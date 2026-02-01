新疆旅遊｜北疆看絕美藍冰粉雪　南疆賞異域人文風情　附行程安排

「人生至少有一個冬天留給新疆。」



我對新疆和西藏是有執念的，如果說，西藏給予人們的是心靈上的震撼，那麼新疆更多的是視覺上的衝擊和享受！所以在我的規劃裏，新疆本該是我畢業旅行的目的地，但是因為眾所周知的原因，耽擱了。

新疆的四季，各有千秋。無論是春日的花海、夏日的草原、秋日的彩林，還是冬日的雪景，都讓人流連忘返。但因為我真的很愛雪，所以總會對新疆的冬天蒙上一層濾鏡。

別看新疆的冰雪旅行搞得風風火火，但其實擱幾年前，過完國慶的北疆和南疆都會開始進入淡季，沒多少人愛來，倒不是因為風景不好，完全是因為真的太冷了，因為大雪冰凍封山封路更是常態。

但現在的新疆，在多數人的心裏，是國內沒有「代餐」和「平替」的賞雪勝地。因為超長雪季和頂級粉雪，也使得新疆的滑雪場是雪友心之嚮往的「滑雪天花板」。但疆域遼闊的新疆，並不是從南到北完全被大雪覆蓋的。跨越天山，南北疆的景觀在冬天也很不一樣。

「北疆看風景，南疆看人文」已經成為一種共識，不過我覺得這句話其實誤導了很多人，南北疆的自然風光都不錯的，只是南疆的人文風情更加突出一些。

但說實話，如果你是想看蒼茫的林海雪原、被積雪覆蓋的童話村落，又沒有預算的煩惱，那毫無疑問要大雪覆蓋的北疆。如果你預算有限且想避開人群，那既有歷史人文也有自然風光的南疆也是很不錯的選擇。

很少有人第一次去新疆就能把南疆、北疆都玩遍的，所以在出發之前先明確自己的旅行目的。

不過未來真的有可能，畢竟作為「基建狂魔」的中國建設者們已經快打通天山了，以後就會由原來翻天山的七八個小時縮短至穿天山的三個小時。所以未來打算南北疆一起玩的朋友有福了。

