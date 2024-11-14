長者機票優惠｜HK Express長者限定機票　$2起飛台北／日本／首爾

長者機票優惠2024！ 香港快運航空（香港快運／HK Express）宣布推出長者限定優惠機票，單程機票低至$2，更有多達20個亞洲航點任君選擇！《香港01》「好食玩飛」頻道整合優惠機票詳情，即看內文了解詳情，準備出發！



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HK Express長者限定優惠機票 單程機票$2起

HK Express推出「65+老友記限定優惠」，由即日起至2024年11月18日晚上11時59分，年滿65歲的香港及澳門居民，於HK Express優惠訂購專頁預訂航班，並於2024年11月21日至2025年7月10日期間出發，即可以低至$2購買單程機票！

HK Express推出長者優惠機票（圖片來源：HK Express）

是次$2機票優惠航點包含大部分亞洲航線，包括：北京（大興）、三亞、寧波、檳城、台北、台中、高雄 、花蓮、峴港、河內、 富國島、馬尼拉及克拉克。來往首爾、靜岡、廣島、仙台、高松、名古屋及沖繩的指定航班「經濟飛」單程機票亦只需$65起。「經濟飛」單程機票票價包括一件隨身物品及一件登機行李。

此外，老友記在初次預訂預訂機票時，只需繳付$2即可預選標準座位。要留意優惠訂購專頁只供合資格人士預訂機票，如果有未滿65歲的同行親友的需要預訂機票，需登入香港快運官網、使用手機應用程式或微信小程序另行購買。

20個優惠航點（圖片來源：HK Express官網截圖）

如何購買「65+老友記限定優惠」機票？

步驟【1】︰於指定活動網站揀選出發地、目的地、出發／回程日期進行航班搜尋

步驟【2】︰選擇你想乘搭的航班和時間後，按『繼續』以填寫你的個人資料

步驟【3】︰確保個人資料與旅遊證件一致，並於航班出發日期或之前已年滿65歲

步驟【4】︰選擇所需要的附加項目（如寄艙行李、機上餐點、揀選標準座位等），並以信用卡／銀聯卡／支付寶／微信支付進行付款



HK Express「65+老友記限定優惠」

活動日期：2024年11月14日（上午10時）至11月18日（下午11時59分）

旅遊日期：2024年11月21日至2025年7月10日

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