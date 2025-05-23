上海市中心酒店10間推介｜新開幕/無邊際泳池/露台房/人均$198起

撰文：陳映蓉
出版：更新：

上海市中心酒店推介2025｜上海在近年成為港人其中一個熱門旅遊選擇，全球最大LEGOLAND更將於7月開幕！《香港01》「好食玩飛」整合10間位於市中心的上海酒店，大部分酒店提供游泳池、24小時健身中心等設施，而且鄰近旅遊景點及地鐵站，人均更只需$198起！

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上海市中心酒店推介【1】上海新天地朗廷酒店（The Langham Shanghai Xintiandi）

上海新天地朗廷酒店（The Langham Shanghai Xintiandi）於2010年開業，鄰近多條地鐵路線，交通非常方便。酒店樓高28層、提供357間客房，房間位於中至高層，大部分坐擁地標景觀。房內配備咖啡機、大浴缸、高級洗浴用品等奢華設備。酒店另設4間餐廳，當中包括米芝蓮餐廳「唐閣」、水療中心、室內游泳池、24小時健身中心等設施。

上海新天地朗廷酒店（The Langham Shanghai Xintiandi）
房價：人均HK$603起（高級大床客房）
地址：上海黃浦區馬當路99號
交通：黃陂南路站步行2分鐘
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上海市中心酒店推介【2】上海半島酒店（The Peninsula Shanghai）

上海半島酒店（The Peninsula Shanghai）於2010年開幕，位於外灘，在酒店內可以盡覽外灘、黃浦江、浦東及花園景觀！酒店擁有235間客房，房間設計融合「東方巴黎」特色，房內均配備寬敞獨立的衣帽間、奢華浴缸、咖啡機等設備。酒店同時配備室內游泳池、健身室、餐廳、咖啡室等設施。

上海半島酒店（The Peninsula Shanghai）
房價：人均HK$1,287起（豪華雙床房；包早餐）
地址：上海黃浦區中山東一路32號
交通：南京東路站步行9分鐘
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上海市中心酒店推介【3】上海養雲安縵酒店（Amanyangyun）

上海養雲安縵酒店（Amanyangyun）於2018年開幕，是中國第4家安縵酒店。酒店擁有61間套房及別墅，均明確劃分卧室和起居空間，提供特大睡床、戶外平台、露天按摩浴缸、免費迷你吧等，樓底相當高，房間奢華寬敞。酒店另設室內及戶外游泳池、健身室、公共浴池、水療中心、兒童俱樂部等設施，並提供免費停車場及免費自行車租借服務。

上海養雲安縵酒店（Amanyangyun）
房價：人均HK$3,229起（明·套房大床房；包早餐）
地址：上海閔行區元江路6161號
交通：文井路站車程14分鐘
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上海市中心酒店推介【4】上海豫園萬麗酒店（Renaissance Shanghai Yu Garden Hotel）

上海豫園萬麗酒店（Renaissance Shanghai Yu Garden Hotel）於2007年開幕，鄰近豫園及古鎮，步行1分鐘即達地鐵站，地鐵10號線更貫穿上海市區，非常方便！酒店擁有339間客房，房間配備大面積落地窗，景觀開揚、空間舒適寬敞。酒店另設有室內無邊際泳池、健身室、桑拿、餐廳、酒吧等設施。

上海豫園萬麗酒店（Renaissance Shanghai Yu Garden Hotel）
房價：人均HK$373起（豪華大床房）
地址：上海黃浦區河南南路159號
交通：豫園站步行1分鐘
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上海市中心酒店推介【5】上海佘山世茂洲際酒店（世茂深坑酒店）（InterContinental Shanghai Wonderland）

上海佘山世茂洲際酒店（世茂深坑酒店）（InterContinental Shanghai Wonderland）於2018年開幕，坐落於松江，鄰近精靈之城主題樂園。酒店共有330間客房，房間配備半開放浴室及浴缸、特大睡床、露台，並採用智能房間控制系統。酒店同時配備室外恆溫游泳池、健身室、兒童俱樂部、兒童遊樂場、餐廳及酒吧。