我也是為了去新疆旅行找了很多資料了，正好可以給大家整理一篇關於新疆的冬天到底怎麼玩的文章！

北疆：目之所及皆是雪

冬季的北疆是個黑白分明的世界，褪去了春、夏、秋季那斑斕的色彩，這裏顯得異常的純淨夢幻。

都說北疆阿勒泰的夏天很美，但冬天的阿勒泰地區更是充滿了無盡的想象，只用一種顏色，就四兩撥千斤地美翻全場。

北疆的路線怎麼安排？

北疆遊玩有一條經典的路線：烏魯木齊-烏倫古湖-布爾津縣-喀納斯景區-魔鬼城-克拉瑪依-賽里木湖-烏魯木齊。



按照行程時長，大家可以自行增減，之前磊磊整理過幾條常規走法，供參考：

4-5日行程：阿勒泰→喀納斯/禾木→布爾津→阿勒泰（精華喀納斯小環線）

6-7日行程：阿勒泰→喀納斯/禾木→烏爾禾→賽里木湖→獨山子→烏魯木齊

6-7日行程（雙雪場）：富藴→可可托海→布爾津→喀納斯/禾木→布爾津→烏魯木齊

8-9日行程：烏魯木齊→可可托海→額爾齊斯河大峽谷→布爾津→喀納斯→禾木→烏爾禾魔鬼城→賽里木湖→烏魯木齊

10日行程：烏魯木齊→奎屯→賽里木湖→烏爾禾→喀納斯/禾木→阿勒泰



如果大家時間夠多，就飛到烏魯木齊，然後包車或者目的地參小團按照路線前往北疆冬季的核心——喀納斯。阿勒泰地區就有三個機場，如果時間緊張，就去烏魯木齊轉一趟也能到。

目前自治區外的北京、蘭州、西安、成都、廣州都有直飛航班



1. 烏倫古湖+海上魔鬼城

在去喀納斯的路上，經常會路過一片水域，能看到絕美的地平線落日，這裏就是相對冷門小眾的烏倫古湖。

烏倫古湖位於準噶爾盆地，分鹹水湖大海子和淡水湖小海子。烏倫古湖附近有一塊「海上魔鬼城「，這是十分罕見的雅丹地貌，呈南北走向，綿延十餘里。

2. 布爾津縣

被稱為「童話邊城」的布爾津是到喀納斯的必經之地，因布爾津河而得名。

布爾津與哈薩克斯坦、俄羅斯、蒙古國接壤，是新疆唯一與俄羅斯交接的縣。這座邊陲小城充滿了濃郁的俄式風情，是去喀納斯必經之地，大家可以在這中轉一晚。

這個小城都是馬卡龍配色的建築，真的超級可愛，拍照特別出片。其中值得打卡的景點有布爾津大橋（喀納斯塔橋）、俄羅斯風情街、河堤夜市、中蘇航運紀念館。

3. 大喀納斯景區

不管怎麼樣，北疆的靈魂就是喀納斯景區。我想應該沒有人會來北疆不來喀納斯的。如果時間不夠，就走「布爾津-禾木-喀納斯-阿勒泰」這條小環線，體驗感好，又能玩得很過癮。

廣義範圍的喀納斯景區包含了含喀納斯景區、禾木景區、白哈巴景區，喀納斯景區與禾木景區位於同一條路的賈登峪方向與禾木方向，兩處相距30公里。

之前磊磊整理的三個景區的點位地圖可以看看。

我選擇先去禾木景區和吉克普林國際滑雪場，再去喀納斯和白哈巴。

禾木是一個如童話般美麗且充滿魅力的地方，群山環抱。深冬時節，整個禾木村都被皚皚白雪所覆蓋，錯落有致的小木屋、木柵欄在雪中若隱若現，與周圍的雪山、森林相互映襯。從木屋屋頂上勇敢一躍而下，扎進柔軟的雪堆，就像跳進棉花一般。

這是僅存的3個圖瓦人村落裏規模最大的一個，圖瓦人其實是蒙古族的一個分支，和維吾爾族不管語言還是生活習慣，都完全不一樣。

禾木景區推薦遊玩景點有這幾個：哈登觀景平台、雲霄峰纜車觀光、美麗峰、霞光觀景平台、禾木橋。



在禾木登上哈登觀景台，能看到最美最完整的禾木村，在登頂觀景台的路上會遇上援疆橋，橋下還能看到絕美的藍冰。而在禾木村7公里處（有往返兩點的中巴車），有個國內頂級的滑雪場——吉克普林滑雪場，這裏擁有天花板級別的粉雪。

雪場最高海拔2848米，雪道足足有103條，全部開放，其中8條雪道垂直落差超過1000米，最大落差1466米，是中國滑雪場之最。不過這個雪場比較適合大神，新手菜鳥的話，阿勒泰地區還有一個將軍山滑雪場。

從禾木到喀納斯景區坐車差不多需要一個多小時，白哈巴就在景區內。

喀納斯景區，一個被譽為「人間仙境、神的花園」的地方，金秋時節的顏值非常高非常出圈，但是被雪覆蓋的喀納斯更是聖潔，彷彿世界盡頭和仙境般的存在。喀納斯景區裏的卧龍灣、月亮灣和神仙灣是最美的。卧龍灣以酷似龍形的河心灘聞名，月亮灣算是個半月牙形的河灣，神仙灣則常有云霧相伴。

