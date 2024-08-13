深圳商場12大優惠｜有回鄉證就得！iPhone減¥1300＋送$400現金券

其實現時不少商場都有向港人提供專屬優惠，只要出示回鄉證或港澳居民身份證就可隨時享用，福利範圍更涵蓋餐廳、牙科、頭髮護理、零售及服務等。《香港01》「好食玩飛」記者已為大家精選12個商場提供給港人的專屬優惠，那之後去深圳吃喝玩樂就不會怕錯過啦！



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港人回鄉證深圳優惠【1】深圳福田領展中心 ── 指定餐廳折扣優惠

領展中心於早前推出「港真好抵2024」港澳居民專屬優惠，當中包括超過40間食肆消費折扣及現金券。由即日起至10月31日，港人只要出示回鄉證等相關證件，到以下餐廳用餐即可享折扣優惠：

1. 楠火鍋：8折；

2. 云海肴：88折（酒水飲料除外，不可與其他優惠同時使用）；

3. 牛小灶牛雜煲：88折；

4. 鵲茶咖啡：88折；

5. 茶大椰：88折；

6. 檸季：88折（僅限堂食，不可與其他優惠同時使用）；

7. 有茶：消費滿$40享88折；

8. 喜識：88折（僅限大串山楂）；

9. 湘辣辣：9折；

10. 榕意：92折；

11. 外婆家：95折（酒水、飲料、海鮮、米飯、茶位、紙巾除外，不可與其他優惠同時使用）。



深圳福田領展中心於早前推出「港真好抵2024」港澳居民專屬優惠。（小紅書@314的生活記錄）

港人回鄉證深圳優惠【2】深圳福田領展中心 ── 指定餐廳送小食

由即日起至10月31日，只要到以下餐廳用餐，然後出示回鄉證等相關證件，可獲贈精選小食一份或代金券一張。

1. 虎炙烤肉：贈芥末章魚1份及78折代金券1張，每桌限1份；

2. 費大廚：贈核桃包1個，每桌限1份；

3. 山野泡泡：贈招牌回甘橄欖汁1杯，每桌限1份；

4. 西塔老太太：贈凍梨1份，每桌限1份；

5. 蔡瀾PHO：贈炸春卷1份，每桌限1份；

6. 同順居北京菜館：贈椒鹽鴨架1份，每桌限1份；

7. 肉桂廚房：贈斑瀾果凍1份，每人限1份；

8. 雜咖：贈香橙舒芙蕾1份，每人限1份；

9. 農耕記：贈糖油粑粑1份，每桌限1份；

10. 小獸冰淇淋：贈定製小禮品（冰箱貼或胸計，每人限1份)；

11. 啫火：贈指定產品1份（雙皮奶或竹蔗水，二選一。每人限1份)；

12. 秦小館：贈指定小菜1份或指定下午茶1壺，每桌限1份；

13. 必勝客：於微信添加其品牌企業微信，並任意消費可獲贈指定產品1份；

14. 馬榴香：可享優惠價¥68購買6吋蘇丹王榴槤千層（原價¥128）；

15. 雨潤田藕嘢：贈指定菜餚1份，（冰粉／熱乾麵／娃娃米糕，三選一，每桌限1份）。



港人回鄉證深圳優惠【3】深圳福田領展中心 ── 零售店舖及配套折扣或減價

以下零售店舖及配套服務，到店消費並出示回鄉證等相關證件，可享折扣或減價優惠：

1. 愈欣書店&拉加瑜伽：到店辦瑜伽卡，可享卡牌價立減¥800優惠；

2. 農本方中醫診所：儲值滿¥5000，可享全店消費25折及會員日8折優惠；

3. 喜HEA salon：享理髮6折及燙染護理8折優惠；

4. MO&Co.：享指定款6-7折優惠；

5. 歌莉婭：到店註冊會員可享8折優惠；

