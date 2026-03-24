福岡酒店｜10間半新酒店推介！溫泉游泳池＋大眾浴場／人均$261起

福岡酒店｜福岡半新酒店推介｜福岡是港人其中一個熱門旅遊地，《香港01》「好食玩飛」整合10間於2018至2022年開幕的酒店，大部分酒店的設施目前仍然十分新穎，而且更提供戶外泳池、公共浴池等設施，人均只需$261起！



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福岡半新酒店推介【1】博多都酒店（Miyako Hotel Hakata）

博多都酒店（Miyako Hotel Hakata）位於博多車站附近，步行約1分鐘即達，交通非常方便。酒店於2019年開幕，共有208間客房，房內設有獨立浴缸和乾濕分離衛生間、咖啡機、音響、電影等。酒店頂樓設有溫泉區，設有室外溫泉水游泳池、室內溫泉浴場，浴場還設有玻璃牆，可以俯瞰福岡機場的美景！

博多都酒店（Miyako Hotel Hakata）

房價：人均HK$721起（酒店隨機房型）

地址：福岡縣福岡市博多區博多站東2-1-1

交通：JR博多站步行1分鐘

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福岡半新酒店推介【2】三井花園酒店福岡祇園（Mitsui Garden Hotel Fukuoka Gion）

三井花園酒店福岡祇園（Mitsui Garden Hotel Fukuoka Gion）坐落於博多，除了鄰近JR博多站，博多運河城、博多座、上川端商店街、天神地下街等景點亦均步行可達，非常方便！酒店於2019年開幕，提供300間客房，客房設計時尚典雅，全部客房均配備浴缸。酒店亦附設Spa、公共浴池、洗衣間等設施。

三井花園酒店福岡祇園（Mitsui Garden Hotel Fukuoka Gion）

房價：人均HK$383起（標準房）

地址：福岡縣福岡市博多區博多站前2-8-15

交通：櫛田神社前站步行2分鐘

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福岡半新酒店推介【3】三井花園酒店福岡中洲（Mitsui Garden Hotel Fukuoka Nakasu）

三井花園酒店福岡中洲（Mitsui Garden Hotel Fukuoka Nakasu）於2020年開幕，坐落於博多，鄰近博多運河城、天神地下街及中洲川端站，交通方便。酒店擁有257間現代日式客房，設備齊全、空間寬敞，部分房型亦設有浴缸。酒店同時配備公共浴池、餐廳、洗衣間等設施。

三井花園酒店福岡中洲（Mitsui Garden Hotel Fukuoka Nakasu）

房價：人均HK$316起（標準房）

地址：福岡縣福岡市博多區中洲5-5-1

交通：中洲川端站步行4分鐘

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福岡半新酒店推介【4】福岡博多站東方酒店（Oriental Hotel Fukuoka Hakata Station）

福岡博多站東方酒店（Oriental Hotel Fukuoka Hakata Station）位於JR博多站旁邊，步行2分鐘即達車站，酒店亦鄰近Pokemon Centre、承天寺、JR博多城等景點，地理位置極佳！酒店於2019年開業，提供205間客房，房間空間寬敞，部分房型設有浴缸及戶外平台。酒店附設健身室、按摩室、餐廳及酒吧等設施。

福岡博多站東方酒店（Oriental Hotel Fukuoka Hakata Station）

房價：人均HK$261起（標準大床房）

地址：福岡縣福岡市博多區博多站中央街4-23

交通：博多站步行2分鐘

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福岡半新酒店推介【5】德霍特爾斯哈卡塔哈魯西格安內克斯（The Hotels Hakata Harushige Shinkan）

德霍特爾斯哈卡塔哈魯西格安內克斯（The Hotels Hakata Harushige Shinkan）於2022年開幕，坐落於天神中央公園旁邊，距離大丸百貨、博多運河城和天神地下街不到10分鐘步程。酒店每層只有2間客房，房間設計簡約高貴，環境乾淨舒適而且非常寧靜，雖然部分房內不提供電視，但對遊客來說影響不大。

