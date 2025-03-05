深圳自助餐推介｜15間酒店！任食龍蝦/生蠔/刺身/片皮鴨　$158起

深圳自助餐2025推介！近期有不少港人前往深圳旅遊，尋覓美食，酒店自助餐、水產店自助餐等同樣受歡迎。本文整理15大深圳自助餐推介，涵蓋不少五星級酒店水準美食，但價錢實惠，每位最平$158起，可以任食生蠔、龍蝦、鮑魚等勁量海鮮，部分更是人氣自助餐廳，同樣性價比極高！



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想於深圳東門酒店留宿，亦可順道留意深圳新酒店推介、東門酒店推介、福田酒店推介。

（圖片來源：美團）

深圳自助餐 酒店/水產店精選15間

深圳自助餐【1】深圳福田香格里拉大酒店自助餐 ── 歎特色蒸海鮮

深圳福田香格里拉擁有多間餐廳，而當中24小時營業的餐廳「鮮Café」，供應著各式各樣的中西經典美食，當中包括各式即撈即烹鮮活海鮮、日式刺身和壽司等，同場還有即席燒烤，嘗多款進口肉類！店內還可歎牛羊肉火鍋、特色蒸海鮮、海南雞飯及眾多道地的中式粥品、麵食及點心任君選擇。自助甜點區內有各式各樣的美味蛋糕、慕思、糕點、班戟和窩夫，最平每人¥298起！

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深圳福田香格里拉大酒店「鮮Café」自助餐廳

地址：深圳福田區 益田路4088號1層

營業時間：24小時營業

前往方法：深圳地鐵11號線福田站10號出口

收費：¥368起



深圳自助餐【2】深圳大中華希爾頓酒店自助餐 ── 即開生蠔、螃蟹 預訂優惠$158起

深圳大中華希爾頓酒店自助餐，位於福田區的深圳大中華希爾頓酒店，2樓的「念」全日制餐廳，提供豐盛多樣的主題自助餐，涵蓋中式、粵式、西式、日式料理等，當中包括大大隻龍蝦、刺身、鵝肝等，更有任食即開生蠔、螃蟹、基圍蝦等各類海鮮，Klook預訂優惠$158起，而且酒水任飲，性價比極高。

深圳大中華希爾頓酒店「念」全日制自助餐廳

地址：深圳市福田區深南大道1003號大中華國際金融中心B座（深圳大中華希爾頓酒店2樓）

營業時間：06:00-10:30，11:30-14:30，17:30-22:00

前往方法：深圳地鐵2號線崗廈北站16號口

收費：$158起



收費：

自助午餐｜每位$158起（周一至周五11:30-14:00／周末及假期12:00-14:30）

自助晚餐｜每位$223起（17:00-21:30）

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*於指定日子的營業時間內兌換

*用餐請至少提前1天致電餐廳預約，預定電話：0755-84356559

深圳自助餐【3】深圳大中華喜來登酒店自助餐 ── 每位最平$158

深圳大中華喜來登酒店自助餐有優惠，位於福田區的深圳大中華喜來登酒店，鄰近深圳地鐵站及福田高鐵站，酒店怡聚軒西餐廳推出自助餐優惠（自助餐券），每位最平$158，就可以歎到自助午餐或晚餐，涵蓋各式精選海鮮及中西式美味菜餚，包括刺身、生蠔、燒蠔、焦糖鵝肝、小龍蝦等，另外更有特色甜品麵包雪糕。

