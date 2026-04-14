首爾近郊｜朝韓三八線禁區：DMZ非武裝地帶深度遊　親睹真實朝鮮

1950年的朝鮮戰爭將朝鮮半島分成韓國和北朝鮮兩個國家，而三八線就是照朝鮮停戰協定劃分的一條軍事分界線。DMZ意為「非武裝地帶(demilitarized zone)」，涵蓋分界線南北各2千米，總寬度4千米的範圍。



在DMZ區域內禁止駐軍、部署武器和軍事設施，並且對一般人的出入進行管制，必須提前申請才可以到這些地方參觀，因此這裏也是象徵着緊張和對立。然而也由於這裏人跡罕至，反而成為了珍稀動植物的原生態自然寶地，為學術研究提供了寶貴資料。

可參觀DMZ的四大地區

DMZ橫貫朝鮮半島，其中存在四個有名字標示的地區。分別為京畿道北部的坡州市，江原道的鐵原郡、楊口郡和高城郡。每處地區都還留存這當年戰爭的遺蹟，特別是朝鮮為了偷襲韓國而挖的「南侵隧道」，現已發現4條，其中3條對大眾開放參觀。

1. 坡州地區

距離首爾最近，因板門店與第3隧道而聞名。

2. 鐵原地區

朝鮮戰爭時期著名戰場白馬高地，第2隧道所在地，因電影《高地戰》而被人熟知。

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3. 楊口地區

朝鮮戰爭時期著名戰場Punchbowl，第4隧道所在地。

4. 高城地區

韓國最北端的「統一展望台」所在地。

如何前往DMZ？

由於DMZ屬於軍事管制區，無論韓國公民或外國遊客，均需攜帶有效身份證件並提前申請許可。

若需參觀限制自由活動的區域，則必須參加韓國政府授權的導覽團才可進入。最便捷的方式是選擇從首爾出發的外國人專用導覽團（可提供多語種服務）。

着裝要求與注意事項

着裝：無嚴格規定，但建議穿着運動鞋（隧道參觀路段地面不平整）

攝影限制：軍事設施內禁止拍照，請遵從導遊指示

行程變動：受天氣或軍方臨時管控影響，部分景點可能無法開放，行程或相應調整



1. DMZ_坡州地區景點

這裏距離首爾較近，參團觀光僅需半天即可遊覽主要景點，因此成為DMZ旅遊線路中最受歡迎的地區。

（1）板門店

板門店（판문점）是位於軍事分界線上的共同警備區（JSA）的俗稱。這裏不僅是《朝鮮停戰協定》的簽署地，也是南北韓對峙與緊張的象徵性場所。

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目前該區域實行嚴格管制，外國人僅能通過韓國政府授權的觀光團前往。不過截至2026年3月，此類觀光仍處於暫停狀態。

（2）第3隧道

1978年發現的南侵隧道，深達地下73米，可延伸至距軍事分界線僅200米處。參觀時需佩戴安全頭盔，且必須跟隨官方組織的導覽團。陡峭坡道需步行往返，體力消耗較大。

（3）都羅展望台

建於DMZ韓國一側的南方界線上，天氣晴朗時通過望遠鏡可遠眺板門店及朝鮮開城的城市景觀。需參加官方導覽團方可進入。

（4）都羅山站

這座車站最初是為開通前往朝鮮首都平壤（평양）的列車而建，距離平壤僅205公里，至開城（개성）更是只有15公里。目前僅限參加官方導覽團參觀，截至2024年，車站內部暫不開放遊客進入。

（5）其他景點推薦

雖然不在非軍事區內，但毗鄰DMZ的臨津閣國民觀光地和烏頭山統一展望台是無需申請、可自由前往的熱門景點。

臨津閣作為DMZ旅遊的樞紐，擁有和平公園與歷史遺蹟；而烏頭山展望台則提供望遠鏡觀景服務，可清晰眺望朝鮮開城地區。

2. DMZ_鐵原地區景點

作為朝鮮戰爭的重要轉折點戰區，這裏不僅歷史看點豐富，更因成為鶴類遷徙地而聞名。冬季來訪時，可近距離觀察丹頂鶴與白枕鶴等珍稀鳥類。

（1）第2隧道

作為1975年發現的朝方秘密地道，這條全長3.5公里的隧道延伸至距軍事分界線僅1.1公里處，據測算可每小時輸送3萬名兵力。現由韓國江原道鐵原郡與韓國軍方共同管理，僅限參加指定導覽團參觀。

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（2）鐵原和平展望台

這座位於鐵原DMZ核心區的軍事要塞遺址，如今已成為俯瞰朝鮮境內山脈與韓國白馬高地的絕佳觀景地。站在玻璃幕觀景台上，朝鮮金剛山脈的輪廓清晰可見，西側則可眺望曾爆發慘烈戰役的白馬高地（朝鮮戰爭「白馬山戰役」主戰場）。

（3）其他景點推薦

京元線廢棄的月井裏站（1945年前首爾至朝鮮元山的鐵路樞紐），至今保留着日治時期的站牌與1970年代退役列車。

而俄式木構的朝鮮勞動黨舍（1946年建）則通過彈痕外牆與內部展品，訴說着戰後意識形態對峙的傷痛。這些遺蹟與鐵原戰役紀念館串聯，形成一條完整的「分裂史時間軸」——建議傍晚登上黨舍二樓陽台，在DMZ的落日餘暉中感受半島從聯結到割裂的滄桑變遷。

3. DMZ_楊口地區景點

原定從春川站出發的楊口市DMZ主題線路（涵蓋第2隧道、楊口郡和平展望台等軍事遺蹟），因各設施修繕工程，至2024年9月底前暫停運營。恢復運營後，遊客需通過楊口市官方網站（僅韓文界面）進行實名預約。

（1）楊口賓治盆地

該地區是由周圍1,100米高的群山環繞而成的盆地。這個地區的地形因形似裝水果雞尾酒「賓治」的容器而得名。朝鮮戰爭中作為開展激戰的場所而被世人知曉。

（2）第4洞窟

1990年，在距軍事分界線1.2公里處被發現。長約2.1公里，1小時內可以通過3萬名士兵。據士兵們介紹，從軍事分界線起不超過100米的地方都可以參觀。

（3）乙支展望台

1988年，從軍事分界線起約1公里，金剛山山脊處建造而成的展望台。天氣晴朗時，可以看到朝鮮的巡邏兵或是農民的樣子。

（4）頭陀淵溪谷

2004年向世人公開。溪谷中美麗的自然景色，吸引了許多登山客的到訪。另一方面，這裏仍保有地雷危險區，可以感受到DMZ獨特的緊張感和停戰中的朝鮮半島的真實情況。

4. DMZ_高城地區景點

高城郡境內唯一的DMZ相關景點為高城統一展望台，位於韓國的最北端。可以眺望到北朝鮮的名山——金剛山，在天氣晴朗的日子還能看到東海沿岸的著名景點「海金剛」。

無法忘卻南北分裂現狀的體驗之旅

DMZ一帶，目光嚴厲的放哨士兵們、將朝鮮半島分成南北兩部分的三八線上的有刺鐵路等，你所看到的都是停戰狀態的真實情況。帶着對韓國的諸多情感，踏上DMZ，來次深刻思考韓國乃至整個朝鮮半島近現代歷史的難忘之旅吧。

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