6. D-HARRY x DA：到店註冊會員可享95折優惠；

7. 金典改衣：到店消費享9折優惠；

8. 足友：到店消費享9折優惠；

9. EA.BEAUTYI歐亞美創：到店可享¥9.9體驗價值¥580 EA水素煥顏面部護理；

10. 結繩緣：到店後加入品牌微信並發佈大眾點評評價，可贈五彩繩1條；

11. s-two尚銀：全場銀飾買¥300減¥50，K金系列買¥500減¥50，可疊加滿減；

12. 絲域養髮：到店可享¥98體驗珍珠養髮；

13. 全棉時代：到店消費滿¥399贈小禮包1份；

14. 不二眼鏡：漸進多焦點鏡片，低至¥598一副；

15. 溫室手作：到店任何消費贈恐龍車體驗1次；

16. 暢航：到店消費配件滿¥599可立減¥100。



港人回鄉證深圳優惠【4】福田皇庭廣場 ── 申請會員卡送指定餐廳折扣優惠

由即日起至8月31日期間，港澳居民只要憑香港／澳門身份證或回鄉證於G層客服臺申請辦理「港澳專享卡」，即可享指定餐廳折扣優惠。

1. 椿風養生茶飲：憑回鄉證／港澳專享卡享85折優惠、滿¥168送無糖黑芝麻餅一盒；

2. 港究茶·冠軍絲襪奶茶：憑港澳專享卡享88折飲品優惠；

3. 熺魚·香辣肥腸烤魚：港客憑回鄉證／港澳專享卡享85折優惠（酒水飲品甜品除外）；

4. 城市密碼：憑港澳專享卡到店半價，每人僅限1次；

5. 姬夫人：憑港澳專享卡全單8.5折（酒水除外）；

6. 林晶牛肉：憑港澳專享卡到店消費滿¥198送半斤牛丸、滿¥298送一斤；可於G層客服臺領取8折券（套餐不享8折優惠）1張。



港人於熺魚·香辣肥腸烤魚堂食可享85折優惠。（小紅書@林林冰墩墩）

港人回鄉證深圳優惠【5】福田皇庭廣場 ── 申請會員卡送零售店舖優惠

另外，於福田皇庭廣場G層客服臺辦理「港澳專享卡」也有以下零售店舖優惠，優惠期由即日至8月31日。

手機及電子產品：

1. SAMSUNG：憑港澳專享卡指定產品享政府補貼高達¥2,000。

2. 華為：憑港澳專享卡指定產品享政府補貼高達¥2,000。

3. 榮耀：

- 憑港澳專享卡現場購買手機可設置Google服務以及軟體，及幫助手機導入內地資料和購機終身免費貼膜、手機設備以舊換新；

- 購買新品榮耀200系列贈送價值¥299 x7耳機，部分用戶加贈價值¥149禮包，禮包跟耳機先到先得；

- 購買新品榮耀折疊屏v3，憑商場會員可贈送精美禮品一份或藍牙耳機；

- 購買榮耀筆記本全系列贈送藍牙滑鼠一個。

4. vivo：憑港澳專享卡指定產品享政府補貼高達¥2,000。

5. SUNION（蘋果官方授權店）：港澳專享卡享特價iPhone，高達¥1,300。



華為、SAMSUNG、vivo憑港澳專享卡指定產品享政府補貼高達¥2,000。（小紅書@紅秋秋HQQ）

生活雜貨：

1. 綠光派對 The Green Party：

- 憑回鄉證／港澳專享卡任意消費滿¥199贈送價值¥99杜邦紙袋一個；

- 憑回鄉證／港澳專享卡任意消費初音未來商品加¥12即可兌換限定初音未來UWA可愛體系列紙袋一個；

- 憑回鄉證／港澳專享卡購買初音未來商品滿¥99，即可獲得精美IP周邊一份；

- 憑回鄉證／港澳專享卡任意消費且在小紅書打卡發筆記，送指定IP鑰匙扣；

2. 夏日部藝術：憑港澳專享卡，二人同行第二人享受半價（單價滿¥150）；滿¥200送毛公仔；滿300元可啟動轉盤抽獎；

