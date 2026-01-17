福田好去處｜買古著必去雕塑家園　日系美式復古手工皮具應有盡有

今日分享，那些有意思的寶藏門店。出發，去「魔幻大樓」裏尋寶藏。



福田區中康路8號「魔幻復古大樓」——雕塑家園

時尚，一直是個輪迴，復古潮流的風，又吹回來了，前段時間，小編給大家分享過上梅林遊玩攻略，裏面提到位於上梅林附近的理想公館，可以說是古著愛好者的天堂。

今天再給大家分享一棟「魔幻大樓」，它就是坐落在中康路8號的雕塑家園，大廈擁有30層，超過100個房間，樓裏有咖啡廳，有劇本殺，有中古店，還有一大批小眾而又獨特的風情小店，連住在這裏的人都抱怨很容易迷路，其中有幾家寶藏小店，願意給大家瘋狂安利，一起去逛逛吧～

逛一逛深圳古著買手店

1. Timber Vintage Store

推開Timber這扇門，就好似重回來到二十世紀美國西部。獨坐的麥當勞叔叔，超大型的古木門，以及許多可愛又充滿歷史韻味的老擺件……無時無刻散發出復古的氣息，讓你對這裏的一切都充滿着好奇。

這家位於雕塑家園12樓的「Timber Vintage Store」，是一家開了11年偏美式西部風的古著店，在深圳古著圈裏也小有名氣；店裏除了古著服飾之外，還有爬寵、刺身、植物，每一個類別都大有來頭，足以讓你停留許久。

主理人小智，古著資深玩家

門店主理人小智，是一名古著的資深玩家，他和朋友們都是美式復古文化狂熱愛好者，於是共同成立了Timber Vintage。從開店、門店設計、藏品陳列......均是自己親力親為完成。

小智非常熱情，並且對自己的藏品非常熟悉，無論你看中哪一款，都能給你娓娓道來這件「古著的由來歷史」，儘管不買東西，和他聊天也是一件隨性放鬆的事情。對了，店裏還有一位可愛温順的「主人」——布布，也是個小黏人精，只要有客人進店就會趕忙着來迎接～

+ 5

藏品豐富，稀缺級古著收藏

「西部牛仔」「兩次世界大戰」、「工業革命」、「爵士」、「搖滾」.....這些都是你在Timber會頻頻聽到的「關鍵詞」。

店裏的選品、偏向於18-19世紀美國西部牛仔風，70年代的西部襯衫是主打單品。工裝外套、揹帶褲、丹寧、銀飾、精品女裝等都可以在店內找到，而這些都是主理人私藏或是從海外精心蒐羅回來的，還有不少收藏品級別的古著服飾，真能讓人挑花了眼。

這裡的每一個物件都像是舊時代的縮影，帶來不同的文化魅力。 Timber幾乎沒有受限的風格，每個人都能找到適合自己的復古服飾，在深圳喜歡古著但是找不到圈子的人，Timber或許就是一個最好的歸屬地，而古著資深玩家也能在這裡淘到滿意的「硬貨」。

Timber Vintage Store

地址：深圳市福田區中康路8號雕塑家園1234室

交通：深圳地鐵4號線蓮花北站A1口步行460m

營業時間：周二至周日 14:00-22:00



2. 見水生財Vintage

「見水生財vintage」是一家專門收藏Ralph Lauren的古著店。老闆一共開了兩家店，一家在深圳雕塑家園，另一家則是在廣州。依舊是上下兩層樓的佈置格局，進店就能感覺到滿滿的「復古老錢風」味道。

別忘了抬頭看，硬貨藏品都在牆上

老闆花了近七年時間收集不同年代的vintage Ralph Lauren，整整一層，幾百件單品，哈林頓、女裙、牛仔、工裝、襯衫、polo這裏應有盡有。一樓就已經掛滿了Ralph Lauren的「硬貨」，基本上都是市面上不常見的，甚至是見不到的單品，說是收藏級別的也不過分，每一件都有年代韻味，卻都完好地保存至今。此外，一樓還有一處小小的裁縫工位，用來做改衣修補。

+ 4

上百件中古Ralph Lauren，隨意挑選

這裏的中古Ralph Lauren，會讓你有不一樣的體驗。店裏除了常規款，還有許多冷門款、稀有款，超級火的哈林頓外套、稀有配色等等都能在這裏大飽眼福。

從店主收錄的幾百件單品中，會發現Ralph Lauren不僅只有「精緻老錢風」這一個標籤，還有活潑校園風、細膩狂野的西部風、粗曠紮實的工裝等不同風格，均能在此獲得新的認識。店裏的每一件單品都是明碼標價，喜歡Ralph Lauren的不要錯過。

見水生財Vintage

地址：深圳市福田區中康路8號雕塑家園2718室

交通：地鐵4號線蓮花北站A1口步行440m

營業時間：周二至周日 14:00-21:00



3. 嗎嘍商店

「我們不是收藏家，只是分享好看的古著單品。」

開在雕塑家園24樓嗎嘍商店，是一家兩層複式的偏日系古著店，主打巴恩風工裝夾克、皮衣。整體款式更加年輕化，每一件單品不僅設計好看，也會很百搭。在店裏，還能跟着老闆學習穿搭～

嗎嘍商店

地址：深圳市福田區中康路8號雕塑家園2412室

交通：深圳地鐵4號線蓮花北站A1口

營業時間：14:00-22:00



別錯過，還有這些好玩的寶藏小店

喻．手工皮具工作室

手工皮具製作需要極其耐心，而這家工作室的主理人卻是一對風風火火的東北夫婦。85後夫妻檔經營的這家「喻·手工皮具工作室」，可以說是深圳特別出名的能把手工皮具做到極致的寶藏門店。

店裏掛滿了各式各樣的皮包、錢包、皮製品......都是來自於主理人的原創設計。每一件不僅有着獨特風格，質感還特別好，一眼就能看出手工製作的精細，它也是常年霸榜福田區DIY手作TOP1。

原創新品系列全面上線

這裏有上百種奢侈品大牌同廠皮料，全部都是國外進口的，每一款包的設計都是原創。早前推出的原創新品系列，以印第安風格納瓦霍圖騰元素和皮拼帆布的設計元素為主，個性卻百搭。

+ 2

沉浸式體驗純手工皮具製作工藝

當然還要來這裏體驗一次動手DIY一件屬於自己的皮具。製作設備特別齊全，可以提供多樣需求的輔助；所有制作工藝，從選皮定款、裁剪、打磨、縫邊......主理人都會手把手教學，在這裏做包一點都不難。

喻．手工皮具工作室

地址：深圳市福田區中康路8號雕塑家園9層910-911室

交通：深圳地鐵4號線蓮花北站B口

營業時間：周一、周三至周五 12:00-21:30、周六至周日 11:00-21:00、周二店休



【本文獲「ShenzhenWeekly」授權轉載，微信公眾號：hkmaimaijun】