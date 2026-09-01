北海道溫泉酒店11間推介｜私人風呂一泊二食／近車站／人均$217起

撰文：程朗天
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北海道溫泉酒店推介2026！冬天來臨，又是浸溫泉的好季節！《香港01》「好食玩飛」頻道整合11間札幌溫泉酒店，部分開幕不足5年，且配備私人露天無邊際溫泉、廚師發辦一泊二食等，人均只需$217起！

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北海道溫泉酒店推介【1】蘇伊甘酒店（Suigan）

蘇伊甘酒店（Suigan）是一間私隱度非常高的溫泉酒店。酒店希望旅客可以在房間內度過舒適時光，因此房間採用日式居家風格，明確劃分了客廳、飯廳等空間，房間空間感大，全部客房均帶有私人溫泉，旅客亦可在房間內用餐，部分房間更有電磁爐可以加熱食物，務求客人能有「家的感覺」，廁所乾濕分離，風筒更是dyson。雖然酒店較偏遠，但可以搭乘免費穿梭巴士來往車站，非常方便，建議提早預訂！酒店有提供免費飲品(水，飲料，啤酒)零食，可以免費領取。冬天時如有下雪，可以看到雪景。

蘇伊甘酒店（Suigan）
房價：人均HK$1,848起（基礎套房302；包早餐）
地址：札幌市南區定山溪温泉西1丁目86
交通：於地鐵大通站1號出口，昭和大廈前乘坐免費接駁巴士
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北海道溫泉酒店推介【2】札幌由緣温泉日式旅館（Onsen Ryokan Yuen Sapporo）

札幌由緣温泉日式旅館（Onsen Ryokan Yuen Sapporo）從大通地鐵站1號出口步行僅需8分鐘即達，位置方便。酒店設有露天浴池套房，還有獨特的拱形天花板設計，可以泡湯同時賞星，在冬天晚上更可以看雪在空中飄！酒店鄰近大通公園和北海道大學，步行僅15分鐘，還有與札幌狸小路商店街僅0.7公里，適合喜愛購物的女生！

札幌由緣温泉日式旅館（Onsen Ryokan Yuen Sapporo）
房價：人均HK$522起（高樓層大床房）
地址：北海道札幌市中央區北1條西7丁目6
交通：中島公園站步行約4分鐘
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北海道溫泉酒店推介【3】薄野格蘭貝拉酒店（Susukino Granbell Hotel）

薄野格蘭貝拉酒店（Susukino Granbell Hotel）於2021年開幕，地理位置優越，鄰近豐川稻荷札幌別院、狸小路商店街、大通公園等景點。酒店配備300間客房，房間均為雙人房房型，帶有乾濕分離浴室、採光窗、床頭電源插座等設備。酒店亦附設健身室、戶外溫泉、大眾浴場、餐廳及酒吧等設施。

薄野格蘭貝拉酒店（Susukino Granbell Hotel）
房價：人均HK$217起（雙床間）
地址：北海道札幌市中央區南5條西2丁目6-2
交通：豐水薄野站步行3分鐘
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北海道溫泉酒店推介【4】北海道札幌大通柔婕閣酒店（La’gent Stay Sapporo Odori）

北海道札幌大通柔婕閣酒店（La’gent Stay Sapporo Odori）於2016年開幕，距離大通公園及薄野分別3分鐘及5分鐘步行路程，亦鄰近狸小路商店街、札幌電視塔、札幌駅前通地下歩行空間等景點。酒店提供192間房，分為日式及西式房型，最多可容納3人入住。酒店亦附設溫泉、大眾浴場、餐廳及酒吧等設施。

北海道札幌大通柔婕閣酒店（La’gent Stay Sapporo Odori）
房價：人均HK$249起（高級大床房B）
地址：北海道札幌市中央區南2條西5-26-5
交通：薄野站步行5分鐘
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北海道溫泉酒店推介【5】JR札幌日航酒店（Jr Tower Hotel Nikko Sapporo）

JR札幌日航酒店（Jr Tower Hotel Nikko Sapporo）是位於札幌站旁邊的五星級酒店。酒店曾於2018年翻新，目前供應330間客房，分為單人及雙人房，房內均提供大床、大面積景觀窗、乾濕分離浴室及浴缸等。酒店亦配備溫泉、桑拿、公共浴池、Spa、餐廳及酒吧等設施。

JR札幌日航酒店（Jr Tower Hotel Nikko Sapporo）
房價：人均HK$469起（中等大床房）
地址：北海道札幌市中央區北5條西2-5
交通：JR札幌站步行3分鐘
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北海道溫泉酒店推介【6】定山溪翠山亭酒店（Jozankei Daiichi Hotel Suizantei）