3. 總統眼鏡：憑港澳專享卡，購買名品太陽眼鏡享75折，配鏡套餐低至¥498，隱形眼鏡買一送一；

4. U2B：憑港澳專享卡，消費滿¥999送¥200現金券（12次化妝卡一張）；

5. 康富堂中醫診所：充值滿指定金額可享高達8.5折會員優惠，及送扶陽活血泥灸、洗髮水。



港人回鄉證深圳優惠【6】福田皇庭廣場 ── 申請會員卡服務福利

港澳居民在皇庭廣場辦理「港澳會員卡」，除餐飲及零售店舖優惠外，也可享下列服務福利：

1. 可於客服臺領取棉花糖一份，送完即止；

2. 禮品包裝、寄存服務（自助寄存、自助郵寄）；

3. 使用「飛牛出行」跨境租車享95折；使用「T3出行」小程式／App掃碼領券往返皇庭廣場即享7折，最高減¥15；

4. 可於商場電子屏幕掃二維碼領取WeChat Pay HK超過400港元電子現金券；Alipay HK用戶單筆最高減¥188。



辦理「港澳會員卡」可領免費棉花糖。（小紅書@西區可可）

港人回鄉證深圳優惠【7】福田歡迎購 ── 免費巴士

港澳居民在福田口岸公交站可免費乘搭A線和B線巴士，兩線巴士均由福田口岸開出，及於周末及節假日運行。A線服務時間為10:00-19:00，途經印力中心、東海繽紛天地、KKONE及中洲灣；B線服務時間為10:00-21:00，途經卓悅中心、領展中心城、皇庭廣場、COCO Park、購物公園平安金融中心、卓悅INTOWN。

港澳居民在福田口岸公交站可免費乘搭A線和B線巴士。（小紅書@西區可可）

港人回鄉證深圳優惠【8】龍華天虹購物中心 ── 滿¥100減¥10

港人於龍華天虹購物中心在超市收銀台出示回鄉證，並註冊成為天虹會員，即可享購物優惠，滿¥100減¥10，另外亦可以優惠價購買指定貨品。不過要注意，優惠僅可享一次，活動時間為即日起至9月30日。

港人回鄉證深圳優惠【9】龍華天虹購物中心 ── 口腔服務福利¥65起

港人出示回鄉證，可於龍華天虹購物中心的親和齒科牙科診所享有專項口腔服務福利，包括¥65舒適潔牙一次；補牙服務首顆¥158（選用美國3M樹脂售價為¥250）及暑期全口隱形矯正¥14,888起。活動時間為即日起至9月30日。

港人回鄉證深圳優惠【10】龍華天虹購物中心 ── 頭髮護理服務優惠

港人於龍華天虹購物中心相關店舖出示回鄉證，可享有頭髮護理優惠。活動時間為即日起至9月30日。

1. 領-Show：燙、染、護髮8折；

2. Sipimo詩碧曼：¥99享受頭髮養護2次；

3. 通透堂：首單6折；

4. LADY：以體驗價¥68享受頭皮疏筋護理一次。



港人回鄉證深圳優惠【11】龍華天虹購物中心 ── 美妝折扣83折起

港人出示回鄉證，可於龍華天虹購物中心的Lancôme、DIOR、Estée Lauder、CLARINS、L'Occitane、FANCL及BIOTHERM享有83折優惠。活動時間為即日起至9月30日。

港人回鄉證深圳優惠【12】龍華天虹購物中心 ── 餐飲優惠

港人出示回鄉證，可於龍華天虹購物中心的以下餐廳享有優惠，活動時間為即日起至9月30日。

1. 福客、探魚烤魚、老碗會、澄鵝、克茗冰室、野人先生（首單）：全單8折；

2. 芸山季、湘辣辣、客語、蔡瀾港式點心：全單9折；

3. 蛙小俠：全單85折；

4. 綠茶、啫火啫啫煲：全單88折；

5. 御牛紀岩烤牛排：堂食贈送小吃。



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