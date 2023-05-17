深圳自助餐2023｜精選10大自助餐推介　$166起任食生蠔龍蝦CP值高

深圳自助餐2023推介！近期有不少港人前往深圳旅遊，尋覓美食，酒店自助餐、水1產店自助餐等同樣受歡迎。本文整理10大深圳自助餐推介，涵蓋不少五星級酒店水準美食，但價錢實惠，每位最平港元$166起，可以任食生蠔、龍蝦、鮑魚等勁量海鮮，部分更是人氣自助餐廳，同樣性價比極高！



深圳自助餐精選10大推介

1.深圳大中華希爾頓酒店自助餐

深圳大中華希爾頓酒店自助餐，位於福田區的深圳大中華希爾頓酒店，2樓的「念」全日制餐廳，提供豐盛多樣的主題自助餐，涵蓋中式、粵式、西式、日式料理等，當中包括大大隻龍蝦、刺身、鵝肝等，更有任食即開生蠔、螃蟹、基圍蝦等各類海鮮，美團購買每人¥230起，而且酒水任飲，性價比極高。

深圳大中華希爾頓酒店「念」全日制自助餐廳 詳情

地址：深圳市福田區深南大道1003號大中華國際金融中心B座（深圳大中華希爾頓酒店2樓）

營業時間：06:00-10:30，11:30-14:30，17:30-22:00

前往方法：深圳地鐵2號線崗廈北站16號口

收費：¥230起



2.深圳大中華喜來登酒店自助餐

深圳大中華喜來登酒店自助餐有優惠，位於福田區的深圳大中華喜來登酒店，鄰近深圳地鐵站及福田高鐵站，酒店怡聚軒西餐廳最近推出自助餐優惠（自助餐券），每位最平$166，就可以歎到自助午餐或晚餐，涵蓋各式精選海鮮及中西式美味菜餚，包括刺身、生蠔、燒蠔、焦糖鵝肝、小龍蝦等，另外更有特色甜品麵包雪糕。

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深圳大中華喜來登酒店怡聚軒 詳情

地址：深圳市福田區福華路大中華國際交易廣場（深圳大中華喜來登酒店東翼1樓怡聚軒西餐廳）

營業時間：06:30 - 10:30，12:00 - 14:30，18:00 - 21:30

前往方法：深圳地鐵1號線會展中心站A1/A2出口



收費：

自助午餐｜每位$166起（12:00 - 14:30）

自助晚餐｜每位$267起（18:00 - 21:30）

預訂網址：klook

https://www.klook.com/zh-HK/activity/62155

*有效期至2023年6月30日，需自行2次電話預約用餐，節假日不可用。

*自助午餐星期六或日每位需加$30。



3.深圳君悦酒店自助餐

深圳君悦酒店樂廚餐廳自助餐向來人氣不俗，酒店提供中式、西式等菜式，其中以海鮮類最受歡迎，必食推介包括龍蝦、鮮鮑魚、生蠔、扇貝、帶子等多樣海鮮；更有新鮮頂級烤羊排、澳洲牛扒等。甜品則有經典葡撻、雪糕、馬卡龍等，每位¥298起。

深圳君悦酒店樂廚·自助餐 詳情

地址：深圳羅湖區寶安南路1881号君悦酒店32樓（樂廚餐廳）

營業時間：06:30 - 10:30，12:00 - 14:30，17:30 - 21:30

前往方法：深圳地鐵大劇院站C出口

收費：每位¥298起



4.深圳温德姆至尊酒店自助餐

深圳温德姆至尊酒店自助餐，屬於性價比相對高的自助餐。酒店內的趣味·海鮮自助餐廳提供各類菜品，高級菜式雖較少，但出品備受好評，設有海鮮刺身檔提供時令海鮮，例如任食生蠔、蝦蟹、日月貝、螺類等，亦有點心、牛排、串燒等熱食。甜品更有不同精緻迷你蛋糕、雪糕等， 每位¥168起。

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深圳温德姆至尊酒店·趣味·海鮮自助餐廳 詳情

地址：深圳福田區彩田路2009號瀚森大廈3樓

營業時間：06:30 - 10:30，12:00 - 14:30，17:30 - 21:30

前往方法：深圳地鐵崗廈站D出口

收費：每位¥168起



5.深圳東海朗廷酒店自助餐

深圳東海朗廷酒店於2012開業，其酒店自助餐廳「秀·Silk自助餐廳」向來十分用心。自助餐除了提供生冷海鮮、波士頓龍蝦、帝皇蟹、鵝肝、威靈頓牛扒、烤肉等人氣菜品，最特別是餐廳特設有甚受歡迎的「蘭州拉麵」檔位，不僅可觀賞廚師現場拉麵條的實力，更可以一嚐口味正宗的蘭州拉麵。甜品類別亦甚為豐富，每位¥268起，絕對抵食！

