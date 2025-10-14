下星期打風？3大AI預測颱風闖港400公里+路徑　天文台最新這樣說

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／打風／風神／AI天氣預報／風烏／盤古／伏羲／GFS／ECMWF／ICON】下星期又有風？風烏AI、盤古AI、伏羲AI等多個AI天氣模式，以及傳統美國全球預報系統（GFS）和歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），均預測下星期會有1個熱帶氣旋影響南海。本港天文台亦對這個熱帶氣旋有最新預測。



其中風烏AI、盤古AI、伏羲AI、ECMWF均預測，該熱帶氣旋會進入本港400公里範圍，路徑則略有不同；GFS則預測該熱帶氣旋會在本港較遠距離位置移動。



不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



風烏AI、盤古AI等多個AI天氣模式，以及傳統美國全球預報系統（GFS）和歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），均預測下星期會有1個熱帶氣旋影響南海。（盤古AI天氣模式）

3大AI預測颱風闖港400公里

10月下旬又打風？風烏AI預測，10月19日至10月20日（下星期日至星期一）會有1個巨型熱帶氣旋穿過菲律賓進入南海，進入本港800公里範圍，隨後往西北方向移動，10月20日至10月21日（下星期一至星期二）進入本港400公里範圍，但之後會突然大轉彎往西南方向移動，掠過海南島南面。

即睇風烏AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

盤古AI亦預測，10月19日至10月20日（下星期日至星期一）會有1個巨型熱帶氣旋穿過菲律賓進入南海，進入本港800公里範圍，隨後往西北方向移動，10月20日至10月21日（下星期一至星期二）進入本港400公里範圍，10月22日（下星期三）更有機會逼近香港200公里範圍，之後同樣突然大轉彎往西南方向移動。

伏羲AI亦預測該熱帶氣旋會進入本港400公里範圍，但結構鬆散，路徑與風力略有不同。

即睇盤古AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

即睇伏羲AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

歐美這樣預測

至於傳統GFS和ECMWF，同樣預測會有熱帶氣旋影響南海。其中GFS預測，該熱帶氣旋會入南海，在香港南邊較遠位置移動。ECMWF則預測該熱帶氣旋會在本港400公里範圍內移動。

即睇GFS最新颱風路徑氣象圖（Windy.com）▼▼▼

即睇ECMWF最新颱風路徑氣象圖（Windy.com）▼▼▼

天文台：低壓區逐漸發展移向呂宋一帶

本港天文台表示，1個低壓區會在本星期後期在菲律賓以東海域逐漸發展，並在周末期間靠近呂宋一帶，隨後有較大機會進入南海東北部，但其路徑及強度存在變數

香港九天天氣預報

本港天氣方面，天文台預測，受高空反氣旋影響，本星期餘下時間廣東天色大致良好，天氣炎熱；預料一股東北季候風會在星期日抵達華南；在東北季候風及該低壓系統共同影響下，下星期初至中期華南沿岸風勢頗大，有幾陣驟雨，氣溫顯著下降。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，多天有驟雨雷暴，氣溫22°C至32°C，暫時最高吹7級風。