不是新聞8分鐘｜港鐵職員「Rap式」爆紅｜巴士遲開車 大叔發難

台女讚電車軌跳舞「浪漫」 港人：害司機

跳舞還是在安全地方才跳吧。有台灣女生近日來港旅遊乘搭電車（叮叮），當電車駛至上環西港城對開時，她目擊有情侶在兩條電車路軌中間轉圈跳舞，她感動大呼「可以親眼見證這麼幸福的場景」。

巴士遲開車 大叔發難被奇招KO

巴士因交通意外延遲開車，屬無法預計之事，乘客應予體諒。然而本港網絡瘋傳1段影片，指有大叔乘客不滿九巴因交通意外延遲開車，竟「指罵辱罵車長」，更向車長「出言恐嚇」及「揚言要投訴」。車長不甘受辱拒絕開車，其他乘客紛紛指摘大叔行為，因場面混亂需報警處理。最終車長拒絕讓大叔登車乘坐，警察也接納車長請求，要大叔留下接受調查，不准他登車，巴士才能順利開出。車長事後感謝在場支他的人，表示「終身不會忘記」。

乘客攜巨型貨物被拒乘車 車長出絕招

巴士變「運貨車」？本港網絡瘋傳1段影片，指有大叔攜帶大型貨物走上九巴71S，車長拒絕開車，大叔卻「賴死唔走」，更站在車頭門口位置與乘客「爆粗」對罵，揚言「一陣差佬嚟到告X埋你添啊」。而目擊者透露，大叔最終下場「糗大了」。

港鐵職員「Rap式」分流爆紅

平凡的工作也可增添樂趣。內地小紅書及本港社交平台近日瘋傳多段影片，港鐵香港迪士尼站1名男職員用普通話、粵語及英語，以「Rap」方法作出分流指示，生動有趣。港鐵職員「洗腦式Rap」影片震驚網民，大讚「好洗腦！好敬業！」、「行行出狀元」、「高手在民間」、「港鐵要嘉許咁有熱誠嘅員工」。

大媽反覆問人要錢搭車被公審

是「借錢黨」還是真有需要？近日有女生發帖指在港鐵站出口至入閘前遭1名陌生中年女子截停2次並索取15元，對方聲稱要借錢坐車，但女生卻認為對方是「呃錢」，因目擊對方反覆向途人要錢，「一時話差15蚊一時又話20蚊」。不少網民亦懷疑女子是以車費為借口騙錢，更表示應報警處理，「幫佢報警，坐警車返屋企」；但亦有網民指或許女子真有需要，可當「日行一善」。

Benz夫婦違泊阻街 自稱「律師」要人收聲

違例泊車還「聲大夾惡」？本港網絡瘋傳1段影片，指油麻地有1輛平治（Benz）私家車違泊單白線，導致其他車輛要違規「cut」單白線（雙白線，分實線及虛線）前進。後方車輛司機不滿，上前拍片理論時，平治男車主卻反問「做乜X嘢？」、「你扣分關我咩事？」。拍片司機指平治男車主曾自稱是律師，說過要「玩大佢」，惟拍片司機問及律師種類和承辦個案詳情，平治男子以「關你X事」回應。而平治男車主妻子則要求拍片司機「收聲」，批評「唔好嘥我時間」。

內地客迫員工賠$780鞋錢片瘋傳

僱員工作期間不小心弄污客人財物，要全額賠償？本港網絡瘋傳1段影片，指上環某茶餐廳內，有女員工不慎倒瀉飲品弄髒內地客人衣物鞋子，即使道歉及提出「免單」，內地客人都不接受，要求女員工「賠晒啲衫褲鞋襪錢」，更「大吵大鬧擾攘咗成個鐘」，最終女員工無奈賠償「鞋錢」780元，內地客人才罷手。

遊客墮藥房騙局 買半斤變8斤要價過千元

遊客墮進藥房「藥粉騙局」事件層出不窮。有台灣遊客近日來港旅遊，於旺角1間藥房購買中藥材脈耳草，查詢價格時藥房職員回應每斤160元，她決定買半斤80元，怎料結帳時信用卡卻被刷了1,280元，即買了8斤。

港女自稱棄7萬月薪赴台 網民斥「標題黨」

不少港人都會趁年輕跳出舒適圈到外地闖蕩，有港女近日在網上分享1段到台灣高雄工作打拼的勵志影片，表示在高雄找到自己的生活節奏，在台是「生活」，而非「生存」，又讚揚台灣職場友善。不過，港女的影片標題寫道「放棄香港7萬月薪，來高雄做月光族」，結果引來網民抨擊，因港女於影片中未有清楚說明7萬月薪是以台幣計算，只在帖文提到幣值是台幣，而換算港幣後，她當初在港月薪大約只有1.88萬港元。

俄網紅在日以英文點餐失敗 改用中文反成功

這兩天，一個「俄羅斯夫婦在日本點餐用英文失敗，最後靠中文吃上飯」的新聞衝上熱搜，看著標題大家可能以為又是哪國網友「惡搞」，可仔細一看，網友們都樂了，主角還真是那對常年住在中國、會說流利中文的俄羅斯老外——維多利亞一家。