上海佘山世茂洲際酒店（世茂深坑酒店）（InterContinental Shanghai Wonderland）
房價：人均HK$802起（石榴石主題高級房；包早餐）
地址：上海松江區辰花路5888號
交通：洞涇站車程16分鐘
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上海市中心酒店推介【6】上海威斯汀大飯店（The Westin Bund Center, Shanghai）

上海威斯汀大飯店（The Westin Bund Center, Shanghai）坐落於外灘，鄰近上海星空藝術館、南京路步行街、城隍廟旅遊區等景點，地理位置優越。酒店於2002年開幕、2013年翻新，擁有568間客房，房間配有天夢之床、深浸泡浴缸等奢華設備。酒店亦設有室內恆溫游泳池、健身室、桑拿等設施，並提供免費公共停車場。

上海威斯汀大飯店（The Westin Bund Center, Shanghai）
房價：人均HK$513起（皇冠豪華大床房）
地址：上海黃浦區河南中路88號
交通：豫園站步行7分鐘
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上海市中心酒店推介【7】上海浦西萬怡酒店（Courtyard Shanghai Central）

上海浦西萬怡酒店（Courtyard Shanghai Central）於2010年開幕，附近旅遊資源豐富，而且步行約3分鐘即達地鐵1/12/13號線，十分方便。酒店共有452間客房，房間設備齊全，配備全景落地窗，寬敞雅緻、温馨舒適，最大的房型可容納4人入住。酒店另設有室內游泳池、健身室、餐廳等設施。

上海浦西萬怡酒店（Courtyard Shanghai Central）
房價：人均HK$306起（豪華大床房）
地址：上海靜安區,恆豐路338號
交通：漢中路站步行4分鐘
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上海市中心酒店推介【8】全季酒店（上海火車站南廣場店）（JI Hotel (Shanghai Huochezhan Nanguangchang)）

全季酒店（上海火車站南廣場店）（JI Hotel (Shanghai Huochezhan Nanguangchang)）於2024年全新開幕，鄰近M50創意園、黑色博物館、雲起美術館、歐洲風情街。酒店提供120間客房，房間空間寬敞舒適、設備齊全，提供手機投屏服務。酒店另設健身室、洗衣間及餐廳，CP值很高。

全季酒店（上海火車站南廣場店）（JI Hotel (Shanghai Huochezhan Nanguangchang)）
房價：人均HK$198起（大床房）
地址：上海靜安區恆豐路601號
交通：上海火車站步行4分鐘
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上海市中心酒店推介【9】上海海鷗麗晶酒店（Regent Shanghai On The Bund）

上海海鷗麗晶酒店（Regent Shanghai On The Bund）於2024年開幕，坐落於黃浦江畔，在酒店房內都可以俯瞰外灘和摩天大樓的景色！酒店擁有135間客房，房間配備半開放浴室及浴缸、免費迷你吧、全景落地窗，部分房間亦配備露台，設計奢華有格調。酒店另設4間餐廳、室內恆溫游泳池、健身室、免費私人停車場等設施。

上海海鷗麗晶酒店（Regent Shanghai On The Bund）
房價：人均HK$1,194起（豪華雙床房）
地址：上海虹口區黃浦路60號
交通：天潼路站步行13分鐘
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上海市中心酒店推介【10】阿麗拉上海（Alila Shanghai）

阿麗拉上海（Alila Shanghai）於2024年開幕，坐落於上海市中心，鄰近毛澤東舊居及地鐵站。酒店提供186間客房，房間配備大梳化、乾濕分離浴室、特大睡床等設備。房間空間寬敞舒適，融合自然元素和老上海風情，非常打卡able！酒店另提供4間餐廳、室內恆溫泳池、健身室、桑拿等設施。

阿麗拉上海（Alila Shanghai）
房價：人均HK$899起（石庫門景觀客房）
地址：上海靜安區威海路500號
交通：南京西路站步行3分鐘
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