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深圳大中華喜來登酒店怡聚軒

地址：深圳市福田區福華路大中華國際交易廣場（深圳大中華喜來登酒店東翼1樓怡聚軒西餐廳）

營業時間：06:30 - 10:30，12:00 - 14:30，18:00 - 21:30

前往方法：深圳地鐵1號線會展中心站A1/A2出口



收費：

自助午餐｜每位$158起（12:00 - 14:30）

自助晚餐｜每位$233起（18:00 - 21:30）

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*於指定日子的營業時間內兌換

深圳自助餐【4】深圳硬石酒店自助餐 ── 任食蝦蟹、三文魚刺身

深圳硬石酒店坐落於知名的觀瀾湖國際休閒旅遊度假區，玩完鄰近設施可以去硬石酒店食自助餐。酒店內的Sessions全日制餐廳，提供本地新鮮食材，由廚師於開放式廚房精心呈獻佳餚，任食現切牛肉、蝦蟹海鮮、三文魚刺身、烤羊排、蒸品燉湯、甜品沙拉，全場無限量！而且餐廳內的裝潢和食物造型，沿襲硬石酒店的搖滾音樂風格，處處可見驚喜搖滾元素。

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深圳硬石酒店Sessions全日制餐廳

地址：深圳市龍華新區觀瀾高爾夫大道9號（深圳硬石酒店5樓Sessions全日制餐廳）

營業時間：周一至周日 06:30 - 10:30，周三至周日 11:30 - 14:30，周三至周日 18:00 - 21:00

前往方法：深圳地鐵4號線觀瀾湖站D/E出口



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深圳自助餐【5】深圳君悦酒店自助餐 ── 任食龍蝦、鮮鮑魚

深圳君悦酒店樂廚餐廳自助餐向來人氣不俗，酒店提供中式、西式等菜式，其中以海鮮類最受歡迎，必食推介包括龍蝦、鮮鮑魚、生蠔、扇貝、帶子等多樣海鮮；更有新鮮頂級烤羊排、澳洲牛扒等。甜品則有經典葡撻、雪糕、馬卡龍等，每位¥298起。

深圳君悦酒店樂廚·自助餐

地址：深圳羅湖區寶安南路1881号君悦酒店32樓（樂廚餐廳）

營業時間：06:30 - 10:30，12:00 - 14:30，17:30 - 21:30

前往方法：深圳地鐵大劇院站C出口

收費：每位¥298起



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深圳自助餐【6】深圳温德姆至尊酒店自助餐 ── 任食生蠔、蝦蟹

深圳温德姆至尊酒店自助餐，屬於性價比相對高的自助餐。酒店內的趣味·海鮮自助餐廳提供各類菜品，高級菜式雖較少，但出品備受好評，設有海鮮刺身檔提供時令海鮮，例如任食生蠔、蝦蟹、日月貝、螺類等，亦有點心、牛排、串燒等熱食。甜品更有不同精緻迷你蛋糕、雪糕等， 每位$212起。

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深圳温德姆至尊酒店·趣味·海鮮自助餐廳

地址：深圳福田區彩田路2009號瀚森大廈3樓

營業時間：06:30 - 10:30，12:00 - 14:30，17:30 - 21:30

前往方法：深圳地鐵崗廈站D出口

收費：每位$212起



👉即搶預訂優惠 *用餐請至少提前1天致電餐廳預約

深圳自助餐【7】深圳東海朗廷酒店自助餐 ── 帝皇蟹、鵝肝

深圳東海朗廷酒店於2012開業，其酒店自助餐廳「秀·Silk自助餐廳」向來十分用心。自助餐除了提供生冷海鮮、波士頓龍蝦、帝皇蟹、鵝肝、威靈頓牛扒、烤肉等人氣菜品，最特別是餐廳特設有甚受歡迎的「蘭州拉麵」檔位，不僅可觀賞廚師現場拉麵條的實力，更可以一嚐口味正宗的蘭州拉麵。甜品類別亦甚為豐富，每位$287起，絕對抵食！

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深圳東海朗廷酒店 秀·Silk自助餐廳

地址：深圳福田區深南大道7888號東海朗廷酒店2樓

營業時間：07:00-10:30，12:00-14:30，17:30-22:00

前往方法：深圳地鐵車公廟站B出口

收費：每位$287起



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深圳自助餐【8】深圳瑞吉酒店自助餐 ── 即開生蠔、小龍蝦

