早上起床出現4情況要留神　經常手腳沉重或發麻可能是血脂超標

血脂高，症狀通常不是很明顯，但它很容易在悄無聲息的情況下，偷偷「糊住」一根又一根血管。



在醫生眼中，「早晨起床後」是高血脂容易露馬腳的時刻，一些不起眼的症狀其實提示血脂超標了。

示意圖（unsplash@erinada-valpurgieva）

晨起後有這4個表現 你的血脂可能高了

1. 困倦乏力

經過一夜的睡眠，早上起床後，應精力充沛、神清氣爽。但血脂高的人，血液黏稠度增加，血液流通不暢，所以清晨起床後，仍舊感到困倦、乏力、頭腦不清醒，這種情況一般在早餐後可改善。

2. 頭暈頭痛

血脂高同樣會影響到腦部血液循環，可能會在早上起床後出現頭暈、頭痛。

3. 胸悶氣短

對於血脂高的人群來說，過多脂質沉積在血管壁上，影響了血液流動，可能會導致心肌缺血、缺氧，從而出現胸悶、氣短。起床後，心臟對氧氣的需求量增加，胸悶氣短的症狀可能會加重。

4. 手腳易發麻

血脂高的人群，手腳容易因供血不足而出現發麻、沉重的現象。

根據4個指標，可以將血脂異常分為：高膽固醇血癥（TC≥5.2mmol/L）；高甘油三酯血癥（TG≥1.7mmol/L）；高低密度脂蛋白膽固醇血癥（LDL-C≥3.4mmol/L）；低高密度脂蛋白膽固醇血癥（HDL-C＜1.0mmol/L）。這4個指標有一項及以上異常，即為血脂異常。

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血脂一直降不下來會怎樣？

形成血栓

如果血脂一直降不下來，血液黏稠度就會增加，會更容易形成斑塊。當斑塊脱落後，就會逐漸形成血栓，血栓形成在什麼地方，就會給那個地方帶來沉重「打擊」，甚至有生命危險。

示意圖（unsplash@ANIRUDH）

引發腎病

血脂一直降不下來，腎小球不能得到充足血液供應，會增加腎臟負擔，時間久了，可能會引發比較嚴重的腎病。

加重糖尿病併發症

血脂上升的同時，合併糖尿病的患者，會更加容易引起併發症。

這幾件事幫你控好血脂

限制脂肪攝入

合理膳食對血脂影響較大，主要是限制飽和脂肪酸及反式脂肪酸的攝入。限制油脂攝入總量在20~25克/天，建議減少高脂肪、高膽固醇、高糖食物攝入。採用不飽和脂肪酸（植物油）替代飽和脂肪酸（動物油、棕櫚油等），避免攝入反式脂肪酸（氫化植物油等）。

動脈粥樣硬化性心血管疾病人群或合併高膽固醇血癥患者，應限制膳食膽固醇的攝入，每天應控制在300毫克以下。

吃得「雜」一點

增加蔬菜和水果、全穀物、膳食纖維及魚類的攝入。建議每天攝入蔬菜500克左右，水果350克左右；纖維豐富的大豆及其製品要多吃；深海魚建議每周吃兩次或以上。

堅持規律運動

每周保持適量運動，有助於促進血液循環和脂質代謝。建議每周進行3～5次、每次不少於30分鐘的有氧運動，游泳、快走、騎車都是不錯的選擇。

每周保持適量運動，有助於促進血液循環和脂質代謝。（haley-phelps/unsplash）

保持良好的生活習慣

比如戒煙限酒、避免熬夜等。飲酒是甘油三酯升高的重要因素，這項指標升高的個體更要嚴格限制酒精攝入。哪些人要重點關注血脂？

1. 有動脈粥樣硬化性心血管疾病史者；

2. 高血壓、糖尿病、肥胖、吸煙等動脈粥樣硬化性心血管疾病高發人群；

3. 有早發性心血管病家族史者；

4. 家族性高脂血症患者；

5. 皮膚或肌腱黃色瘤，及跟腱增厚者。



血脂多久測一次？

1. 40歲以上人群，每2～5年檢測血脂；

2. 動脈粥樣硬化性心血管病患者及其高危人群，應每3～6個月測1次血脂；

3. 因動脈粥樣硬化性心血管病住院的患者，應在入院時或入院24小時內檢測血脂。



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