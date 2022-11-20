日本手信2022｜東京10大必買伴手禮　這間蟬聯冠軍多年你買過未？

隨著日本疫情趨緩，日本國內旅遊也開始逐漸復甦。位於與交通流量數一數二的大站「東京車站」直通的百貨大丸東京店，日前就統計了自2021年5月至2022年4月為止，在甜點手信賣場中的銷售額排行榜。藉此，也提供大家前來東京旅遊或出差回家前必買手信的參考。



快來看看已2年沒有前往日本旅遊的你是否有跟上最新的伴手禮選擇。

東京2022年最新手信排行榜，新舊都有好好味，送俾人之餘自己都要買啲當零食👇👇👇

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第十名 <鎌倉五郎本店> 鎌倉半月

手信老朋友當然少不了「鎌倉半月」。厚薄適中的半月型餅乾中夾著適量的奶油餡，像是仙貝一般的酥脆口感與餡料所帶來的不同風味，是大人小孩都喜歡的好滋味。隨著不同季節及販售地點也都會推出各種不同的口味組合。

商品資訊

商品名稱：鎌倉半月 10枚入／鎌倉半月 10入

參考價格（含稅）：1,188日圓



第九名 <YOKU MOKU> 雪茄蛋捲

YOKU MOKU的雪茄蛋捲可說是手信界的老朋友了，濃郁的奶香、酥脆不甜膩的口感使它長年佔據伴手禮人氣商品排行榜，第一次出國不知道要買什麼當伴手禮，選它就對了！

商品資訊

商品名稱：シガール２０本／雪茄蛋捲 20入

參考價格（含稅）：1,458日圓



第八名 <麻布KARINTO> KARINTO

包裝非常精巧可愛的麻布KARINTO，是用一個一個小角粽型將米果等各種口味的小點心包裝起來，每一包拿到都像是有不同驚喜般，最適合辦公室分送伴手禮。

商品資訊

商品名稱：かりんといろは24袋入り／KARINTO 24個入

參考價格（含稅）：1,188日圓



第七名 <BUTTER STATES> 奶油餅乾

將北海道奶油精煉到極致，在烘烤融化過程中瞬間成型，形成了斷面就像是將所有美味封印一般的鍾乳洞狀。是至今都未見過的「最香山峰」奶油餅乾。新入榜的美味，快記進伴手禮小本本裡！

商品資訊

商品名稱：バターステイツ／Butter States 4種類12個入

參考價格（含稅）：1,944日圓



第六名 <銀座WEST> 葉子派

使用東北地區山間部的原乳所製成的奶油加上小麥粉經過256層的折疊後，一個一個由職人手工製作而成的葉子派，是銀座WEST知名的代表性商品。酥脆的派餅與白砂糖的口感是最大的特色。

商品資訊

商品名稱：リーフパイ８枚／葉子派 8個裝

參考價格（含稅）：1,512日圓



2022年東京手信排行榜Top 5，你試過幾多款？這兩款初上榜一定要試👇👇👇

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第五名 <鎌倉紅谷> KURUMICCO

用鬆脆的核桃和自製焦糖夾在奶油麵團之間的烘烤而成的KURUMICCO，同樣也是初次上榜。將核桃與焦糖完美融合，是下午茶時間快速裹腹的紮實美味。

商品資訊

商品名稱：クルミッ子８個／KURUMICCO 8個裝

參考價格（含稅）：1,242日圓



第四名 <Sable Michelle> Voyage Gift 2罐入

初次入榜，以將世界中美麗的知名景色作成餅乾聞名的Sable Michelle，最為熱賣的組合是巴黎與紐約。除了還有世界其他知名旅遊景點外，隨著季節的轉換，也會推出不同許多不同的可愛組合，精心設計的鐵盒在餅乾吃完後也能留下來作收納喔！

商品資訊

商品名稱：ヴォヤージュギフト２缶入／Voyage Gift 2罐入

參考價格（含稅）：2,872日圓



第三名 <虎屋>小形羊羹

小小一隻吃完也不會有負擔，單隻包裝方便分送，虎屋的小形羊羹在手信界可說是日式傳統點心的必買伴手禮。經典禮盒是夜梅、新綠、蜂蜜、紅茶、倒影各2隻裝的組合，送禮既不會過於昂貴，精美包裝看起來又十分有質感，是送給長輩的好選擇。

商品資訊

商品名稱：小形羊羹１０本入り／小形羊羹10入組

參考價格（含稅）：3,240日圓



第二名 <年輪家> MOUNT BAUM KUCHEN

最外側是帶著微硬口感與香氣，內部是鬆軟如蛋糕狀，有著非常濃厚奶油香、經過長時間烘烤而完成的年輪蛋糕，是年輪家的人氣商品。從開賣至今一直都是歷年伴手禮排行榜上位於前10名的好選擇。

商品資訊

商品名稱：マウントバーム しっかり芽 1山／MOUNT BAUM KUCHEN 1節

參考價格（含稅）：1,728日圓



第一名 <N.Y.C.SAND> N.Y. CARAMEL SAND

從2016年開始就一直蟬連獲得手信第1名的就是來自紐約的N.Y.C.SAND啦！精緻高雅的單個包裝，每一片都嚐得到濃厚的奶油香餅乾、巧克力與焦糖，是款深受女性喜愛的伴手禮。

商品資訊

商品名稱：Ｎ.Ｙ. キャラメルサンド／N.Y.C. SAND

商品容量：8個入

參考價格（含稅）：1,296日圓



2022年東京手信排行榜，你跟上最新潮流了嗎？

大概有2年沒有出國前往日本的你，是否還觀注著日本最新的流行呢？隨著已開放觀光旅行，如果已經摩拳擦掌迫不及待了，那就趕快先來筆記一下最新的必買手信吧！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】