茂密的森林被層層白雪覆蓋，縱橫交錯的冰河霧氣氤氲，而河岸邊圓滾滾的雪蘑菇、白饅頭，在太陽的照射下，顯得更加夢幻又神奇。

從喀納斯到白哈巴村的路上有一棵孤獨的樹，空曠而清冷的，有一種別樣的風情。

白哈巴村被稱為「中國西北第一村」，是一個地處新疆邊境的邊陲小村莊（去白哈巴是需要邊防證，如果要去一定要提前辦好哦）。

大喀納斯景區

門票：100元（人民幣，下同）/人次·3天，含喀納斯景區、禾木景區、白哈巴景區

*因為景區有最大承載量，一定要先在公眾號「喀納斯景區」預約哦～



4. 世界魔鬼城（烏爾禾魔鬼城）

烏爾禾魔鬼城位於新疆布爾津通向克拉瑪依的217國道旁邊，一般走北疆環線的都會路過這裏，大家可以停車去轉一轉哦～

魔鬼城是典型的雅丹地貌，在戈壁之上一座座形狀各異的巨大石柱並列，非常的壯觀雄偉。至於為什麼叫魔鬼城，是因為石柱之間經常有大風呼嘯，好似鬼哭狼嚎，有點恐怖。

整個景區面積很大，所以鐵定是需要買區間小火車的，小火車會在幾個觀景台停留一下，適合觀光拍照。不過這裏比較荒涼，景觀看起來有點無聊，我個人覺得不如甘肅和青海同類的「魔鬼城」。因為很空曠，所以防曬一定要做好！

世界魔鬼城（烏爾禾魔鬼城）

門票：41元/人+區間小火車15元/人



5. 賽里木湖

如果是阿勒泰小環線，其實不會到賽裏木的，但是強烈建議有機會一定要來看看冬天的賽里木湖，真的絕了！所以說，很多時候阻攔我們去新疆的可能不是金錢，是真的沒有時間。

賽里木湖是全世界離海洋最遠的內陸湖之一，來到賽里木湖，映入眼簾的可以是高原湖泊特有的藍，也可以是震撼的冰封風光。這裏擁有冬日裏最美麗的藍和媲美貝加爾湖的壯觀氣泡冰。

冬天來賽里木湖，缺點是淡季景區裏的店基本不營業，最好多備點乾糧、零食。優點是冬天的賽湖繼續美出新高度，每年12月至次年3月可以看到仙到心尖尖的藍冰，白藍二色算是被她美明白了。

賽湖一圈大概要90km了，沒必要完全走完。景區一共3個門，最常見的走法是東門進、南門出，這樣能玩到大部分的精華。

最網紅的S灣的確是出片，雪山是背景、藍冰湖面是前景。親水灘是賽湖的另外一個人氣擔當，因為這裏一年四季都有天鵝，也很好拍。

賽里木湖景區內的住宿選擇不多，就是房車或者蒙古包，房車的條件會比蒙古包好一點。想要更經濟的選擇，可以考慮景區東門的酒店，遠一點還可以住到精河縣上，選擇會多很多。

南疆：人文和風景完美融合

來南疆遊玩其實什麼季節都行，杏花時節是最好的，但是冬季的成本會更低一些。

南疆是將人文和自然完美結合的地方，千萬別小看了南疆的自然風景，也非常遼闊壯美。冬天來到南疆就能體驗到白沙湖的藍冰、冰封蕭瑟的慕士塔格峰、清澈明亮的冬季星空、比旺季便宜2-3倍的物價......

大家來南疆可以直接飛到喀什，國內很多城市都有直飛航班，比如北京、上海、廣州、深圳、杭州等，另外轉機也很方便的。

南疆交通並不方便，而且每個景點之間距離都不近，最適合遊玩的方式是包車或自駕。（冬天推薦包車哦）

南疆的冬天路線怎麼安排？

南疆的線路設計每個季節都是不一樣的，春天杏花季、秋天賞秋季都很不一樣的。如果是冬天的話，可以參考下面的行程，因為只是一個小小的環線，所以大概需要6-7天，其他目的地可以酌情增減：

喀什-白沙湖-木吉鄉火山-塔縣-盤龍古道—塔合曼濕地-慕士塔格冰川公園-喀什-莎車-喀什。



1. 喀什

到喀什的第一件事就是辦邊防證。不然就沒有辦法去帕米爾高原啦，喀什的大部分警察站都可以辦的。

喀什作為南疆的首府，最重要的景點就是古城。這裏雖然現在這裏很多商業化的生態，但是也極具生活氣息，這座老城裏至今仍然居住着十多萬的本地居民，所以完美中和了整座古城的氣息。

