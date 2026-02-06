田町站酒店10間推介｜新開幕！30分鐘到機場/保齡球館/人均$219起

東京田町站酒店推介2026｜田町站位於山手線上，除了可以直達東京站、澀谷及上野等主要景點，更可以步行至緊鄰的三田站，最快30分鐘免轉乘抵達羽田機場！《香港01》「好食玩飛」整合10間鄰近田町站的東京酒店，大部分酒店設有室內游泳池、保齡球場、公共浴場及溫泉等設施，人均更只需$219起！



東京田町站酒店推介【1】東京田町鉑爾曼酒店（Pullman Tokyo Tamachi）

東京田町鉑爾曼酒店（Pullman Tokyo Tamachi）於2018年開幕，坐落於JR田町站旁邊，交通方便。酒店擁有143間時尚客房，配有寬敞睡床、半開放浴室、大面積景觀窗。酒店同時配備健身室、屋頂酒吧、餐廳等設施。

東京田町鉑爾曼酒店（Pullman Tokyo Tamachi）

房價：人均HK$1,106起（高級特大床房）

地址：東京都港區芝浦4-2-8

交通：JR田町（東京）站步行3分鐘

東京田町鉑爾曼酒店搶先預訂優惠👉🏻

東京田町站酒店推介【2】相鐵FRESA INN 東京田町酒店（Sotetsu Fresa Inn Tokyo Tamachi）

相鐵FRESA INN 東京田町酒店（Sotetsu Fresa Inn Tokyo Tamachi）坐落於三田站旁，距離田町站則約7分鐘路程。酒店於2012年開幕、2016年翻新，共有280間客房。酒店房間簡約舒適，浴室配備浴缸，且帶有小型窗戶可以觀賞城景。

相鐵FRESA INN 東京田町酒店（Sotetsu Fresa Inn Tokyo Tamachi）

房價：人均HK$219起（標準雙人房）

地址：東京都港區芝浦3-14-21

交通：JR田町（東京）站步行7分鐘

相鐵FRESA INN 東京田町酒店搶先預訂優惠👉🏻

東京田町站酒店推介【3】東京田町芬迪別墅大酒店（Hotel Villa Fontaine Grand Tokyo-Tamachi）

東京田町芬迪別墅大酒店（Hotel Villa Fontaine Grand Tokyo-Tamachi）於2006年開幕，距離JR田町（東京）站9分鐘路程。酒店共有163間客房，房間空間寬敞、設備齊全。酒店同時配備洗衣間及餐廳。

東京田町芬迪別墅大酒店（Hotel Villa Fontaine Grand Tokyo-Tamachi）

房價：人均HK$260起（中等雙床房）

地址：東京都港區芝浦4-2-8

交通：JR田町（東京）站步行9分鐘

東京田町芬迪別墅大酒店搶先預訂優惠👉🏻

東京田町站酒店推介【4】東京 MESM 酒店，傲途格精選（Mesm Tokyo, Autograph Collection）

東京MESM酒店，傲途格精選（Mesm Tokyo, Autograph Collection）開業於2019年，坐落在竹芝港區，與田町站僅一站之隔。酒店擁有263間客房及套房，配備大浴室及浴缸、串流媒體服務等外，竟然還有電子琴可使用！房間空間寬敞，景觀開揚，部分房間更設有坐擁海景的大露台！酒店亦提供健身室、餐廳、酒吧等設施。

東京 MESM 酒店，傲途格精選（Mesm Tokyo, Autograph Collection）

房價：人均HK$1,491起（章節1 雙床房）

地址：東京都港區海岸1-10-30

交通：竹芝站步行4分鐘

東京 MESM 酒店，傲途格精選搶先預訂優惠👉🏻

東京田町站酒店推介【5】東京芝賽萊斯廷酒店（Hotel the Celestine Tokyo Shiba）

東京芝賽萊斯廷酒店（Hotel the Celestine Tokyo Shiba）坐落於三田站旁邊，於2002年開幕、2017年翻新，擁有243間客房。酒店客房設計時尚，浴室配備浴缸，空間舒適寬敞。酒店另設健身室、餐廳、Spa等設施。

