:30

人均消費：午市$220起、晚市$340起／星期三休息

預約方式：網上預約按此

交通：自東京地下鐵日比谷線至築地駅徒步於7分鐘可達

