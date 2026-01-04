挑食女手腳凍難入睡　醫教吃1物行氣暖身！胸悶腸胃睡眠一併解決

你和蠟筆小新一樣討厭吃青椒嗎？其實這個氣味特殊的蔬菜，真的讓很多人又愛又恨，不過台灣中醫師余雅雯指出，越是對青椒這類味道重的蔬菜排斥的人，身體越容易出現血液循環不良的狀況。她更分享一名女性臨床個案，因長期手腳冰冷導致夜晚難以入睡，在嘗試青椒後，手腳竟然慢慢變暖、胸悶問題也減少了。



手腳冰冷並非全因體質 「血液循環卡住」也是問題

中醫師余雅雯先前於Facebook專頁分享：

有位女孩來看診，她的症狀有「手腳總是冰得像冰棒、胸口悶悶的晚上難睡、腸胃弱一緊張就痛、情緒也常常繃著像有一口氣下不去」。簡單來說她不是冷底，而是整個循環都卡住了。



余雅雯更提到，這名女孩在飲食習慣上，最害怕「青椒、蔥蒜、韭菜」這類辛香料，但這些剛好都是最能幫助身體「行氣、暖身、舒肝」的食物。在進行飲食調整並搭配疏肝理氣的中藥後，女孩手腳冰冷問題明顯改善，就連胸悶、腸胃等問題也一併解決，睡眠狀況也變得更好。

青椒含「抗氧化、排毒」營養素

余雅雯提到，之所以很多人無法接受青椒，就是因為它刺鼻的氣味或是苦味，但青椒的味道會這麼重，就是因為有「槲皮素」，是具有抗氧化、排毒的營養素。另外，青椒更富含維生素B6，有助穩定情緒、改善經前不適，對女性來說更為需要。