定山溪翠山亭酒店（Jozankei Daiichi Hotel Suizantei）於2024年翻新，客人可以選擇入住日式或西式風格的客房。酒店擁有3處自家泉源，分別是「飛泉乃湯」、「桂木乃湯」及「森乃湯」，可以在被大自然包圍的風景中享受沐浴。酒店亦提供免費私人停車場及免費酒店穿梭巴士服務，另設有酒吧及餐廳等設施。

定山溪翠山亭酒店（Jozankei Daiichi Hotel Suizantei）
房價：人均HK$1,273起（日式房帶景觀浴室）
地址：札幌市南區定山溪溫泉西3丁目105
交通：從札幌（大通公園附近）搭乘接送巴士
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北海道溫泉酒店推介【7】定山溪悠樂草菴酒店（Jozankei Onsen Yurakusoan）

定山溪悠樂草菴酒店（Jozankei Onsen Yurakusoan）在2022年開業，在Trip.com上已獲得札幌溫泉酒店的第二名！酒店被山谷和樹林圍繞，提供41間客房，環境清幽。房間內均配備天然私人溫泉，坐擁樹林景觀，四季都有不同景色！酒店亦設有桑拿、溫泉、公共浴池等設施，並提供免費停車場及免費穿梭巴士服務來往車站，交通超方便！

定山溪悠樂草菴酒店（Jozankei Onsen Yurakusoan）
房價：人均HK$1,210起（標準雙床間／私人溫泉；包早餐）
地址：北海道札幌市南區定山溪温泉東3-228-1
交通：澡巖山麓站車程34分鐘
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北海道溫泉酒店推介【8】定山溪常青藤木屋（Chalet Ivy Jozankei）

定山溪常青藤木屋（Chalet Ivy Jozankei）於2019年開業，在2024 Trip.Best Asia 100 溫泉酒店中排名第13。酒店僅提供26間套房，設有客廳、臥室、景觀浴室及休息區，坐擁江景或河景，配備景觀浴缸、免費迷你吧、特長睡床等，最大的房型可容納6人入住。酒店亦配備健身室、桑拿、Spa、溫泉、公共浴池、餐廳及酒吧等設施，並提供騎馬、免費私人停車場等服務及體驗。

定山溪常青藤木屋（Chalet Ivy Jozankei）
房價：人均HK$2,826起（豪華套房；包早餐及晚餐）
地址：北海道札幌市南區定山渓温泉東3丁目231
交通：澡巖山麓站車程36分鐘
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北海道溫泉酒店推介【9】奧定山溪温泉佳松御苑（Okujozankei Onsen Kasho Gyoen）

奧定山溪温泉佳松御苑（Okujozankei Onsen Kasho Gyoen）雖然與溫泉街有一段距離，但所需要的亦一應俱全，有廣大庭園、森林環繞、大型泉池、精緻早晚餐。所有客房亦均備有森林觀景浴池，泉水則採用碳酸氫鹽泉，可以獨佔天然溫泉和窗外廣闊的太古森林！酒店亦配備免費私人停車場及免費酒店接駁巴士，交通十分方便！

奧定山溪温泉佳松御苑（Okujozankei Onsen Kasho Gyoen）
房價：人均HK$1,640起（豪華和洋式房間；包早餐及晚餐）
地址：札幌市南區定山溪857
交通：JR札幌站北口團體巴士站搭乘免費接駁巴士
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北海道溫泉酒店推介【10】定山溪山亭俱樂部酒店（Suizantei Club Jozankei）

定山溪山亭俱樂部酒店（Suizantei Club Jozankei）採用日本和室設計，空間則由障子圍繞，風格別具一格。酒店更提供早、晚餐的懷石料理體驗，充滿日本傳統文化！所有客房內均提供檜木或大理石的溫泉風呂，亦有浴場及露天風呂。酒店亦提供免費穿梭巴士來往札幌大通公園，交通方便！

定山溪山亭俱樂部酒店（Suizantei Club Jozankei）
房價：人均HK$1,258起（洋式房；包早餐）
地址：札幌市南區定山溪溫泉西2丁目10
交通：從札幌（大通公園附近）搭乘接送巴士
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北海道溫泉酒店推介【11】SONEKA

SONEKA在2024年8月才開幕，裡面只有4座高級溫泉別墅。每間別墅面積約1,500呎，設有兩間睡房、浴室、客廳、飯廳、廚房及戶外平台。此外，別墅內亦附帶私人無邊際溫泉、熱水浴池、私人桑拿、篝火等設施。房價亦包含廚師發辦的早餐及晚餐，住客可以選擇在別墅內或戶外用餐區用餐，廚師會在用餐時間前30分鐘到別墅準備料理，非常奢華！

SONEKA
房價：人均HK$10,054起（INKARA；包早餐及晚餐）
地址：北海道北広島市大曲307-1
交通：北廣島站轉乘酒店專車
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