提及深圳食自助餐推介，位於羅湖區的瑞吉酒店，號稱是當地最高的五星級酒店，其酒店自助餐「Social秀餐廳」坐落在大廈的95樓（需要乘坐電梯抵達96層，再經內部電梯至95層），在餐廳內可以俯瞰整個高空景觀，不論白天抑或夜晚同樣震撼。

餐廳提供各種國際美食，包括任食即開生蠔、小龍蝦、海鮮刺身、現煎鵝肝、威靈頓牛扒等，連片皮鴨、大阪燒等都有得食！另外可以任食movenpick雪糕，午餐自助餐每位亦只是¥298起，價位尚算適中，CP值高！

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深圳瑞吉酒店 Social秀餐廳·雲端自助·俯瞰灣區

地址：深圳羅湖區深南東路5016號京基100大廈A座瑞吉酒店95樓

營業時間：07:00-10:30，12:00-14:30，18:00-21:30

前往方法：深圳地鐵1號線大劇院站

收費：每位¥298起



深圳自助餐【9】皇庭V酒店自助餐 ── 鵝肝、澳洲牛小排

位於深圳福田區的皇庭V酒店，內部主打時尚現代裝潢風格，其V Café全日制餐廳可以俯瞰福田城景，同時推出自助餐，長期人氣爆滿。餐廳供應逾百款菜品，設有海鮮區、烤肉熟食區、甜品等，其中以限量焗龍蝦最受歡迎，更有刺身、瀨尿蝦、鵝肝、澳洲牛小排等，每位¥170起。

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皇庭V酒店 V Café全日制餐廳

地址：深圳福田區金田路2028號皇庭·皇崗商務中心皇庭V酒店26樓

營業時間：06:30 - 21:00

前往方法：深圳地鐵1或4號線會展中心站D出口

收費：每位¥170起



深圳自助餐【10】深圳銘門盛宴·藝術海鮮姿造 ── 任食法國生蠔、海膽

除了酒店自助餐外，深圳亦有力獲網民推介的自助餐類餐廳，其中「銘門盛宴·芸術海鮮姿造」雖然收費不算便宜，但近期仍然吸引不少港人前往，全因餐廳的海鮮不但品種豐富，更以高品質著稱。

其中包括任食法國生蠔、龍蝦、海膽、 瀨尿蝦、法式鵝肝、鮑魚等，更加有超豪華式的刺身拼盤，部分港人認為「好正」，但都有網民就形容餐廳為「深圳最貴自助餐」，美團購買自助午餐的話，每位¥397起，是否物超所值就見仁見智。

深圳銘門盛宴·藝術海鮮姿造

福田店

地址：深圳福田區金田路與福華路交叉口皇庭中心4樓

營業時間：12:00-14:30，18:00-21:30

前往方法：深圳地鐵1或4號線會展中心站A1出口



南山店

地址：深圳南山區后海濱路3368號鵬潤達商業廣場7樓

營業時間：12:00-14:30，18:00-21:30

前往方法：深圳地鐵11號線后海站J出口

收費：每位¥397起



深圳自助餐【11】舟市水産自助餐 ── 歎鮑魚、紅花蟹

深圳舟市水産自助餐亦甚受網民歡迎，餐廳提供主題自助餐，限時120分鐘任點任食，其中包括有生蠔、孟加拉蟹膏、阿拉斯加蟹膏、鮑魚、爆膏羅氏蝦、紅花蟹、花螺等，除了是鮮活海鮮，並會無限量供應。餐廳更有難得一見的炙燒金枕榴槤，非常邪惡！目前經美團、大眾點評等平台購買，每位¥228起，就可歎到榴槤及自助海鮮任食。

