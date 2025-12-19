不是新聞8分鐘｜嫌「加工費」貴 男女闖廚房｜旺角男當街跪女子

旅遊巴封路落客捱轟

司機看到前路被擋無法駛走，確實會無奈又氣憤。網上流傳1段行車記錄儀（車cam）影片，顯示1輛旅遊巴打橫停泊在紅磡民樂街落客，由於當時民裕街爆水渠要封路，只能在民樂街掉頭，後方司機不滿被旅遊巴阻擋封死出口，遂將影片放上網公審。網民留言批評該旅遊巴霸道不當，「旅遊巴XX過的士」、「TesX也會甘拜下風」、「真係唔明畀啲禮貌耍個冧畀人有幾難呀，讓你嗰個條氣都順啲啦！」。

旺角男當街跪女子 後續是…

成年男子當街跪女所為何事？本港網絡瘋傳影片，指旺角花園街有1名男子當眾向1名女子跪下，似有所求，女子幾經辛苦勸男子起身，惟男子之後又再多番跪地，並抓實女子衣物，女子激烈掙扎。雙方僵持，影片最後男子疑惱羞成怒，突然起身大力推開女子，並且遠離。

深圳商場高招阻廁格吸煙

綜合內媒報道，有網民在深圳羅湖商場的男廁所拍到了一扇特殊的門，上面寫着「吸煙將使玻璃門變透明」，有人表示支持商場做法，但也有民眾認為該行為可能侵犯個人私隱。

嫌「加工費」貴 男女闖廚房

香港餐廳海鮮「加工費」常掀爭議。本港網絡瘋傳影片，指有男女食客因不滿酒樓300元魚收取250元加工費，大鬧餐廳，更衝入廚房「挑機」，其他食客看不過眼叫2人收聲，「不滿就報警」。影片最後2人在酒樓職員帶同下離開，其間多次向在場食客道歉，「對唔住大家，因為我無知啊，對唔住大家吓！」。

富蝶邨火警 外賣員與居民聯手救火

感謝見義勇為的救火英雄！有外賣員於網上發文分享驚險救火經歷，他在大埔富蝶邨乘升降機上樓送外賣期間聽到響起火警鐘聲，送完外賣後在樓層嗅到有煙味，驚見垃圾房位置冒出白煙，經一輪查找發現火源是樓下垃圾房內1個垃圾桶，他與年輕男子及大叔，3人在濃煙中接力拉消防喉射水，最終成功將火救熄。

女子輕鐵路軌狂奔：好癲喎

因何事趕到要在輕鐵路軌上奔跑？網上流傳1段影片，有疑似穿着保安服的女子於元朗輕鐵水邊圍站路軌上狂奔，引來網民紛紛猜測「跑緊去大寶冰室？」、「趕住去大寶食肉餅飯，只賣300份咋」、「真係呢個方向，大概400-500米後轉左就到（大寶冰室）」，亦有網民批評女子行為危險，「想變做肉餅？」。

阿叔一人之境剃頭盡興

坐巴士剃頭髮，實在太沒公德心吧？網上流傳1段影片，有大叔乘搭九巴期間，突然拿出1個電動剪髮器自行剃頭，引來後方乘客不滿而拍片公審。網民紛紛批評大叔剃頭不當，「啲頭髮碎飛到成車都係，正X街！」、「好核突啊，賤格」、「非常唔衛生」、「真係冇文化」，又揶揄「望住窗外景色思考人生，突然就想出家，係咪咁樣」。

「大盜」闖酒品店後「大字形」睡廁所

美國維珍尼亞州一家酒類專賣店日前遭浣熊闖入，大量商品被這隻不速之客「洗劫」，導致店內一片凌亂。動物管理部門官員抵達現場發現，這隻浣熊竟然疑似「醉倒」，趴在廁所中呼呼大睡。相關照片被上傳社群媒體，引發網友熱議。

網民評「地獄公屋」

這屋邨是公屋中的「地獄」？有港男於網上公屋討論區發帖文「集思廣益」，求問哪條公屋屋邨公認「唔好住」、「無嘢好食」及「搭車麻煩」，又拋磚引玉問「沙田新田圍邨」、「沙田美田邨」和「荃灣象山邨」是否符合以上條件。