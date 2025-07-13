連環颱風？天文台：低壓區漸發展+風暴路徑　歐美模式有驚人預測

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／GFS／ECMWF／ICON／韋帕】又有颱風生成？天文台預料，一個廣闊低壓區會於菲律賓以東海域逐漸發展，並在本周後期靠近呂宋一帶，但其後路徑存在變數。



而美國全球預報系統（GFS）、歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）和德國氣象局使用預測模型（ICON），均預測會有熱帶氣旋形成進入南海，當中GFS及ECMWF更預測會有連續2個熱帶氣旋「穿過」或掠過台灣。



不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



將有熱帶氣旋形成？（網上圖片）

下星期又有風？天文台預料，一個廣闊低壓區會於菲律賓以東海域逐漸發展，並在本周後期靠近呂宋一帶，但其後路徑存在變數。

天文台：廣闊低壓區逐漸發展 歐美模式預測連環颱風襲台灣

根據美國全球預報系統（GFS）最新預測，本周後期菲律賓東面會有巨形熱帶氣旋逼近台灣，並在7月21日（下星期一）穿過台灣，在福建附近登陸；到7月24日（下星期四），台灣東面會再有1個熱帶氣旋形成逼近台灣。

GFS最新預測，本周後期菲律賓東面會有巨形熱帶氣旋逼近台灣，並在7月21日（下星期一）穿過台灣，在福建附近登陸。（GFS／Windy.com）

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ECMWF、GFS預測相近

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）亦預測，本周後期菲律賓東面會有熱帶氣旋逼近台灣，但結構比GFS預測的鬆散；該熱帶氣旋在7月19日至7月20日（星期六至星期日）掠過台灣南部，7月21日（下星期一）在廣東省揭陽市附近登陸。

到7月22日（下星期二），台灣東面會再有1個熱帶氣旋形成逼近台灣，並在7月24日至7月25日（下星期四至星期五）穿過台灣。

ECMWF亦預測，本周後期菲律賓東面會有熱帶氣旋逼近台灣。（ECMWF／Windy.com）

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德國氣象局使用預測模型（ICON）則同樣預測本周後期會有熱帶氣旋影響南海，但目前只預測到7月20日，暫未知後續發展。

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不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台預測未來9天多天有驟雨

本港天氣方面，天文台預料，高空反氣旋會在未來兩三日為廣東帶來酷熱天氣，同時受西南氣流影響，該區仍有幾陣驟雨，而本周後期廣東風勢微弱，內陸地區天氣極端酷熱。

天文台九天天氣預報。 （天文台）

根據天文台九天天氣預報，未來9天多天有驟雨，下星期初更有狂風雷暴，氣溫27°C至34°C，暫時最高吹5級風。