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舟市水産自助餐 深圳店

羅湖店

地址：深圳羅湖區田心社區寶安北路3008號寶能中心環球滙商場5樓5007

營業時間：11:30 - 14:00，17:00 - 21:30

前往方法：深圳地鐵笋崗地鐵站E出口



龍崗店

地址：深圳龍崗區愉龍路深圳仁恒夢中心L2-28

營業時間：11:30 - 14:00，17:00 - 21:30

前往方法：深圳地鐵16號線愉園站C出口

收費：每位¥228起



深圳自助餐【12】隱秀山居酒店自助餐 ── 歎椰汁燉雪蛤

隱秀山居酒店自助餐推介！隱秀山居酒店位於龍崗區，屬高爾夫豪華球場配套酒店，其秀廚自助餐廳（前身為池畔餐廳）坐擁落地大玻璃，可以欣賞到美觀的自然環境，而且菜式出品甚佳，是為數不多的高品質自助餐。

餐廳提供澳洲生蠔刺身、龍蝦、大閘蟹、遼參、鮑魚仔燉湯等高等級食材，甜品更有滋補的椰汁燉雪蛤，雖然位置相對偏遠，不過適合慢活度假，享用東南亞美食自助餐，每位¥228起。

隱秀山居酒店·秀廚自助餐廳

地址：深圳龍崗區隱秀高爾夫俱樂部

營業時間：11:30-14:00，18:00-21:00

前往方法：深圳14號線嶂背站A出口

收費：每位¥228起



深圳自助餐【13】深圳四季酒店‧馥自助餐廳 ── 任食龍蝦生蠔

深圳四季酒店的馥餐廳，裝飾中西合壁，環境典雅，是晚餐的絕佳選擇！馥餐廳最出名是海鮮自助餐，食材種類豐富，可任食龍蝦、壽司、生蠔、扇貝！此外，酒店的甜點區也十分有名，各式糕點琳琅滿目，當中必食草莓慕斯，以鮮草莓打造，不會死甜！

深圳田四季酒店‧馥自助餐廳

地址：深圳市福田區福華三路138號

營業時間：06:30-10:30，12:00-14:30，18:00--22:00

前往方法：深圳地鐵會展中心地鐵站步行3分鐘

收費：每位¥417起



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深圳自助餐【14】深圳柏悅酒店‧皓堂── 270度落地窗美景+任食龍蝦帝王蟹腳

深圳柏悅酒店的皓堂餐廳，近日推出僅限周四至周六晚18:00至21:30，每位$415的海鮮自助晚餐。自助餐不但可任食帝王蟹腳、大閘蟹、波士頓龍蝦、多款新鮮進口水果、精美甜品，餐廳更有270度全景落地窗，讓食客邊享用美食邊欣賞高空城市美景，環境優雅，超適合慶祝生日、紀念日。

深圳柏悅酒店‧皓堂

地址：廣東省深圳市福田區益田路5023號深圳柏悅酒店47層

營業時間：周四至周六 18:00-21:30 （自助晚餐）

前往方法：深圳地鐵1號線/3號線購物公園站D出口步行110米

收費：每位$415起



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深圳自助餐【15】金茂深圳JW萬豪酒店‧Café Chinois自助餐廳──即撈即蒸的新鮮海鮮

位於深圳JW萬豪酒店的Café Chinois自助餐廳，提供多樣化美食選擇，包括時令小龍蝦、主廚自製海鮮拼盤及乾式熟成牛扒，並搭配CAVA起泡酒。餐廳設有「現撈鮮烹蒸汽活海鮮」區，提供即撈即蒸的新鮮海鮮，以及老虎蟹、羅氏蝦等冰上海鮮。日式餐點有，現切刺身及精緻壽司，肉食區則有優質牛排、羊扒等，搭配特製醬料。這麼多美食最平僅需$169起，食材毫不馬虎，實屬超值！

金茂深圳JW萬豪酒店‧Café Chinois自助餐廳

地址：廣東省深圳市福田區深南大道6005號

營業時間：周一至周日12:0 -14:00／18:00-21:00

前往方法：深圳地鐵1號線車公廟站J1出口步行752米

收費：每位$169起



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