首爾弘大酒店｜5間好評住宿推介　位置超方便走路就到弘大地鐵站

韓國首爾弘大是是許多人購物、住宿的第一選擇，在眾多的選擇當中，卻不知從何挑選？今天小編就來介紹幾間好評的弘大住宿，方便的地理位置，不管是要搭乘地鐵還是到商圈購物，都超方便！



5間在首爾弘大地鐵站周邊的酒店推薦，風格各異梗有一間啱你👇👇👇

+ 11

樂天酒店L7弘大 L7 Hongdae by LOTTE

樂天酒店L7弘大是樂天集團旗下的品牌之一，距離弘大地鐵站只要1分鐘路程，對面就是弘大商圈非常熱鬧！

酒店設備齊全且房型寬敞，提供的設施有健身房、露天游泳池、遊戲區、酒吧及自助洗衣等，房型部分則是分別有雙人房、三人房及套房，每間客房皆有大片玻璃窗，採光視野超級好！

訂房網評價：8.9/10 (agoda)

交通：弘大地鐵站1號出口步行1分鐘



首爾弘大智選假日旅館 Holiday Inn Express Seoul Hongdae

首爾弘大智選假日旅館位在弘大地鐵站5號出口旁，與AK Shopping mall購物商城相連，隔壁就是7層樓高的Daiso韓國大創百貨，購物起來超級方便！

房型部分，首爾弘大智選假日旅館提供雙人房與家庭房，入住即享免費的自助式早餐，有西式、中式還有韓式，豐富選擇讓你吃到飽～

訂房網評價：8.9/10 (agoda)

交通：弘大地鐵站5號出口步行1分鐘



安馬緹首爾酒店 Amanti Hotel Seoul

安馬緹首爾酒店位在弘大商圈周圍，鄰近弘大地鐵站1號出口，鬧中取靜，夜晚入睡時也不用擔心吵雜聲。酒店風格以商務質感為主軸，公共設施有健身房、頂樓陽台及露天游泳池。

客房主要提供雙人房、三人房及家庭房，部分房型則設有浴缸，就算逛整天也能好好放鬆療癒身心～

訂房網評價：8.5/10 (agoda)

交通：弘大地鐵站1號出口步行9分鐘



RYSE-傲途格精選酒店 RYSE Autograph Collection by Marriott

距離弘大地鐵站只要5分鐘路程的RYSE-傲途格精選酒店，是間四星級的精選酒店。酒店整體給人滿滿的時尚簡約氛圍。

客房部分，提供雙人房及四人房，每間房間皆有不同的色彩主題，部分房型則設有專屬的大浴缸。酒店餐廳及健身房位在四樓，早餐除了有果汁、沙拉、自住吧以外，還有主餐可以點選，超級貼心～

訂房網評價：9.2/10 (agoda)

交通：弘大地鐵站9號出口步行5分鐘



九磚酒店 9brick Hotel

九磚酒店位在弘大地鐵站9出口附近，裝潢風格屬於歐式簡約工業風格，樓下餐廳、商店眾多，生活機能便利。

客房主要提供雙人房，房間風格典雅溫馨，每間客房的主題都不一樣，寬敞又明亮的空間，在這邊舒服的休息補眠絕對沒問題～若是加購早餐方案，還能品嘗到豐富的自助式早餐呦！

訂房網評價：8.7/10 (agoda)

交通：弘大地鐵站9號出口步行6分鐘



這次小編一共介紹了5間弘大住宿，絕佳的地理位置都只要步行即可抵達地鐵站，不僅能省去麻煩的交通時間，還能住得舒服睡得安穩，現在就趕緊收拾行李，來趟屬於你們的首爾之旅吧！

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【弘大住宿推薦】走路就到弘大入口站！5間好評弘大飯店】