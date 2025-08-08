曼谷景點13大推薦｜全球最大Pop Mart！首間海外Cafe+4米高Molly

曼谷景點推薦2025！泰國曼谷是港人熱門的旅遊目的地，除了四面佛、鄭王廟、水上市場等，曼谷還有其他值得探索的景點！ 《香港01》「好食玩飛」整合13個必去的曼谷景點，其中不得不提，全球最大的Pop Mart以及曼谷侏羅紀世界公園已正式開幕！詳情即睇下文！



曼谷景點推薦【1】Pop Mart曼谷旗艦店（POPMART Global Landmark Store）

全球最大的Pop Mart登陸曼谷人氣百貨ICONSIAM！新店門外不但設有足足4米高、充滿泰國風情的巨大泰服Molly給你盡情打卡，而且共設四大區域，包括WINDOW TO THE FANTASY戶外打卡空間、SET SAIL沉浸式展區、RUBIK’S CUBE公仔收藏區、FAIRYTALE泰國首間泡泡瑪特咖啡廳，更會推出泰國限定的新品，以後去泰國又有新景點啦！

Pop Mart曼谷旗艦店

地址：7th Floor, 299 Charoen Nakhon Rd, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok



曼谷景點推薦【2】曼谷侏羅紀世界公園（Jurassic World：The Experience）

曼谷侏羅紀世界公園《Jurassic World：The Experience》沉浸式體驗展開幕！展覽位於昭披耶河畔的Asiatique河濱夜市，提供一系列與恐龍相關的體驗活動，更有多個展區還原電影《侏羅紀公園》的經典場景。整個展覽貫穿電影故事主線，遊客就像走進電影的世界，面對各式各樣的恐龍。而展覽亦集娛樂、科學教育及零售購物於一身，啱晒一家大細一同前往！

曼谷侏羅紀世界公園《Jurassic World：The Experience》

地址：2194 Charoen Krung Road, Wat Phrayakrai, Bang Kho Laem, Bangkok



曼谷景點推薦【3】Cloud 11

全亞洲最大的室內空中森林公園Cloud 11預計將於今年年底開放！公園以放鬆身心靈為理念設計，不但擁有佔地面積超過10,000平方公尺的綠色環境，而且更是寵物友善空間。此外，公園亦設有購物中心，內部共5大特區，提供現場音樂表演、展覽、健康俱樂部等活動及設施，日後去曼谷Shopping又多一個選擇！

Cloud 11

地址：888 Sukhumvit Rd, Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok



曼谷景點推薦【4】洽圖洽週末市集（Chatuchak Weekend Market）

洽圖洽週末市集（Chatuchak Weekend Market）是泰國最大的市集，有近15,000個攤位，主要售賣泰國文創商品、衣服、手工藝品、特色小吃等，大部分攤位只在周末營業。

洽圖洽週末市集（Chatuchak Weekend Market）

地址：587, 10 Kamphaeng Phet 2 Rd, Khwaeng Chatuchak, Chatuchak, Bangkok



曼谷景點推薦【5】席娜卡琳火車鐵道夜市（Train Night Market Srinakarin）

席娜卡琳火車鐵道夜市（Train Night Market Srinakarin）是文青必去的火車夜市。夜市是曼谷兩大火車市集之一，有超過2,000個攤位，主要售賣古董、復古及二手物品。除了商店，夜市亦設有露天美食廣場，讓你可以品嘗各種泰國傳統小吃！

席娜卡琳火車鐵道夜市（Train Night Market Srinakarin）

地址：1 4 Thanon Srinagarindra, Khwaeng Nong Bon, Khet Prawet, Krung Thep Maha Nakhon



曼谷景點推薦【6】喬德夜市（Jodd Fairs）

喬德夜市（Jodd Fairs）擁有超過1,200個攤位，夜市主打泰式道地小吃以及各種海鮮美食，例如火山排骨、水果西施、手抓海鮮、海鮮桶、香蕉煎餅等人氣美食都匯聚在這裡！

喬德夜市（Jodd Fairs）

地址：15 Rama IX Rd, Huai Khwang, Bangkok



曼谷景點推薦【7】曼谷暹羅海洋世界（SEA LIFE Bangkok Ocean World）

曼谷暹羅海洋世界（SEA LIFE Bangkok Ocean World）號稱東南亞最大水族館，佔地一萬平方米，擁有超過30,000隻、400多個品種的海洋生物，其中包括棲息鯊魚、鷹鰩、海龜、企鵝、等，更可以坐著玻璃遊船近距離接觸海洋動物！

