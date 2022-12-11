韓國美食｜首爾6間韓式燒肉店推介　這間有專人烤肉服務包保美味

韓式燒肉作為韓國地道招牌美食，香氣滿瀉、肉質軟嫩，到韓國旅遊時怎能不試呢？可是韓國幾乎處處都是韓式烤肉店，到底去哪間好呢？今天KKday嚴選了6間首爾韓式燒肉店，讓您省去排隊時間輕鬆享受美食，約齊朋友一起去食肉啦！



韓式燒肉特色

說起人氣韓國料理，韓式燒肉（고기구이）一定榜上有名。韓國燒烤是韓國從古代流傳下來的傳統烤肉方式，利用生鐵板、銅盤等食器間接傳熱，烤出外香內軟的肉。

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韓國燒烤食材多以醃漬的肉類與海鮮為主，包括燒薄牛肉片、牛肋骨、肉餅、雞肉片等。韓燒時會將肉片放在銅盤中央凸起的地方，銅盤外圍凹陷處可加上白色高湯、或放上洋蔥、豆芽、泡菜等配菜。當肉片受熱，肉汁就會直接流入配菜裏，十分惹味～

韓式燒肉一般會配生菜「包著吃」，因為生菜可以減低肉的油膩感，令整個體驗更清新。食客會將肉及配菜放上葉子較大的生菜上，一口吃進肚子裡。

首爾韓式燒肉店推介

1. 哈南豬家烤肉店｜懶人必去、店員協助烤肉

哈南豬家烤肉店是一間著名的連鎖韓式燒肉店，很受當地人歡迎。店家堅持採用頂級的韓國產豬肉，提供五花肉、豬頸肉、特別拼盤、綜合拼盤等多款選擇，2-3人份的拼盤約300港元，非常抵食！

店家教導吃烤肉時要先以較強的火力烘烤鎖住肉汁，再用微弱的火候一一烤熟，最後以嚴選生菜／泡菜包著頂級豬肉大口享用，才能體驗經典韓式烤肉的魅力。擔心烤肉技術不好把肉烤焦？不用怕，哈南豬家烤肉店提供專人協助烤肉服務，讓您品嚐最熟度適中、外香內軟的燒肉。

哈南豬家烤肉店亦注重餐廳內部裝潢，以韓國型家庭餐廳為概念，營造親近溫馨的感覺～

哈南豬家烤肉店（狎鷗亭羅德奧店）

地址：首爾市江南區狎鷗亭路46街27 (서울시 강남구 압구정로46길 27)

※ 乘搭地鐵至狎鷗亭羅德奧站6號出口，步行約7分鐘

開放時間：17:00-02:00



2. 853 팔오삼｜韓屋造型、打卡首選

853 (팔오삼) 位於仁寺洞小巷內，是首爾一間人氣韓式燒肉店，每天排隊的人很多～這家店由三位1985年出生的店主一起研究、開發新的菜單（因此店名叫做「853」） ，每一道料理都用上等的後頸肉與五花肉，並以獨家料理方式保留每一滴肉汁，店家堅持不使用任何化學調味，讓來用餐的大家都能品嚐到食材的原味。853的餐廳外部看來像韓國傳統房屋——韓屋，別一番風味，是個拍照熱點呢～

853的套餐性價比很高，2-3人套餐包括五花肉、後頸肉、牛五花海鮮大醬湯、蕎麥涼麵、蒸蛋等等。

853(팔오삼)

地址：16 Insadong 12-gil, Jongno-gu, Seoul (서울시 종로구 인사동12길 16)

※ 乘搭地鐵至安國站6號出口，步行約 3-5 分鐘即可抵達

開放時間：

午餐 11:30 – 14:30（最後點餐時間 14:00）

午休時間 14:30-17:00

晚餐 17:00-22:00（最後點餐時間 21:20）



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3. 明洞排骨先生｜極品智異山黑豬肉

餐廳位在明洞商業圈，是唯一堅持選用智異山黑豬肉的豬排骨肉專門店，更有豬排骨肉、牛肋排等多種拼盤任君挑選。推薦店內的雙人套餐，約2-3人份量，有牛外脊肉、牛肋眼肉、牛排骨肉及飲料，讓您與朋友輕鬆品嚐多款地道美食。

餐廳內裝潢簡潔、座位寬敞，讓你在舒適的環境享用最地道美味的韓式烤肉。

明洞排骨先生

地址：首爾特別市中區明洞 10 街 19-27(서울특별시 중구 명동10길 19-27)

※ 乘搭地鐵至 4 號線明洞站 8 號出口，步行約 6 分鐘

開放時間：10:00-23:30



4. 黃金牧場 황금목장

首爾的人氣烤肉餐廳黃金牧場位於首爾明洞鬧區，是逛街血拼後填飽肚子的好地方～黃金牧場使用韓國國產最上等的肉品，希望讓食客吃一口就能留下深刻的印象。

黃金牧場的服務員會測定烤盤的溫度，並在最佳的溫度下，為客人烤出最美味鮮嫩的肉品，因此很受外國遊客歡迎！

店內採用黃金原木色調搭的裝潢，營造出明亮溫暖的用餐環境，十分舒適。

黃金牧場 明洞聖堂店（總店）

地址：23 Myeongdong 10-gil, Jung-gu, Seoul (서울특별시 중구 명동10길 23)

※ 乘搭地鐵4號線到「明洞站」6號出口，步行50公尺，SKY PARK 酒店正對面

開放時間：24小時無休



黃金牧場 2號站

地址：서울시 중구 명동2가 28-1

※ 地鐵4號線「明洞站」8號出口步行150公尺



5. 荒謬的生肉

荒謬的生肉是韓國烤肉放題的知名連鎖店，在弘大、東大門、釜山西面等熱門地點均有設點。肉質 Q 彈、肥而不膩的五花肉、可口溫熱的大醬湯以及爽口韓式小菜，均可以無限續盤，十分高CP值，保證值回票價！

肥瘦適中、厚度 2 公分的五花肉肉質鮮嫩，在烤盤上烤得金黃油亮，搭配上爽口的涼拌豆芽菜、泡菜以及新鮮的生菜，中和掉五花肉多餘的油脂，香氣十足而不膩口，好吸引呢！

荒謬的生肉 弘大店

地址：118 Eoulmadang-ro, Mapo-gu, Seoul（서울특별시 마포구 어울마당로 118）

開放時間：11:00-23:00



6. 巨大排骨

巨大排骨是出名「高CP值」的韓式燒肉店，從新村的偏僻巷子起家，到現在在韓國開了數十間分店，一直以附近的學生及家庭為客，價錢親民。巨大排骨製作獨特的醬料，堅持72小時熬煮令排骨醃製入味，加上友善的服務，令它成為人氣韓式燒肉店，一定要收藏這家店啦～

巨大排骨 新村店

地址：Seoul, Seodaemun-gu, Changcheon-dong, 62-67 대광빌딩 1층（서울특별시 서대문구 창천동 62-67 대광빌딩 1층）

開放時間：星期一至五 16:30-02:00；星期六至日 12:00-02:00



巨大排骨 弘大店

地址：Seoul, Mapo-gu, Yeomni-dong, 155-1번지 신양빌딩 1층 4호

開放時間：星期一至日 11:30-00:00



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