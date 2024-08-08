下呂溫泉酒店10間推介｜一泊二食／私人露天風呂／4分鐘到車站

下呂溫泉酒店推介2024！下呂溫泉有「日本三大名泉」之稱，每年吸引不少遊客慕名前往。《香港01》「好食玩飛」頻道為大家推介10間下呂溫泉酒店，部分設有私人露天風呂而且鄰近JR下呂站，交通及觀光都超方便，人均更只需HK$268起！



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下呂溫泉酒店推介【1】下呂温泉 湯之島館（Yunoshimakan）

下呂温泉 湯之島館（Yunoshimakan）位於下呂富士山腹上，距離JR下呂站大約18分鐘步程，可乘坐酒店免費車站接駁車或使用酒店免費私人停車場，步行10分鐘內亦可抵達溫泉街、溫泉博物館、溫泉寺等景點，地理位置優越！

酒店1931已經開幕，本館更於2010年註冊為國家有形文化財產！酒店於2023年完成翻新，客房內的設施新穎乾淨，均為日式客房，設有私人浴室，部分客房內亦附帶室內温泉浴池或戶外風呂。酒店亦設有公共浴池、足浴、溫泉、桌球室、乒乓球室、按摩室等設施。

下呂温泉 湯之島館（Yunoshimakan）

房價：人均HK$906起（本館日式房A；包早餐）

地址：岐阜縣下呂市湯之島645番地

交通：JR下呂站步行18分鐘

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下呂溫泉酒店推介【2】下呂温泉-水明館（Suimeikan）

下呂温泉-水明館（Suimeikan）與下呂溫泉村一河之隔，大約只需步行10分鐘便到，來往JR下呂站亦僅4分鐘步程，地理位置極佳！酒店設施齊全，設有大浴場、室內及戶外風呂、Spa、室內及室外游泳池、健身室等，更可以租借自行車及使用免費泊車！

房間則分為日式及和洋室房型的客房及套房，套房最多可供6人入住。房間均設有室內或戶外私人風呂，惟部分客房不提供私人浴室。

下呂温泉-水明館（Suimeikan）

房價：人均HK$474起（日式標準間；包早餐）

地址：岐阜縣下呂市幸田1268

交通：JR下呂站步行4分鐘

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下呂溫泉酒店推介【3】下呂温泉小川屋（Ogawaya）

下呂温泉小川屋（Ogawaya）坐落在溫泉村，附近有Lawson，以及溫泉博物館、溫泉寺、下呂溫泉合掌村等景點，非常方便！酒店亦提供免費公共停車場及車站接送服務。酒店房間分為日式及西式房，日式房最多可供6人入住，西式房則為2人房，部分日式房不設私人浴室。酒店亦設有室內及戶外風呂、付費私人風呂、足湯及大浴場等溫泉設施。

下呂温泉小川屋（Ogawaya）

房價：人均HK$352起（日式間）

地址：岐阜縣下呂市湯之島570

交通：JR下呂站步行8分鐘

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下呂溫泉酒店推介【4】下呂温泉山形屋（Yamagataya）

下呂温泉山形屋（Yamagataya）是從江戶時代傳承至今的溫泉旅館，坐落在溫泉村，距離JR下呂站大約12分鐘步程，與熱門景點溫泉博物館、加惠瑠神社、溫泉寺、鷺之足溫泉的距離亦非常近。

酒店房間分為日式及和洋室房，均設有私人浴室，部分和洋室房型帶室內風呂或半露天溫泉，在櫻花季更可以邊欣賞櫻花邊浸溫泉！客房整體空間寬敞且設備齊全。酒店另設免費私人停車場、乒乓球室、大浴場、室內及戶外風呂、足湯等設施。

下呂温泉山形屋（Yamagataya）

房價：人均HK$501起（大觀莊雙人床房）

地址：岐阜縣下呂市湯之島260-1

交通：JR下呂站步行12分鐘

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下呂溫泉酒店推介【5】水鳳園日式旅館（Suihoen）

水鳳園日式旅館（Suihoen）地理位置優越，鄰近下呂溫泉合掌村、雨情公園等景點，距離溫泉村則大約10分鐘步程，來往JR下呂站需步行16分鐘，可使用穿梭巴士及免費私人停車場。

酒店房間分為標準客房及附露天浴池客房，部分客房更是在2024年3月才翻新完成。客房均設有私人浴室及充足電源插座，空間寬敞、景觀開揚。酒店亦設有2個露天浴池、2個大浴場及2個包租私人風呂，早餐及晚餐分別是日式傳統早餐及下呂温泉特產飛驒牛懷石料理。