東京芝賽萊斯廷酒店（Hotel the Celestine Tokyo Shiba）

房價：人均HK$430起（標準房）

地址：東京都港區芝3-23-1

交通：田町站步行7分鐘

東京芝賽萊斯廷酒店搶先預訂優惠👉🏻

東京田町站酒店推介【6】東京皇家王子大飯店花園塔（The Prince Park Tower Tokyo - Preferred Hotels & Resorts, LVX Collection）

東京皇家王子大飯店花園塔（The Prince Park Tower Tokyo - Preferred Hotels & Resorts, LVX Collection）鄰近芝公園、東京鐵塔、增上寺等景點，距離田町站則約20分鐘路程。酒店於2025年翻新，擁有644間客房。所有客房均配備寬敞的起居空間、大面積景觀窗及浴缸。酒店另設室內游泳池、健身中心、保齡球館、公共浴池及溫泉等設施。

東京皇家王子大飯店花園塔（The Prince Park Tower Tokyo - Preferred Hotels & Resorts, LVX Collection）

房價：人均HK$808起（標準雙床房）

地址：東京都港區芝公園4-8-1

交通：赤羽橋步行7分鐘

東京皇家王子大飯店花園塔搶先預訂優惠👉🏻

東京田町站酒店推介【7】費爾蒙東京（Fairmont Tokyo）

費爾蒙東京（Fairmont Tokyo）於2025年開幕，位於BLUE FRONT芝浦，距離田町僅一站的車程。客房走雅緻簡約風格，房內可俯瞰東京灣景色。面向西方的露台設有泳池和日光甲板，賓客可以盡情放鬆享受，並在日落時分邊享用雞尾酒，邊俯瞰壯觀的東京鐵塔景色。

費爾蒙東京（Fairmont Tokyo）

價格：人均HK$2,489起（費爾蒙灣景雙床房）

地址：東京都芝蒲港區1-1-1 BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S

交通：日之出（東京）站步行8分鐘

費爾蒙東京搶先預訂優惠👉🏻

東京田町站酒店推介【8】Section L 酒店公寓 西新橋（Section L Shimbashi West）

Section L 酒店公寓 西新橋（Section L Shimbashi West）於2024年9月13日正式開幕。酒店坐落在新橋，搭乘一站即可抵達田町站。酒店能夠眺望東京鐵塔，提供44間單人公寓到家庭公寓客房，最多可容納5人入住。每間客房均設有浴室、廚房、用餐區，並提供烹飪用具及洗衣機。酒店亦配備休息廳、洗衣房、健身室和桑拿。

Section L 酒店公寓 西新橋（Section L Shimbashi West）

房價：人均HK$542起（緊湊一室房）

地址：東京都港區西新橋3丁目23-16

交通：御成門站步行2分鐘

Section L 酒店公寓 西新橋搶先預訂優惠👉🏻

東京田町站酒店推介【9】東京JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Tokyo）

東京JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Tokyo）於2025年開幕，選在東京JR高輪GATEWAY站旁，與田町僅一站之隔。酒店擁有200間客房，房間由國際知名設計公司Yabu Pushelberg操刀，設計典雅奢華。酒店更配備25米室內泳池、健身中心及水療中心等，以及全日餐廳、特色餐廳、牛角包吧等餐飲設施。

東京JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Tokyo）

房價：人均HK$1,865起（都市豪華城景特大床房）

地址：東京都港區高輪2-21-2

交通：泉嶽寺站步行9分鐘

東京JW萬豪酒店搶先預訂優惠👉🏻

東京田町站酒店推介【10】東京高輪都城市酒店（Miyako City Tokyo Takanawa）

東京高輪都城市酒店（Miyako City Tokyo Takanawa）於2019年開幕，坐落於泉岳寺及品川麥克賽爾水族館旁邊，距離JR田町（東京）站亦僅一站之隔，交通方便。酒店共有199間客房，房間設計溫馨，現代風格融入木系自然元素，採光十足，且配備乾濕分離浴室及浴缸，空間舒適寬敞。酒店亦設有2間餐廳、咖啡室、洗衣間等設施。

東京高輪都城市酒店（Miyako City Tokyo Takanawa）

房價：人均HK$439起（舒適大床房；包早餐）

地址：東京都港區高輪3-19-17

交通：JR品川站步行10分鐘

東京高輪都城市酒店搶先預訂優惠👉🏻