+ 1

喀什噶爾古城分為東區和西區，從艾提爾清真寺進去便是古城的西區，古城東區則在艾提爾清真寺的對面。如果時間比較緊張的話可以直接去西區，因為在網上大火的彩虹巷、布袋巷、百年老茶館、艾提爾清真寺等景點都在西區。

老城的主幹道基本是各種主題的「巴扎」，「巴扎」在維吾爾語裏的意思是集市的意思。帽子巴扎、服裝巴扎、苞谷巴扎、鐵匠巴扎.....和民族生活的方方面面你都能在這裏看到。

2. 白沙湖

冬天的冬天的帕爾米高原、是一個被遺忘的小眾冰雪秘境打卡地，其中白沙湖絕對是其中的顏值擔當，銀紗素裹的白沙山和白沙湖交相呼應，彷彿仙境一般。

湖面還整個都凍了起來，呈現出晶瑩剔透、層層疊疊的的藍冰勝景，因為壓力和風吹形成的冰裂紋也特別好看。湖面上還有白沙山上吹下來的白沙，若隱若現，像是蒙上了一層了柔光濾鏡。

3. 塔縣

而喀什最美的風景其實在塔縣。別看它只是一個縣，title可多着呢，和三個國家接壤，分別是塔吉克斯坦、阿富汗和巴基斯坦，這也讓塔縣成為國內接壤最多國家的縣；還是新疆海拔最高的縣，全球12座8000米以上的高峰中，塔縣就佔了4座。

塔縣因石頭建城而聞名，所以來到塔縣一定要來石頭城看看。這裏曾經是古絲綢之路和南道的交匯點，現在的斷壁殘垣，便是不同時期的歷史印記。

在石頭城牆之下還有一片特別的「金草灘」，得名原因就落日餘暉時期，金色陽光灑下，會呈現金色的震撼場景。所以大家可以在下午六七點鐘的時候等等金色草灘。

因為的海拔比較高了，所以住宿大家最好選擇彌散式供氧的酒店，這樣會休息的舒服一些。還有一些性價比高的快捷經濟酒店或者賓館，也會提供專門的有氧房，所以住宿方面不用擔心。

4. 慕士塔格冰川公園

慕士塔格峰海拔超過7500米，被稱為「冰川之父」，它山體宏大，倒掛的冰川，猶如胸前飄動的銀鬚，雄踞群山之首。

慕士塔格的冰川公園海拔就有4688米了，是一個面向普通遊客，海拔相對友好的觀賞冰川的公園。如果是徒步進入的話，一定要穿好厚衣物，戴好帽子，不要負重太多，防止高反。

奔着冰川的方向大約走30分鐘，一路上都有稍見雛形的景區棧道，沒有岔路，所以不用擔心迷路。路走到盡頭，慕士塔格峰的四號冰川的大冰舌就會伸到你的眼前，走下去觸手可及，冰舌前冰川消融的冰蝕湖就在你的腳下，很危險。

新疆冬日旅行的一些tips：

1. 新疆地處西北邊境，擁有豐富多樣的自然風景，有雪山、沙漠、森林、草原，氣候條件也因地而異，一定要根據不同地區的氣候合理安排行程和準備相應裝備。

2. 新疆各地的晝夜温差很大，尤其是北疆很多地方平均温度比東北都要低，所以一定要穿得夠暖和。能擋風的抓絨衝鋒衣、貼身的保暖內衣、加絨衣褲都很實用，能護耳的帽子一定要有，除了臉，其他皮膚最好都包起來！

3. 新疆的紫外線是很強的，而且空氣非常乾燥，所以防曬和補水很重要。

4. 冬天不要選擇租車自駕，冰雪天氣行車難度大，建議大家還是報團或者包車，當地司機或者領隊都會比較專業一些。



雖然新疆火到不需要怎麼宣傳，但是我還是想說如果你的計劃裏有一次屬於冬季的旅行，不管是想要看到彷彿童話世界的冰天雪地，還是想要避開人流感受歷史人文，亦或是想要放下「班味」簡單享受年假或者gap，都可以優先考慮新疆。

不過還是那句話，新疆很遠很大，完全就是對時間和金錢的一次挑戰～

【本文獲「嬉遊旅行指南」授權轉載，微信公眾號：xiyoucity】