曼谷暹羅海洋世界（SEA LIFE Bangkok Ocean World）

地址：B1-B2 floor. Siam Paragon Shopping Centre 991 Rama 1 Road Pathumwan Bangkok



曼谷景點推薦【8】曼谷賽佛瑞野生動物園（Safari World Bangkok）

曼谷賽佛瑞野生動物園（Safari World Bangkok）分為野生動物園區及海洋表演區。野生動物園區需要於車上體驗，可近距離接觸白犀牛、孟加拉虎、羚羊等，更可以嘗試餵食長頸鹿、大象和獅子！海洋表演區則可以欣賞海豚、白鯨、紅毛猩猩、海獅、海象等表演！

曼谷賽佛瑞野生動物園（Safari World Bangkok）

地址：99 Panya Indra Rd, Sam Wa Tawan Tok, Khlong Sam Wa, Bangkok



曼谷景點推薦【9】曼谷暹羅古城76府（The Ancient City）

曼谷暹羅古城76府（The Ancient City）是世界上最大的戶外博物館，佔地320公頃，擁有116個迷你版的古蹟景點。園區內的「迷你版古蹟」依據泰國現有或以前的古蹟按比例縮小而來，展現泰國傳統建築的精髓，穿上泰服穿梭於景點之間更值得打卡留念！

曼谷暹羅古城76府（The Ancient City）

地址：296/1 Moo 7, Sukhumvit Road, Bangpoo Mai, Amphoe Meung, Samut Prakan 10280



曼谷景點推薦【10】三頭象神博物館（The Erawan Museum）

泰國三頭象神博物館有「粉紅寺廟」之稱，鄰近暹羅古城，是個唯美的打卡聖地！除了可以穿著泰服逛超美粉紅色建築，更可以欣賞到由純銅打造、世界上最大的巨型三頭象神雕塑；精美的彩繪玻璃雕刻、古代文物和藝術品。除了可以參觀博物館外，園區內亦有不同神像、佛塔可以參拜。

三頭象神博物館（The Erawan Museum）

地址：99/9 Moo 1 Bang Mueang Mai, Mueang Samut Prakan District, Samut Prakan 10270



曼谷景點推薦【11】曼谷王權觀景台（Mahanakhon SkyWalk）

曼谷地標「曼谷大京都大廈」的74樓擁有「曼谷王權觀景台」，是目前泰國最高的觀景台，可以將整個曼谷的市景盡收眼底，更可以體驗互動式AR裝置了解不同泰國地表！自問夠大膽的就更要搭乘玻璃電梯到78樓，挑戰居高臨下的玻璃天空步道！

在王權大廈更有全新沉浸式虛擬動物園，九大展區皆結合聲光效果與沉浸式投影，走入數位海底世界及綠洲，與充滿未來感的數位動物互動！

曼谷王權觀景台（Mahanakhon SkyWalk）

地址：114 Naradhiwas Rajanagarindra Rd, Si Lom, Khet Bang Rak, Krung Thep Maha Nakhon 10500, Thailand



曼谷景點推薦【12】曼谷暹羅奧特萊斯（Siam Premium Outlets Bangkok）

曼谷暹羅奧特萊斯（Siam Premium Outlets Bangkok）是PREMIUM OUTLETS旗下在泰國開設的首間特賣場，有超過300多個品牌進駐，包括：Balenciaga、Burberry、Coach等名牌；Nike、Adidas等運動品牌，優惠更低至1折！

Outlet內亦有餐廳、大型藝術裝置、免費兒童玩樂設施等，更可免費領取旅客優惠及退稅！加上outlet鄰近機場，下次臨返香港前可以順便去掃貨！

曼谷暹羅奧特萊斯（Siam Premium Outlets Bangkok）

地址：989, Bang Sao Thong, Bang Sao Thong District, Samut Prakan 10570, Thailand



曼谷景點推薦【13】EMSPHERE

EMSPHERE是在2023年12月全新開幕的大型商場，一開幕就成為曼谷最人氣的新地標！EMSPHERE佔地20萬平方米，以「未來零售」為概念設計，擁有6大主題區域，採用工業風設計，主打年輕時尚風格。

商場內有TEAM WANG、Beams、Fear of God Essentials等品牌，「地獄廚神」名廚Gordon Ramsay旗下餐飲品牌「Bread Street Kitchen & Bar」及「Street Pizza」首度在曼谷插旗！

EMSPHERE

地址：628 Sukhumvit Rd, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110, Thailand