德霍特爾斯哈卡塔哈魯西格安內克斯（The Hotels Hakata Harushige Shinkan）

房價：人均HK$536起（雙床房）

地址：福岡縣福岡市中央區春吉3-22-1

交通：天神南站步行6分鐘

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福岡半新酒店推介【6】The Blossom 博多 Premier（The Blossom Hakata Premier）

The Blossom博多Premier（The Blossom Hakata Premier）位於櫛田神社前站旁邊，距離JR博多站6分鐘步程，酒店對面就是博多運河城，且鄰近櫛田神社、上川端商店街、福岡麵包超人兒童博物館等景點。酒店客房設計簡約，浴室乾濕分離，部分房型亦有榻榻米空間及獨立浴缸。酒店亦設有微波爐、洗衣機、男女大浴場及桑拿等設施。

The Blossom 博多 Premier（The Blossom Hakata Premier）

房價：人均HK$441起（普通雙人房）

地址：福岡縣福岡市博多區博多站前二丁目8番12號

交通：JR博多站步行6分鐘

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福岡半新酒店推介【7】福岡天神日航都市酒店（Hotel JAL City Fukuoka Tenjin）

福岡天神日航都市酒店（Hotel JAL City Fukuoka Tenjin）距離赤阪站只有2分鐘步程，來往天神站亦不過10分鐘，而且與長浜公園、天神地下街、福岡城、舞鶴公園等景點亦非常近，地理位置優越！酒店於2021年開業，提供347間房，房內更設有咖啡機、浴缸、暖氣等設施，非常貼心！酒店設有洗衣間、餐廳、咖啡室及按摩廳。

福岡天神日航都市酒店（Hotel JAL City Fukuoka Tenjin）

房價：人均HK$345起（中等大床房）

地址：福岡縣福岡市中央區大名2-12-5

交通：赤阪站步行2分鐘

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福岡半新酒店推介【8】博多冷泉 大和ROYNET PREMIER酒店（Daiwa Roynet Hotel Hakata Reisen Premier - Former Daiwa Roynet Hotel Hakata Reisen）

博多冷泉 大和ROYNET PREMIER酒店（Daiwa Roynet Hotel Hakata Reisen Premier - Former Daiwa Roynet Hotel Hakata Reisen）於2019年開業，坐落在博多，距離天神地下街僅一站之隔。酒店共有139間客房，最大的房型可容納5人，房內配備各規格電源插座、浴缸及淋浴等基本配套。酒店附設按摩室、洗衣間及餐廳等設施。

博多冷泉 大和ROYNET PREMIER酒店（Daiwa Roynet Hotel Hakata Reisen Premier - Former Daiwa Roynet Hotel Hakata Reisen）

房價：人均HK$347起（標準雙人床房）

地址：福岡縣福岡市博多區冷泉町2番7號

交通：祇園站步行4分鐘

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福岡半新酒店推介【9】大清晨酒店（Hotel Great Morning）

大清晨酒店（Hotel Great Morning）於2018年開幕，坐落在博多店屋町，博多座、福岡亞洲美術館、麵包超人博物館、天神地下街等景點均步行可達。酒店僅提供23間客房，私隱度非常高，房間內亦設有浴缸，設計亦具溫馨感。套房房型更附帶廚房、客廳及飯廳，空間感十足！

大清晨酒店（Hotel Great Morning）

房價：人均HK$446起（豪華雙床房）

地址：福岡市博多區店屋町6-3

交通：吳服町站步行5分鐘

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福岡半新酒店推介【10】358索拉酒店（The358 Sora）

358索拉酒店（The358 Sora）於2020年開幕，位於福岡東區香椎照葉，是少數設有大眾浴場的市區酒店。酒店共有159間客房，分為日式及西式房型。房內提供平板電視、乾濕分離浴室及浴缸，空間十分寬敞，最多可容納5人入住。酒店另提供健身室、桑拿、Spa、餐廳、酒吧等設施。

358索拉酒店（The358 Sora）

房價：人均HK$435起（豪華雙床房）

地址：福岡縣福岡市東區香椎照葉6-6-5

交通：貝冢站車程16分鐘

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