水鳳園日式旅館（Suihoen）

房價：人均HK$1,583起（附樓雪屋 標準客房；包早餐及晚餐）

地址：岐阜縣下呂市森2519-1

交通：JR下呂站步行16分鐘

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下呂溫泉酒店推介【6】川上屋花水亭（Kawakamiya Kasuitei）

川上屋花水亭（Kawakamiya Kasuitei）坐落在下呂溫泉村附近，來往溫泉村只需大約6分鐘。雖然酒店距離JR車站較遠，但酒店有提供免費車站接送服務及免費私人停車場，無論是否自駕遊都十分方便。酒店提供14間客房及套房，均設乾濕分離浴室且附帶浴缸，日式套房另設私人露天風呂。酒店另有公共露天風呂、私人露天溫泉及大浴場。

川上屋花水亭（Kawakamiya Kasuitei）

房價：人均HK$908起（主樓小型日式套房；包早餐）

地址：岐阜縣下呂市湯之島30

交通：JR下呂站步行20分鐘

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下呂溫泉酒店推介【7】下呂温泉-悠久之華（Gero Onsen Yukyunohana）

下呂温泉-悠久之華（Gero Onsen Yukyunohana）坐落於下呂溫泉街，鄰近溫泉博物館、溫泉寺、加惠瑠神社等景點，來往JR亦只需步行10分鐘，也可使用酒店車站接送服務或開車前往並使用酒店免費停車場。

酒店於2012年開業，是下呂溫泉唯一所有客房都坐擁飛驒河景的溫泉酒店。酒店僅提供日式及和洋室套房房型，均設有私人浴室及景觀風呂，套房空間寬敞，躺平兩個大行李都無問題！酒店亦設有大浴場、室內及露天風呂。房價亦包2餐，晚餐有超滋味的飛驒牛懷石料理！

下呂温泉-悠久之華（Gero Onsen Yukyunohana）

房價：人均HK$1,227起（套房；包兩餐）

地址：岐阜縣下呂市湯之島898-1

交通：JR下呂站步行10分鐘

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下呂溫泉酒店推介【8】富岳下呂温泉酒店（Gero Onsen Fugaku）

富岳下呂温泉酒店（Gero Onsen Fugaku）位於下呂溫泉村，附近有鷺之足溫泉、加惠瑠神社、溫泉博物館、溫泉寺等景點，來往JR下呂站只需步行10分鐘，酒店亦有提供穿梭巴士服務及免費私人停車場，交通方便。

酒店面向飛驒河，並且在客房用餐，可以看著美景歎懷石料理！客房分為日式及和洋室房型，部分客房需要共用浴室，部分客房則設有私人浴室及景觀檜木浴池。酒店亦提供可預約的私人風呂、景觀大浴場及觀景露天浴池。

富岳下呂温泉酒店（Gero Onsen Fugaku）

房價：人均HK$516起（主樓標準，日式，河景；包早餐）

地址：岐阜縣下呂市湯之島898

交通：JR下呂站步行10分鐘

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下呂溫泉酒店推介【9】寅家（Toraya）

寅家（Toraya）是於2020年開幕的酒店，距離JR下呂站12分鐘步程，鄰近下呂溫泉神社、雨情公園及下呂溫泉合掌村，前往溫泉村則需步行約5分鐘，酒店亦提供免費私人停車場。

酒店採用日式古民家風格建築，房間均為日式房型，配備全新的廁所浴室等設備，房間沒有過度多裝飾，但景觀窗、電源插座等設備亦齊全，空間亦非常大，可以輕鬆打開大型行李箱。酒店不設公共浴場或溫泉，但提供可預約的付費私人溫泉。

寅家（Toraya）

房價：人均HK$286起（經濟型轉角日式房帶浴室， 山景；包早餐）

地址：岐阜縣下呂市森1151-2

交通：JR下呂站步行12分鐘

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下呂溫泉酒店推介【10】望川館（Bosenkan）

望川館（Bosenkan）1818已經開幕，坐落在下呂溫泉街，是溫泉村內老牌溫泉旅館。酒店鄰近有許多熱門景點，距離JR下呂站需步行約14分鐘，可乘坐酒店免費穿梭巴士來往車站，自駕遊的旅客則可使用酒店的免費私人停車場。

酒店設有3600平方米的庭園造景，從露天風呂及大浴場更可眺望飛驒山景，別具特色。酒店客房分為日式及洋式房，部分日式房間需共用浴室，洋式房則自帶浴室，亦有內設露天風呂的客房。

望川館（Bosenkan）

房價：人均HK$330起（日式房）

地址：岐阜縣下呂市湯之島198

交通：JR下呂站步行14分鐘

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（全文完）

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