清明節│土葬龕位拜祭流程大不同　鮮花水果有禁忌　帶錯或行衰運

撰文： 夏洛特 最後更新日期： 2021-04-02 12:00

清明節掃墓程序看似簡單，其實要準備不少祭品。其中祭拜「土地公」、「祖先」的供品各有不同。想免煩惱的話，亦可選擇以生果和鮮花拜祭，但要小心當中忌諱，否則好易對後人有不良影響。

清明節掃墓祭祖要準備不少祭品。（資料圖片）

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👇👇👇按圖看一般土葬掃墓祭拜流程👇👇👇

現代不少人選擇死後火化，骨灰龕位的祭祀流程較為簡化，以下是有關步驟介紹。

骨灰龕位的祭祀流程較為簡化。（資料圖片）

👇👇👇按圖了解骨灰龕位的祭拜流程👇👇👇

傳統習俗上，清明祭祖擺放的食物多為冷食，而且供品需要在掃完墓後才能擺放和祭拜。其中準備事項多，供品基本分成「土地公」用的「三牲」，以及祭拜祖先用的「五牲及菜碗」。

👇👇👇按圖看清明節需要準備哪些祭品👇👇👇

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想簡化清明節祭品的話，帶香燭、生果和鮮花拜祭是另一方便選擇，但需注意要當中的供品禁忌。

👇👇👇按圖看在祭拜用的鮮花、水果有何禁忌👇👇👇

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