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深圳東海朗廷酒店 秀·Silk自助餐廳 詳情

地址：深圳福田區深南大道7888號東海朗廷酒店2樓

營業時間：07:00-10:30，12:00-14:30，17:30-22:00

前往方法：深圳地鐵車公廟站B出口

收費：每位¥268起



6.深圳瑞吉酒店自助餐

提及深圳食自助餐推介，位於羅湖區的瑞吉酒店，號稱是當地最高的五星級酒店，其酒店自助餐「Social秀餐廳」坐落在大廈的95樓（需要乘坐電梯抵達96層，再經內部電梯至95層），在餐廳內可以俯瞰整個高空景觀，不論白天抑或夜晚同樣震撼。

餐廳提供各種國際美食，包括任食即開生蠔、小龍蝦、海鮮刺身、現煎鵝肝、威靈頓牛扒等，連片皮鴨、大阪燒等都有得食！另外可以任食movenpick雪糕，午餐自助餐每位亦只是¥298起，價位尚算適中，CP值高！

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深圳瑞吉酒店 Social秀餐廳·雲端自助·俯瞰灣區 詳情

地址：深圳羅湖區深南東路5016號京基100大廈A座瑞吉酒店95樓

營業時間：07:00-10:30，12:00-14:30，18:00-21:30

前往方法：深圳地鐵1號線大劇院站

收費：每位¥298起



7.皇庭V酒店自助餐

位於深圳福田區的皇庭V酒店，內部主打時尚現代裝潢風格，其V Café全日制餐廳可以俯瞰福田城景，同時推出自助餐，長時人氣爆滿。餐廳供應逾百款菜品，設有海鮮區、烤肉熟食區、甜品等，其中以限量焗龍蝦最為受歡迎，更有刺身、瀨尿蝦、鵝肝、澳洲牛小排等，每位¥170起。

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皇庭V酒店 V Café全日制餐廳 詳情

地址：深圳福田區金田路2028號皇庭·皇崗商務中心皇庭V酒店26樓

營業時間：06:30 - 21:00

前往方法：深圳地鐵1或4號線會展中心站D出口

收費：每位¥170起



8.深圳銘門盛宴·藝術海鮮姿造

除了酒店自助餐外，深圳亦有力獲網民推介的自助餐類餐廳，其中「銘門盛宴·芸術海鮮姿造」雖然收費不算便宜，但近期仍然吸引不少港人前往，全因餐廳的海鮮不但品種豐富，更以高品質著稱。

其中包括任食法國生蠔、龍蝦、海膽、 瀨尿蝦、法式鵝肝、鮑魚等，更加有超豪華式的刺身拼盤，部分港人認為「好正」，但都有網民就形容餐廳為「深圳最貴自助餐」，美團購買自助午餐的話，每位¥397起，是否值得就見人見智。

深圳銘門盛宴·藝術海鮮姿造 詳情

福田店

地址：深圳福田區金田路與福華路交叉口皇庭中心4樓

營業時間：12:00-14:30，18:00-21:30

前往方法：深圳地鐵1或4號線會展中心站A1出口



南山店

地址：深圳南山區后海濱路3368號鵬潤達商業廣場7樓

營業時間：12:00-14:30，18:00-21:30

前往方法：深圳地鐵11號線后海站J出口

收費：每位¥397起



9.舟市水産自助餐

深圳舟市水産自助餐亦甚愛網民歡迎，餐廳提供主題自助餐，限時120分鐘任點任食，其中包括有生蠔、孟加拉蟹膏、阿拉斯加蟹膏、鮑魚、爆膏羅氏蝦、紅花蟹、花螺等，除了是鮮活海鮮製成，並將以無限量供應。餐廳更有難得一見的炙燒金枕榴槤，非常邪惡！目前經美團、大眾點評等平台購買，每位¥228起，就可歎到榴槤及自助海鮮任食。

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舟市水産自助餐 深圳店詳情

羅湖店

地址：深圳羅湖區田心社區寶安北路3008號寶能中心環球滙商場5樓5007

營業時間：11:30 - 14:00，17:00 - 21:30

前往方法：深圳地鐵笋崗地鐵站E出口



龍崗店

地址：深圳龍崗區愉龍路深圳仁恒夢中心L2-28

營業時間：11:30 - 14:00，17:00 - 21:30

前往方法：深圳地鐵16號線愉園站C出口

收費：每位¥228起



10.隱秀山居酒店自助餐

隱秀山居酒店自助餐推介！隱秀山居酒店位於龍崗區，屬高爾夫豪華球場配套酒店，其秀廚自助餐廳（前身為池畔餐廳）坐擁落地大玻璃，可以欣賞到美觀的自然環境，而且菜式出品甚佳，是為數不多的高品質自助餐。

餐廳提供澳洲生蠔刺身、龍蝦、大閘蟹、遼參、鮑魚仔燉湯等高等級食材，甜品更有滋補的椰汁燉雪蛤，雖然位置相對偏遠，不過適合慢活度假，享用東南亞美食自助餐，每位¥228起。

隱秀山居酒店·秀廚自助餐廳 詳情

地址：深圳龍崗區隱秀高爾夫俱樂部

營業時間：11:30-14:00，18:00-21:00

前往方法：深圳14號線嶂背站A出口

收費：每位¥228起

