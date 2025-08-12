不是新聞8分鐘｜兒子撞大叔 父罵「老嘢」｜夫婦拖篋上車被阻大鬧

內地客食出膠布 反被推撞辱罵

趕客？有內地女於小紅書發布多張相片及影片，指到位於天后的「華姐牛腩粉（華姐清湯腩）」用膳時，在雲吞中吃出「創可貼（膠布）」，反映問題要求道歉卻被店員及負責人「推搡辱罵」說是「找事的大陸人」，以及罵她們「扑該仔」等，即使報警求助，對方仍態度惡劣「一直歧視說內陸人就是多事」，同場的港人亦看不過眼出口相助。內地女對大感不滿，遂發文希望事件獲廣泛關注，令店員「解決事情」，「我第1次來到香港 不知道為什麼會被歧視，內陸人又做錯了什麼，吃出創可貼是我的錯嗎？心情真的很糟糕」。

兒子撞大叔 父罵「老嘢」被說教

撞到別人要謙虛道歉是常識吧。網上流傳影片，有大叔於港鐵月台候車期間，遭1名男童撞到，他不滿向男童父親說教要小心及多加看管，又指摘該父親對他態度無禮，「你話我老嘢，你真係，一啲禮貌都冇」，不少網民支持大叔，斥男童父親「撞到人，仲覺得自己大晒，小朋友就大晒？」。

拖篋上車被阻 夫婦大吵塞輪椅位

乘搭巴士要遵定規矩，本港網絡流傳1段影片，指有1對鄉音夫婦攜帶行李上九巴279X時，被車長以「行李位（輪椅位）」範圍已滿為由拒絕讓他們上車，惟2人不滿車長做法，當中大叔更爆粗怒罵，「X你老X！根本想喺度玩嘢！」，大媽則強行把行李篋塞進「輪椅位」範圍，惟明顯見到行李篋仍霸佔通道。車長明確表示「唔好阻住（通道）啊，阿姐」。最終2人「大鬧」車廂下強行上了巴士，而大叔站在行李篋旁邊看守。目擊事件的港女不滿鄉音夫婦行為，遂拍下影片公審。

阿婆坐$2車被公審 網民揭心酸原因

2元乘車優惠計劃下，長者「長車短搭」問題備受關注。有港女於社交平台發布影片及相片，指目擊有老婆婆乘搭九巴過海巴士968，正常車資27元，卻只乘搭1個站就下車，批評「有冇人識佢屋企人，教下佢，唔好每日長車短搭？」。

搭港鐵迫人讓座 網民：睬佢都傻

港鐵讓座不時惹爭議。有港女大呻早前在港鐵遇到一家3口，兩母女進入車廂後坐在她身旁，而父親則指住對面的座位，指示港女坐去那個位，讓他們三個人可一齊坐。港女發現對面的座位也有三連位，但旁邊有1名黑人坐着，認為「你哋唔想同黑人坐都唔使趕我走㗎」，令她感到十分憤怒，在網上公審這家人。

東鐵頭等逃票斷正 阿伯大媽「扮懵」

乘搭港鐵東鐵綫頭等車廂須再拍卡支付車資。本港網絡瘋傳多張相片，指東鐵頭等車廂內有多名乘客「逃票」，遇職員查票「斷正」。目擊者指有6至7人被發現「逃票」，解釋「唔記得」、「行錯車卡」等，但最終仍是要被開票罰款，大讚職員「做得好」。

港男買$160藥 埋單驚變4000萬

店舖購物以信用卡付款要小心注意金額。有港男於社交平台發相發文，指他到沙田龍豐分店以信用卡購買160元藥物，卻發現無法過數，查看手機付款紀錄才驚覺竟被收取超過4,000萬元，幸因金額過高未能過數，無奈自嘲「好彩我窮」。最終港男要再次付款。

的士司機拒找錢被1招KO

的士車資不設找續？於2022年曾任林家謙7場演唱會嘉賓，場嘉賓和推出過個人唱片的香港創作男歌手楊駿（JNY／JNYBeatz）於社交平台發帖文，訴說乘的士的不快經歷。他表示當時的士車費是33.2元，他支付了35元，惟司機卻沒有找錢，當他提醒找錢時，司機更反問「唔係35元？」。最終楊駿（JNY）說出1句話，令的士司機即時找錢，更多找了0.2元，令他直呼「DXXM，找返2元」。

搭廉航不想加錢 正妹硬塞行李過關

外國一名女乘客近日在巴黎機場欲搭乘西班牙廉航Vueling飛往倫敦，但行李箱被質疑超過標準尺寸，未料她使出神力一陣硬塞，最終成功將行李箱塞進測量器中，證明自己符合規定，讓航空公司人員和現場其他乘客當場看傻。

鸚鵡一句話 成販毒破案線索

英國一名販毒集團的成員日前教寵物鸚鵡講販毒術語，未料這竟成為警方偵破集團的線索。